Lucas Kracke kommt immer besser in Form beim TSV Melchiorshausen. Drei Tore hat der bullige Angreifer bereits auf dem Konto. (Thorin Mentrup)

Nach fünf Spieltagen hat Lucas Kracke schon drei Tore auf dem Konto, führt damit die interne Torschützenliste des TSV Melchiorshausen an. Und das obwohl der Stürmer nur an zwei Spielen auf dem Rasen stand. Somit hat er jetzt schon mehr Treffer erzielt als in der gesamten vergangenen Spielzeit. Es zeigt: Kracke ist beim Fußball-Landesligisten endgültig angekommen.

Und das hat sich der 26-Jährige auch hart erarbeitet. Im Sommer 2018 wechselte der Projektmanager von der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst zum TSV Melchiorshausen. Bei seinem Ex-Verein hat Kracke viel durchlebt, war im Herrenbereich in jedem Team mal vertreten. So spielte er unter anderem für die Erste Herren in der Bezirksliga, aber auch für die Vierte Herren in der 2. Kreisklasse. „Doch dann wollte ich es doch noch einmal wissen und mich in einer höheren Liga beweisen“, unterstreicht er. Deshalb wechselte er mit gleich drei Freunden zum TSV. Gleichzeitig betont Kracke aber auch: „Die TSG ist weiterhin noch in meinem Herzen. Irgendwann würde ich auch gerne noch mal zurückkehren.“

Zunächst nur Joker

Doch jetzt liegt sein Fokus zu 100 Prozent beim TSV Melchiorshausen. Natürlich war es für den Werder-Bremen-Fan vor einem Jahr ein riesengroßer Schritt. Immerhin wechselte er von der 2. Kreisklasse hoch in die Landesliga. „Ich musste mir erst einmal die nötige Fitness holen. Ich habe auch abseits des Platzes an meinem Gewicht gearbeitet und konnte so insgesamt zehn Kilogramm abnehmen“, bekräftigt der Stürmer. Auch wegen des extremen Leistungsunterschieds kam Kracke in der Hinrunde der Saison 2018/19 nur wenig zum Einsatz. „Wenn, dann kam ich mal als Joker herein. Mehr aber auch nicht.“ In der Rückrunde änderte sich dann seine Situation, der bullige Stürmer stand nun auch mal häufiger in der Startelf, akklimatisierte sich langsam in der Landesliga.

Und nun scheint es, als wäre er endgültig beim TSV Melchiorshausen angekommen. „Ich bereue die Entscheidung auf keinen Fall“, betont Kracke. Doch warum fühlt er sich gerade so wohl im Verein? Ganz einfach: „Die Mannschaft und die Trainer sind einfach überragend. Auch außerhalb des Platzes unternehmen wir viel zusammen, sitzen auch nach dem Training noch länger zusammen.“ Auch der Spielstil in Melchiorshausen gefalle ihm. „Jeder kämpft für jeden. Und damit kann ich mich auch voll identifizieren, weil ich eher der arbeitende Stürmer vorne drin bin“, sagt Kracke, der sich als Ziel gesetzt hat, mehr als zehn Treffer in dieser Saison zu erzielen. Damit ist er bislang auf jeden Fall auf einem guten Weg. Doch auch er weiß: „Vor der Bude muss ich noch viel torgefährlicher und insgesamt auf dem Platz auch noch beweglicher werden.“

Serie soll ausgebaut werden

Bislang läuft die Saison des TSV Melchiorshausen eher durchwachsen. Sieben Punkte holte die Mannschaft von Trainer Lars Behrens in fünf Partien. „Wir haben uns auf alle Fälle mehr vorgenommen und hätten auch schon mehr Punkte auf dem Konto haben können.“ Trotzdem lief es zuletzt relativ rund für die Blau-Weißen, die vier Punkte aus den vergangenen beiden Begegnungen holten. „Wir kommen langsam in Fahrt. Jetzt wollen wir den Trend auch fortsetzen“, unterstreicht Kracke.

Die Positivserie soll am Sonntag (15 Uhr) beim KSV Vatan Sport dann ausgebaut werden. Der kommende Kontrahent ist noch ungeschlagen und steht mit Rang sechs zwei Platzierungen vor dem TSV Melchiorshausen. „Ich kenne den KSV Vatan Sport nicht, habe auch noch nie gegen sie gespielt. Laut der Tabelle stimmt die Balance zwischen Angriff und Defensive bei ihnen noch nicht“, sagt Kracke. „Wenn wir unsere Leistung aus den jüngsten Partien abrufen können, werden wir die drei Punkte auch mit nach Melchiorshausen nehmen.“