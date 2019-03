Bremen. Der angepeilte vierte Streich im Auswärtsspiel bei der SG Buntentor/Neustadt ist der HSG Bruchhausen-Vilsen in der Handball-Landesklasse der Männer nicht gelungen. Die Sieben von Trainer Gerd Anton kassierte in einem spannenden Spiel eine knappe 22:23 (10:10)-Niederlage. Damit ist der Rückstand auf Platz drei auf vier Zähler gewachsen.

Gegen den Tabellendritten schlugen sich die Mannen von HSG-Coach Anton zu Beginn gut. Durch die Treffer von Alexander Schmidt und Constantin Pasenau lagen die Vilser nach knapp vier Minuten mit 2:0 in Führung. Die Treffer der Gastgeber ließen aber nicht lange auf sich warten, und ab der fünften Minute lieferten sich beide Mannschaften ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Führung wechselte ständig, sodass beide Teams mit einem 10:10 in die Pause gingen.

Auch in den zweiten 30 Minuten änderte sich nicht viel am Spielverlauf. Die Gäste aus Vilsen hatten allerdings immer ganz leicht die Nase vorne. Zwischenzeitlich baute sich die Anton-Sieben einen Zwei-Tore-Vorsprung auf. Doch fünf Minuten vor dem Abpfiff holten die Gastgeber aus Bremen noch einmal auf und erkämpften sich in der 55. Minute durch den Treffer von Jonas Hartmann die 21:20-Führung. Julius Wienholt setzte nach – 22:20. Die Vilser gaben zwar nicht auf und erzielten durch Sebastian Slembeck das 21:22, zum Sieg reichte es in den letzten Minuten aber nicht mehr, sodass die Anton-Sieben mit einer knappen Niederlage nach Hause fahren musste.

Mit den vorherigen drei Siegen haben sich die Handballer aus Vilsen ein gutes Polster aufgebaut und bleiben mit 18:18-Punkten in der Tabelle weiterhin auf Rang sechs.