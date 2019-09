Kann ein Spiel alles verändern, schon bevor eine Saison so richtig beginnt? Das wohl nicht, aber es kann zumindest nachdenklich machen – so wie im Fall der HSG Bruchhausen-Vilsen vor dem Auftaktspiel in der Handball-Landesklasse der Männer beim TV Sottrum am Sonntag (Anwurf: 16 Uhr).

Eigentlich war alles im Lot bei der HSG. Die Richtung für die neue Saison stand fest. Es sollte ins obere Drittel gehen, die Vorbereitung stimmte Trainer Gerd Anton und seine Mannschaft positiv. Doch dann kam das Pokalspiel beim TSV Daverden II, einem Klassengefährten der HSG, und ein Auftritt, der Fragen aufwarf. Denn sicherlich hatten die Vilser mit einigem gerechnet, aber mit einer Niederlage in der Deutlichkeit, wie es das 21:36 ausdrückt, sicherlich nicht. „Das Spiel hat mich ein bisschen umgehauen“, hat Anton an der Leistung noch eine gute Woche später ein bisschen zu knabbern. Die guten Eindrücke konnte die HSG zu keinem Zeitpunkt bestätigen. Der Blick auf das erste Saisonspiel fällt nun etwas nüchtern aus. „Ich lasse mich überraschen“, sagt Anton. Es wird sich zeigen, wie viele Spuren das Pokal-Aus hinterlassen hat bei den Handballern aus dem Luftkurort. Vielleicht schlagen sie ja auch direkt zurück und zeigen ein beeindruckende Reaktion. „Wir müssen gucken, was wird“, hält Anton fest.

Offensivere Deckung

In der Vorbereitung hat er mit seinem Team unter anderem daran gearbeitet, eine offensivere Deckungsvariante einzustudieren. Grundsätzlich will der Trainer sehen, dass seine Sieben aggressiv in der Abwehr zu Werke geht. „Da waren wir in der letzten Saison doch sehr passiv“, findet er. 629 Treffer kassierte die HSG in der vergangenen Saison. Ein durchschnittlicher Wert, ebenso wie die 643 erzielten Tore. Generell hofft Anton darauf, dass sein Team noch schneller umschaltet und auch effizienter agiert. „Aber das wünscht sich jeder Trainer. Am Ende ist immer der Kader am Spieltag maßgebend“, erklärt der Coach, der in der neuen Serie auf Constantin Pasenau verzichten muss. Den 109-Tore-Mann hat es nach Daverden gezogen – allerdings zur ersten Mannschaft, die in die Verbandsliga aufgestiegen ist. Philip Schnichels pausiert. Im Gegenzug verstärken Sascha Ludwig, Henrik Wohlers, Keeper Robin Schütte und Leo Heckmann das Team. Ein 17-Mann-Kader steht Anton zur Verfügung. „Damit können wir alle Lücken schließen“, macht Anton deutlich.

Der Auftakt hat es für die Vilser durchaus in sich, führt er sie doch zum Landesliga-Absteiger TV Sottrum. „Dort sind einige Spieler, die bereits bei höherklassigen Vereinen aktiv waren und viel Erfahrung haben“, weiß Anton, fügt aber auch hinzu: „Sie sind schwer einzuschätzen. Sie sind ja auch nicht ohne Grund abgestiegen.“ Das Ziel der HSG Bruchhausen-Vilsen ist ohnehin klar: zwei Punkte – für einen Platz im oberen Drittel und das Ende der Nachdenklichkeit.