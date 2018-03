Eine weitere Mitstreiterin für Kirstin Boerst sucht der SC Weyhe für die kommende Saison in der Verbandsliga. (UDO MEISSNER)

Weyhe. Am Ende war es nicht die Meisterschaft – das störte im Lager der Badminton-Spieler des SC Weyhe allerdings niemanden. Denn über allem stand ein Ziel, das der SCW frühzeitig erreicht hatte: der Aufstieg. Nach einer starken Saison in der Landesliga werden die Weyher auch als „Vize“ den Sprung in die Verbandsliga wagen.

Intern haben die Weyher die Aufstiegsfrage mit einem klaren „Ja“ beantwortet. „Es spricht nichts dagegen“, sagt SCW-Sprecher Lothar Kattner. Die sportliche Klasse sei groß genug, um in der Verbandsliga zu bestehen. Deshalb war die Enttäuschung im SCW-Lager darüber, dass die BTS Neustadt II im letzten Spiel durch ein 8:0 ohne Satzverlust über die SG Geestemünde, in deren Aufgebot eine Spielerin fehlte, noch vorbeizogen ist, klein. „Wir haben das aus der Ferne verfolgt und nur gelesen, wie das Spiel ausgegangen ist. Es ist natürlich Pech, dass Bremerhaven nicht vollständig angetreten ist und gerade da nicht voll besetzt war, wo sie hätten punkten können, nämlich bei den Damen. Aber wir waren ja nicht auf den Titel aus, sondern auf den Aufstieg. Den haben wir erreicht, und deshalb sind wir überhaupt nicht böse“, erklärt Kattner. Vielmehr steige die Vorfreude auf die Verbandsliga.

Nur sechs Minuspunkte

In einem guten halben Jahr werden die Sportler aus dem Nordkreis in die neue Saison starten. Kattner hat keinen Zweifel daran, dass die Mannschaft für die höhere Klasse gerüstet ist. Als Beleg dafür zieht er die starken Leistungen in der gerade beendeten Spielzeit heran. „Wenn man so startet wie wir und dann noch fast Meister wird, ist das schon gut“, sagt er mit Blick auf den unschönen Auftakt, als die Weyher in der Neustadt nicht antreten konnten und kampflos eine 0:8-Niederlage hinnehmen mussten. Davon zeigte sich der SCW unbeeindruckt. Er handelte sich in den restlichen 13 Saisonspielen nur noch vier Minuspunkte ein: Gegen Osterholz-Tenever II und Geestemünde I spielte er jeweils 4:4, die zweite Saisonniederlage setzte es beim 3:5 bei Bremen-Walle II. In diesen Partien mussten die Weyher jeweils mit Ersatz antreten. „Wenn wir jedes Spiel mit der kompletten Truppe bestritten hätten, hätten wir keinen Punkt abgegeben“, ist Kattner überzeugt.

Dementsprechend selbstbewusst richten die Weyher den Blick auf die Saison 2018/19. „Wir können gegen jeden in der neuen Liga punkten“, so Kattner. Dass Mitaufsteiger Neustadt II zu knacken ist, hat der SCW bereits beim 5:3-Sieg in der Rückserie bewiesen. Vor den anderen Teams der Verbandsliga hat er zwar Respekt, aber keine Angst. Weser-Liga-Absteiger Neustadt I etwa stehe vor einem personellen Aderlass. „Wir können auch gegen so eine Mannschaft gewinnen, wenn wir einen guten Tag erwischen“, glaubt Kattner. Ein gutes Beispiel dafür, dass ein Aufsteiger nicht chancenlos ist, ist der OSC Bremerhaven, der in diesem Jahr den Klassenerhalt geschafft hat. Den OSC zählt Kattner zu den vielen Kontrahenten auf Augenhöhe: „Wir fühlen uns in der Liga genau richtig aufgehoben.“

Das Gesicht der Mannschaft wird sich zur neuen Saison verändern. Mit Meik Evers steht der erste Neuzugang fest. „Vom Niveau und von der Erfahrung her ist er auf jeden Fall eine Verstärkung für uns“, freut sich Kattner über die Zusage. Evers hat zuletzt bei der SG Syke/Okel/Gessel-Leerßen in der Bezirksklasse Hannover Nord gespielt, sei aber auch schon höherklassig aktiv gewesen. Jetzt gehe es darum, für ihn einen Doppelpartner zu finden, erläutert Kattner die nächsten Schritte. Zu diesen gehört auch die Suche nach einer Spielerin. „Jeder Verein sucht eine Dame“, weiß Kattner, wie begehrt gute Spielerinnen sind. Auf der Suche nach Kandidatinnen werde man auch alte Bekanntschaften aufleben lassen. Konkret sei noch nichts. „Aber wir haben ja keinen Zeitdruck“, so Kattner.