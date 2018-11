Artur Gevorgjan und seine Bassumer wollen im Heimwettkampf wichtige Punkte für die Qualifikation zur Endrunde einfahren. (Udo Meissner)

Bassum. Drei Mannschaften marschieren in der 1. Bundesliga Nord der Luftpistole-Schützen nach vier Wettkämpfen vorneweg: Die Braunschweiger SG, der SV 1935 Kriftel und die Sportschützen Raesfeld haben sich mit jeweils blütenweißer Weste zum Führungstrio aufgeschwungen. Dahinter aber geht es ganz eng zu: Der SV Bassum von 1848 weist wie gleich drei weitere Konkurrenten 4:4 Punkte auf. Zwei dieser Teams erwarten die Lindenstädter an diesem Wochenende zum Heimwettkampf: Am Sonnabend treffen sie ab 19 Uhr zunächst auf die Sportschützen Fahrdorf, ehe am Sonntag ab 13 Uhr das Duell gegen Freischütz Wathlingen folgt. Die Zielsetzung ist klar: „Unseren momentanen vierten Platz wollen wir ganz gerne behalten, deshalb wollen wir uns am Wochenende ein bisschen absetzen“, hofft Bassums Sportlicher Leiter Jens Voß auf zwei Siege seines Teams.

Einen Spaziergang zu insgesamt vier wichtigen Punkten erwartet er allerdings keinesfalls. Dafür präsentiert sich die Nordstaffel der Bundesliga in der noch jungen Saison viel zu ausgeglichen. Leicht favorisiert gehen die Lindenstädter dennoch ins erste Duell mit Fahrdorf. Zumindest die Setzliste sieht sie vorn. Das ist allerdings für Voß kein Grund, den Kontrahenten zu unterschätzen. „Fahrdorf ist eine unheimlich kämpferische Mannschaft. Sie sind jetzt lange in der Liga dabei und haben viel Erfahrung gesammelt. Wenn sie kommen müssen, dann können sie noch eine Schippe drauflegen“, erwartet er einen spannenden Wettkampf bis zum letzten Schuss. Abschreiben dürfe man die Sportschützen zu keinem Zeitpunkt.

Die Gefahr besteht bei den Wathlingern, die genau einen Einzelpunkt weniger geholt haben als die Bassumer und deshalb als Fünfter anreisen, ohnehin nicht. „Wathlingen kennen wir schon seit vielen Jahren. Wir haben auch in der 2. Bundesliga schon gegen sie geschossen. Damals waren es bereits immer sehr enge Duelle, die meistens 3:2 ausgegangen sind, und auch dieses Mal wird es mit Sicherheit sehr knapp sein“, sieht Voß ein Duell auf Augenhöhe voraus.

Bei den Wathlingern hat Florian Ullrich bislang noch keinen Wettkampf geschossen. Der erfahrene Sportler ist ein exzellenter Schütze, hat unter anderem mit Broistedt bereits die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Sollte er am Wochenende die Reise nach Bassum mitantreten, dann steht ihm ein Wiedersehen mit Thomas Hoppe bevor. Beide trafen gemeinsam für Broistedt in die Zehn. Hoppe, mit 378,50 Ringen bislang an Nummer eins der Bassumer Setzliste geführt, wird laut Voß definitiv vor Ort sein. Auch Marcus Errebo Jensen und Artur Gevorgjan werden schießen. Wie genau die Aufstellung aussehen wird, das steht laut Voß aber noch nicht fest. „Das legen wir abschließend nach dem Training fest“, erklärt er. Wer mit den Bedingungen am besten zurechtkomme, werde auch in den Wettkämpfen für die Bassumer zur Luftpistole greifen.

Geschossen wird wie in den vergangenen Jahren auch in der alten Sporthalle. Voß rechnet damit, dass bis zu 150 Zuschauer die Wettkämpfe verfolgen werden. „Es ist sicherlich ein Vorteil, wenn viele Zuschauer in der Halle die Sportler unterstützen“, setzt er im Kampf um ein Ticket für die Endrunde in Paderborn, für die sich die besten vier Mannschaften der Bundesliga Nord qualifizieren, auch auf Hilfe von den Rängen. Von einem wirklichen Heimvorteil lässt sich ansonsten nicht sprechen, schließlich dürfen die Lindenstädter nicht auf ihrem gewohnten Stand schießen. Ein Nachteil sei das aber auch nicht, meint Voß: „Diese Situation haben wir ja seit Jahren. Wir kennen das und haben uns mittlerweile daran gewöhnt.“ Ohnehin seien alle Schützen der 1848er erfahren genug, um im Wettkampf alle Nebengeräusche auszublenden und sich voll und ganz auf den nächsten Schuss zu konzentrieren. „Das ist das, was wir beeinflussen können. Der Rest“, weiß Voß, „darf keine Rolle spielen.“ Nur so sind die wichtigen Punkte ein realistisches Ziel.