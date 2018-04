Viele spannende Zweikämpfe lieferten sich die A-Junioren der JSG Stuhr und der JSG Bruchhausen-Vilsen. Am Ende hatten die Vilser um Tjark Czernek (links) gegen die Stuhrer um Tim Langreder die Nase vorn. (Jonas Kako)

Stuhr. Die JSG Bruchhausen-Vilsen steuert weiter unbeirrt auf die Meisterschaft in der A-Junioren-Bezirksliga zu: Bei der JSG Stuhr feierte der Spitzenreiter am Sonnabend einen 4:1 (2:1)-Erfolg und wahrte damit seinen Sechs-Punkte-Vorsprung auf den SC Rinteln, der den zweiten Platz belegt. Die Stuhrer müssen dagegen weiter nach unten schauen und sehen, dass sie möglichst schnell die nötigen Punkte gegen den Abstieg einfahren. Ihr Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt sechs Zähler.

Auch wenn das Resultat am Ende deutlich klang, hatten beide Trainer ein enges Match gesehen. "Ich konnte der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles gegeben. Ich finde, wir hätten einen Punkt verdient gehabt", sagte der Stuhrer Coach Kai Härthe. Sein Vilser Pendant Patrick Tolle hatte ebenfalls gute Gastgeber gesehen. "Auch Stuhr hatte Chancen. Sie haben es uns nicht leicht gemacht", betonte er. Am Ende durfte er dennoch den vierten Sieg im vierten Pflichtspiel des Jahres bejubeln. "Der Start ist gelungen", freute er sich. Im JSG-Duell gingen die Gäste bereits in der fünften Minute durch Jonas Wunder in Führung, der einen schönen Spielzug und eine starke Vorarbeit von Tjark Czernek erfolgreich abschloss. Doch die Stuhrer waren nicht geschockt und versteckten sich keineswegs. Dementsprechend schnell fanden die Gastgeber die richtige Antwort: Tim Härthe stand nach Vorlage von Tim Langreder genau da, wo ein Stürmer stehen muss, und glich aus (13.). Insgesamt hinterließen die Stuhrer einen wesentlich besseren Eindruck als bei der 1:9-Klatsche gegen Steimbke vor der Osterpause. Für ihre deutliche Steigerung konnten sie sich allerdings nicht belohnen. "Wir waren nach dem 1:1 am Drücker", fand Härthe, "aber uns hat das Quäntchen Glück gefehlt." In den Abschlüssen war Vilsen effektiver. Nick Brockmann brachte die Gäste erneut in Führung (28.).

Es folgten aus Sicht der Stuhrer zwei unglückliche Aktionen innerhalb weniger Minuten: Zunächst wurde ihnen ein Elfmeter verwehrt, dann verdrehte sich Tim Langreder den Knöchel und konnte nicht mehr weiterspielen. "Das war der Knackpunkt. Der Elfmeter war für mich klar und Tim konnten wir nicht adäquat ersetzen", sagte Härthe mit Blick auf die Personalprobleme seiner Elf. Sein Team wehrte sich zwar, war aber offensiv nicht mehr so zwingend. Vilsen schlug daraus in der Schlussphase Kapital: Jonas Wunder und Jakob Warnke trafen zum Endstand. "Wir hätten früher das dritte Tor schießen müssen", wusste Tolle, der trotz der Tabellenführung noch Luft nach oben sieht bei seiner Elf: "Wir haben jetzt zwei Pflichtaufgaben erfüllt. Wenn wir ganz oben bleiben wollen, müssen wir uns steigern. Denn in den nächsten Spielen geht es anders zur Sache." Die Meisterschaft sei kein Muss, aber durchaus ein Traum. "Eine A-Jugend in der Landesliga hat es in Vilsen noch nicht gegeben. Es wäre geil, wenn wir das schaffen."