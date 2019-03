Friedhelm Famulla will mit dem TSV Weyhe-Lahausen zum Abschied den Aufstieg feiern. (Thorin Mentrup)

Weyhe-Lahausen. Es ist keine Trennung im Bösen – und schon gar keine, die von viel Getöse begleitet wird. „Es ist eine rein sachliche Geschichte“, erklärt Jens Lohmann, Erste-Herren-Koordinator beim TSV Weyhe-Lahausen. Der Fußball-Kreisligist wird, wie berichtet, nur noch bis zum Saisonende mit Trainer Friedhelm Famulla zusammenarbeiten. Die Analyse fällt von allen Seiten gleich aus: Die Chemie passt nicht so, wie es sich alle erhofft hatten.

Auf den ersten Blick schien die Zusammenarbeit zwischen Lahausen und Famulla wie die Faust aufs Auge zu passen: Auf der einen Seite der ambitionierte Verein, auf der anderen der ebenso ambitionierte und erfahrene Trainer, der quasi nur einen Steinwurf vom Sportgelände entfernt wohnt. Aber so richtig wurden beide Parteien nicht warm miteinander. „Das passiert im Leben. Das kann man vorher auch nicht wissen“, sagte Famulla, der seit 35 Jahren als Trainer aktiv und dessen elfter Verein Lahausen ist, am Rand des Wagenfeld-Spiels (1:1). Er sei niemandem böse und wolle in Zukunft weiter als Trainer arbeiten. „Ich bin weiterhin heiß“, verriet er. Lohmann betonte, „dass beide Seiten sachlich und konstruktiv gesehen haben, dass es für eine längere Zusammenarbeit nicht reicht“.

Und wie geht es jetzt weiter? Das große Ziel, das über allem steht, und dem sich alle von der Vereinsführung über die Spieler bis hin zu Famulla bis zum Saisonende unterordnen wollen, ist der Bezirksliga-Aufstieg. Das machte nicht nur Lohmann deutlich, sondern auch der Coach selbst. „Mein Vorgänger Thorsten Eppler hat sich im letzten Sommer mit dem Pokalsieg verabschiedet, ich möchte es mit dem Aufstieg tun.“

Für Lohmann steht – natürlich auch ein bisschen eigennützig – fest: „Das gönnen wir ‚Famu‘.“ Der Trainer hatte vor dem Restrundenauftakt das klärende Gespräch gesucht, damit in der wichtigsten Phase der Spielzeit alle Karten auf dem Tisch liegen. Dass man darüber offen gesprochen habe, wertete Lohmann als Zeichen des Respekts. „Bis zum Saisonende werden Mannschaft, Trainer und Vereinsführung an einem Strang ziehen“, kündigte er an. Es gebe keinerlei persönliche Ressentiments. „Das hat man in Wagenfeld auch gesehen“, verweist er auf den guten Auftritt des Tabellendritten beim Spitzenreiter. „Alle gehen sehr professionell mit der Situation um.“

Der TSV richtet also den vollen Fokus auf den Aufstieg. Auf die Suche nach einem neuen Trainer müssen sich die Verantwortlichen dennoch machen. Auch wenn es ganz gut aussieht in Sachen Aufstieg: Mit der Bezirksliga können Lohmann und Co. derzeit nicht in die Verhandlungen starten. „Dafür ist es noch viel zu eng und dafür sind auch noch zu viele Spiele zu spielen“, sagte Lohmann mit Blick auf die noch zwölf Partien bis zum Saisonende und den Vierkampf um den Aufstieg. „Der Trainer muss sich für den Verein und die Mannschaft entscheiden und nicht für die Spielklasse“, nennt er die Prämisse bei der Suche nach Famullas Nachfolger.

Eine Entscheidung soll so schnell wie möglich fallen, hier ist Planungssicherheit auch für die Spieler das Zauberwort, unter Druck setzen lassen sich die Lahauser aber nicht. „Auch der Mannschaft ist klar, dass wir nicht in drei Tagen jemand Neues aus dem Hut zaubern können. Das kann auch noch ein paar Wochen dauern. Aber das ist auch nicht das Entscheidende, denn die Priorität ist im Moment nicht die Zeit.“ Sondern der Aufstieg – und daran werden Mannschaft, Famulla und Vereinsführung bis zum Sommer gemeinsam arbeiten.