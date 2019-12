Landesliga Frauen: Zwei Auswärtsspiele innerhalb von drei Tagen: Die HSG Phoenix ist an diesem Wochenende viel unterwegs. Für den Gang über den Weihnachtsmarkt bleibt Trainer Jens Monsees und seinen Spielerinnen nur der Sonnabend. Bereits an diesem Freitag geht es zunächst in die Grafschaft Bentheim zur SG Neuenhaus/Uelsen. Am Sonntag folgt für das punkt- und sieglose Schlusslicht dann – quasi um die Ecke – noch das Derby bei der HSG Barnstorf/Diepholz. In beiden Spielen bekommen es die Gäste mit heimstarken Kontrahenten zu tun. Sowohl die SG Neuenhaus/Uelsen (12:6 Punkte/Platz fünf) als auch die HSG Barnstorf/Diepholz (9:9 Punkte/Platz sieben) haben in dieser Saison in eigener Halle noch keinen einzigen Zähler abgegeben. Von solch einer Bilanz ist die Spielgemeinschaft noch sehr weit entfernt. Im vergangenen Spiel hatte Jens Monsees mit Mia Rasche und Antonia Hanke zwei Talente aus der B-Jugend aufgeboten. An diesem Wochenende gestaltet sich das dann doch eher schwierig. Denn am Sonntag sind die Youngster zeitgleich in der Landesliga beim TuS Komet Arsten II gefordert.

Anpfiff: Freitag um 20.30 Uhr in Neuenhaus, Sonntag um 17 Uhr in Barnstorf