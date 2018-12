Auf dem Sprung zum ersten Heimsieg der Saison: Vilsens Niklas Heere. (Jonas Kako)

Die Landesklasse-Handballer der HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf haben sich mit einem Sieg in die kurze Winterpause verabschiedet: Die dritte Mannschaft des ATSV Habenhausen bezwangen sie mit 29:24 (13:8), taten sich dabei allerdings unnötig schwer.

„Wir hätten es uns leichter machen können“, stellte HSG-Trainer Gerd Anton nach der Partie fest. Seine Mannschaft setzte sich bereits früh in der Partie ab, lag gegen die mit neun Feldspielern angereisten Gäste bereits in der 16. Minute nach einem Treffer von Alexander Schmidt mit 8:4 in Führung. Vilsen schien auf einen sicheren Heimsieg zuzusteuern – den ersten der Saison. Habenhausen konnte die Gastgeber kaum einmal in Bedrängnis bringen. Einzig Mittelmann Jan Häusler sorgte mit schnellen Antritten das eine oder andere Mal für Gefahr. Weil aber HSG-Torhüter Gregor Babic einen guten Tag erwischt hatte und viele Paraden zeigte, setzte sich seine Mannschaft Treffer um Treffer von den Gästen ab. Mit einem komfortablen Fünf-Tore-Vorsprung ging die HSG in die Pause. Zu diesem Zeitpunkt schien ein Comeback der Habenhauser eigentlich ausgeschlossen.

Als Henrik Brinkmann, neben Babic der zweite Keeper der Vilser, nach dem Seitenwechsel über den Gästeschlussmann hinweg zum 16:10 traf (38.), schien der Lauf der Gastgeber weiterzugehen. Doch er endete abrupt. „Wir haben komplett den Faden verloren“, schilderte Anton die folgenden Minuten. Habenhausen nahm nun Jorn Bolte in Manndeckung. Das tat dem Spiel der Gastgeber nicht gut. Doch die HSG packte auch in der Defensive nicht mehr so entschlossen zu wie noch vor der Pause. Gerd Anton merkte schnell, dass sein Team nicht mehr richtig im Spiel war, nahm eine Auszeit – doch seine mahnenden Worte verpufften. Als Leon Jürning für die Gäste traf, schmolz der Vorsprung der Heimsieben auf einen Treffer zusammen (19:18, 47.). Auf einmal stand den Vilsern eine spannende Schlussphase ins Haus.

Doch die Gastgeber berappelten sich noch einmal, setzten auch von den Außenpositionen über Mattis Strohmeyer neue Impulse und zogen dank Moris Boltes Treffer knapp drei Minuten vor dem Ende auf 25:22 davon. Danach geriet der Erfolg nicht mehr in Gefahr und Vilsen feierte einen versöhnlichen Heimabschluss des Punktspieljahres 2018.

Bruchhausen-Vilsen/A. - Habenhausen III 29:24 (13:8)

HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf: Babic, Brinkmann (1) – Matheja, M. Bolte (5/1), Slembeck (1), Strohmeyer (3), J. Bolte (4), Sperling (3), Twietmeyer (1), Schmidt (8), Brinkmann (1), Schnichels (1), Heere (1), Ludwig (1), Schröder

Siebenmeter: HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf 3/1, ATSV Habenhausen IIII 3/1

Zeitstrafen: HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf 4, ATSV Habenhausen III 2 THR