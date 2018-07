Eckhard Pleuß wurde Vierter beim Allersheimer MTB-Cup. (RSV Bruchhausen-Vilsen)

Holzminden/Bruchhausen-Vilsen. Den heißen Temperaturen und der anspruchsvollen Strecke haben mehrere Radsportler des RSV Bruchhausen-Vilsen beim Allersheimer MTB-Cup getrotzt. Bei der 20. Auflage bewältigten Sabrina Ernst, Manja und Eckhard Pleuß, Stefan Beißner, Jens Rohlfing, Frank Steenken, Rolf Hinners und Jörg Faimann allesamt die Mitteldistanz über 49 Kilometer. Zwei Podestplätze sprangen dabei heraus.

Eckhard Pleuß lieferte sich in der Altersklasse Masters 3 ein Sprintduell um Rang drei. Mit Bert Groth, Axel Reuter und Dirk Wallstein kämpfte er um den Platz auf dem Treppchen. Am Ende ging es um wenige Augenblicke: Reuter, der für den TuS Kachtenhausen startet, sicherte sich Rang drei, Pleuß, eigentlich gut in Form, doch durch einen kleinen technischen Defekt behindert, lag in 2:09:43 Stunden nur eine Sekunde dahinter. Groth und Wallstein folgten auf den Plätzen.

Manja Pleuß und Sabrina Ernst fuhren die gesamte Strecke über Seite an Seite. Das Duo ließ dabei die eine oder andere Konkurrentin hinter sich und fuhr nach 2:43:23 Stunden Hand in Hand über die Ziellinie. Pleuß setzte sich damit an die Spitze der Masters 2, Ernst wurde Zweite der Masters 1.

Als vierter Vilser schaffte es Stefan Beißner (2:15:21 Stunden) unter die besten zehn Starter seiner Altersklasse. Er wurde Neunter der Masters 3. Doch auch die Resultate von Jens Rohlfing (2:39:29 Std., 23.), Frank Steenken (2:52:43 Std., 28.), Rolf Hinners (3:02:34 Std., 32.) und Jörg Faimann (3:55:16 Std., 42.) konnten sich sehen lassen. Dabei wurde deutlich, wie sehr sich das Leistungsniveau der Alfseefahrer Hinners, Rohlfing und Steenken ähnelt. Zwischen Platz 23 und 32 lagen nur 20 Minuten – auf den ersten Blick ein großer Unterschied, doch angesichts von 49 Kilometern mit 1000 Höhenmetern relativiert sich diese Einschätzung.