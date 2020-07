Lian Malik Pohl liegt bei seinen Rennen auch schon mal schräg in der Kurve. Die Action gefällt dem Siebenjährigen an seinem Sport. (fotos: Daniel Pohl)

Weyhe. Welche Träume hat eigentlich ein Siebenjähriger? Fußballprofi werden vielleicht. Oder als Astronaut ins Weltall fliegen. Wer weiß das in diesem Alter schon so genau? Lian Malik Pohl ist sich bereits sicher: „Ich will Motocrosser werden“, sagt er und blickt dabei zunächst seinen Vater Daniel und dann seine Mutter Gracjana an. Stolz reckt er das Kinn. Ganz klar: Er meint es ernst. Und warum auch nicht? Träumen ist besonders in diesem Alter erlaubt.

Wenn Lian in der Schule oder auf dem Spielplatz erzählt, welchem Hobby er nachgeht, dann staunen seine Spielkameraden nicht schlecht. „Die Kinder in der zweiten und dritten Klasse glauben es gar nicht“, sagt Vater Daniel Pohl und lacht. Am liebsten, das ist zu spüren, würde er sich auch gern auf eine Cross-Maschine setzen und sich Seite an Seite mit seinem Sohn durch den tiefen, sandigen Boden kämpfen. „Das ist schon cool, keine Frage“, sagt er. Aber erstens ist es ab einem gewissen Grad auch zu teuer und zweitens gilt die Unterstützung der Pohls erst einmal Lian.

Dass aus dem zweitjüngsten der vier Kinder einmal ein Rennfahrer werden würde, zeichnete sich sehr früh ab. Mit dem Laufrad unternahm er Erkundungstouren durch die Straßen und machte dabei Motorradgeräusche. „Von kleinauf war Lian auf zwei Räder fixiert. Darauf springt er voll an. Sobald er sein Fahrrad hatte, wollte er überhaupt nicht mehr fernsehen. Nur noch Radfahren“, erzählt Daniel.

Erste Schritte in Wildeshausen

Die Leidenschaft für motorisierte Zweiräder wuchs beim Besuch eines Motocross-Rennens auf dem Hillmannring weiter an. „Wir sind da als Familie gewesen und fanden das alle ganz gut“, erinnert sich Gracjana, Lians Mutter, daran, dass die Pohls fasziniert waren. Allen voran Lian, der das Spektakel selbst cool fand, wie er sagt. Die lauten Maschinen, die Sprünge, der Staub, den die Fahrerinnen und Fahrer aufwirbeln: All das hatte ihn gepackt. Erst recht, als er zum vierten Geburtstag eine Schnupperfahrt auf der Bahn in Wildeshausen geschenkt bekam. Beim dortigen Moto-Cross-Club (MCC) blieb er, stieg ins Kindertraining ein. Auf einer kleinen PW50 drehte Lian dort seine ersten Runden. Zunächst noch mit etwas Sorge von seinen Eltern beäugt: „Klar bleibt dir da bei den ersten Sprüngen das Herz stehen“, sagt Daniel, der aber schnell merkte, dass sein Sohnemann das Motorrad gut beherrscht.

Mittlerweile hat Lian sogar seine eigene Maschine. Mit einer KTM SX50 gibt er jetzt Vollgas. Viele Wochenenden verbringen die Pohls nun auf den Rennstrecken wie zum Beispiel in Wildeshausen, aber auch im niederländischen Emmen oder im MX-Park in Münster. Dort durfte Lian auch schon die Strecke für die Erwachsenen ausprobieren. „Mit Schrägkurven und richtigen Sprüngen“, erzählt er mit leuchtenden Augen. „Das hat Spaß gemacht.“

Ohnehin hat sich Lian ruckzuck verbessert. Die Kurven fährt er noch mutiger und schneller, er steht außerdem besser auf dem Motorrad als zuvor. Das sind Details, die er nicht mehr von Daniel lernen kann. Da müssen dann schon erfahrenere Kräfte ran. Gut, dass zwei Straßen von den Pohls entfernt Familie Hilbig wohnt. Mike, Marcel und Nico haben sich in der Szene längst einen Namen gemacht. Von Nico hat sich Lian schon einiges abgeschaut. Denn einfach ist der Sport nicht: „Mit draufsetzen und losfahren ist es nicht getan: Du brauchst Kondition und Koordination“, nennt Daniel Pohl wichtige Grundvoraussetzungen. Die bedarf es auch mentaler Natur: Selbstdisziplin und -reflexion seien entscheidend. „Da hat Lian schon eine Menge dazugelernt. Das finden wir toll. Wir haben gesehen, wie viel Ehrgeiz er entwickelt, wie er aber auch reflektiert, wie er gerade gefahren ist. Die Kinder lernen da auch etwas fürs Leben“, ist er überzeugt. Sein Sohn muss jedenfalls schnelle Entscheidungen treffen können, wenn er auf seinem Motorrad mit 35 Kilometern pro Stunde in schweren Stiefeln, Brustpanzer und Helm über die Strecke flitzt.

Eine große Gemeinschaft

Gelernt hat Lian, dessen Premiere beim Niedersachsen-Cup wegen der Corona-Pandemie erst im kommenden Jahr stattfinden wird, auch technisch schon einiges. Einfache Handgriffe kann er an seinem Motorrad selbst erledigen. Reinigen, ein bisschen schrauben und Teile austauschen ist Vater-Sohn-Sache. „So haben wir viele gemeinsame Stunden verbracht. Das ist eine coole Zeit“, findet Daniel, dass die Verbindung zwischen ihm und Lian noch ein bisschen enger geworden ist. Die Motocross-Begeisterung hat ohnehin die gesamte Familie gepackt. Oft ist sie mit dem Wohnmobil unterwegs. „Das ist dann auch für uns eine schöne gemeinsame Zeit“, genießt Gracjana die Ausflüge. Mittlerweile sind die Tage an den Rennstrecken viel mehr als Sport- und Familienzeit: „Da bildet sich eine ganz neue Gemeinschaft“, weiß Daniel, dass Motocross nicht nur die Sportler selbst, sondern auch deren Angehörige verbindet. „Das ist wie eine große Familie. Man versteht sich sofort, auch wenn man aus allen Ecken kommt“, erzählt er. Gracjana vermutet: „Das liegt auch daran, dass es nicht so viele Motocrosser wie Fußballer oder Handballer gibt.“ Auch sie spüre einen besonders großen Zusammenhalt, der auch beim MCC gelebt werde. Vor allem gönne jeder Fahrer einem anderen seinen Erfolg.

Auf der Strecke bleiben die Sportler aber Kontrahenten. Hinterherfahren will niemand, natürlich auch Lian nicht. Das tut er meist auch nicht: Das Vereinsrennen hat er bereits gewonnen. Allzu gern zeigt er seine Medaille. Und wie viele will er noch gewinnen? Er zögert ein bisschen. „Weiß ich nicht“, sagt er und fügt dann an: „Viele.“ Das ruft seine Schwester Lina Malin, die ihren Bruder immer von der Reling aus anfeuert, auf den Plan. Sie will es genau wissen. „Hundert?“, hakt sie nach. Lian nickt begeistert. Das hört sich gut an. Klingt so, als würde Familie Pohl noch eine ganze Zeit lang immer dort zu finden sein, wo sich die Motorräder durch den tiefen Sand graben und junge wie erfahrenere Motocrosser besonders große Sprünge machen.