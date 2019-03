Will beim 19. Formationsfestival in eigener Halle alles geben: die A-Formation des TSC Hansa Syke. (Michael Buck)

Syke. Die Planungen für das 19. Formationsfestival laufen beim TSC Hansa Syke schon seit knapp acht Wochen auf Hochtouren. Etliche Stunden haben der Vorstand und viele freiwillige Helfer seitdem investiert, „und fast ihre komplette Freizeit in die Vorbereitungen und Organisation gesteckt“, wie TSC-Sprecherin Katrin Haverkamp versichert. Alles, um die Syker Olympiahalle in eine Tanzarena zu verwandeln.

Denn an diesem Wochenende ist es so weit: Dann richtet der TSC gleich zwei Tanzturniere aus. Am Sonnabend findet ab 16 Uhr (Einlass: 14.30 Uhr) das Turnier der Regionalliga Nord Standard statt. Am Abend geht es dann mit dem Abschlusssturnier der 2. Bundesliga Latein weiter. Dann wird sich entscheiden, wer in die 1. Bundesliga aufsteigt.

Am Sonntag ist dann die Regionalliga Nord Latein ab 13 Uhr (Einlass: 12 Uhr) zu Gast, und die Tänzerinnen und Tänzer des TSC Hansa Syke um ihre beiden Trainer Michael Haas und Alexej Keil haben sich nach dem schlechten Saisonstart in Buchholz einiges vorgenommen. „In den vergangenen Wochen gab es einige personelle Veränderungen, mit denen das Team vor heimischer Kulisse alles daran setzen will, es zumindest ins Kleine Finale zu schaffen. Unsere Tänzer sollen dadurch die Chance erhalten, sich ein zweites Mal präsentieren zu können“, hofft Haverkamp.

Die Stimmung nach dem ersten Turnier im Februar war bei Syke zunächst etwas gedrückt. Als einziges Team schied es nach der Vorrunde aus. Ein Rückschlag für die TSC-Formation, die sich trotz der schwierigen Vorbereitung, nach der die Hachestädter nur noch über sechs Tanzpaare verfügten, einiges vorgenommen hatte. Dennoch lassen sich die Syker nicht unterkriegen und haben seit dem verpatzten Start hart an sich gearbeitet: „Wir haben die Choreografie weiter optimiert und die Bildfehler korrigiert. Den Tänzerinnen und Tänzern ist klar, dass sie nun auf Angriff schalten müssen“, berichtet die TSC-Sprecherin. Mittlerweile sei die Stimmung im Syker A-Team wieder gut. Die Hachestädter starten motiviert in das Turnier und wollen alles daran setzen, es den Wertungsrichtern so schwer wie möglich zu machen. „Außerdem hoffen wir natürlich auf die Unterstützung des heimischen Publikums und dass die Zuschauer die Olympia-Halle wieder in einen Hexenkessel verwandeln“, sagt Carsten Kotzott, Kapitän der A-Formation.

Neben den eigentlichen Turnieren können sich die Zuschauer an beiden Tagen auch wieder auf einige andere tänzerische Höhepunkte freuen. Am Sonnabend und Sonntag ist die Tanzgruppe von Claudia Ruhe aus dem Studio TanzTräume zu Gast. Gemeinsam mit den Nachwuchsakteuren des TSC wird sie für Unterhaltung sorgen . Am Sonnabendabend versucht dann die Tanzgruppe „Der Rest vom Fest“ die Zuschauer zu begeistern.. „Der Name der Gruppe täuscht. Bei unserer Generalprobe im Januar hat sie bereits gezeigt, was sie alles kann, und das hat uns sehr beeindruckt“, sagt Katrin Haverkamp.

Die Vorfreude auf das Heimturnier ist entsprechend groß, auch wenn der Aufwand viel Zeit in Anspruch nehme: „Kaum zu glauben, was für so ein Turnier alles anfällt. Von der Planung der Helfer bis zur Organisation der Räumlichkeiten muss alles bis aufs kleinste Detail beachtet werden“, berichtet die Pressewartin. Außerdem sei der Druck groß, „da die gesteckten Ziele wie im vergangenen Jahr auch wieder ziemlich hoch sind. Dennoch freuen wir uns auf das Turnier“, betont Haverkamp.

Auch Teamkapitän Kotzott fiebert dem Wochenende entgegen: „Selbst wenn bis dahin noch einiges zu tun ist, können wir es kaum erwarten, vor der Familie, den Freunden und Bekannten zu tanzen. Es ist immer etwas ganz Besonderes.“

Tickets für das Formationsfestival in der Olympiahalle Syke in der La-Chartre-Straße sind an der Tageskasse erhältlich.