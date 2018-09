Er kann es auch in der Landesliga: Stuhrs Riccardo Azzarello (hier im Zweikampf mit Johannes Lübow) erzielte sein erstes Saisontor. (Thorin Mentrup)

Stuhr. Der TV Stuhr hat es verpasst, den ersten Saisonsieg zu vergolden. Eine Woche nach dem 5:1-Triumph beim SV Iraklis Hellas musste sich der Fußball-Landesligist auf eigener Anlage dem SV Ramlingen/Ehlershausen deutlich geschlagen geben. Nach einem 1:1-Pausenstand verließ der Aufsteiger letztlich noch mit 1:5 den Platz. Vor der wichtigen Woche mit den Kellerduellen gegen den SV B-E Steimbke am Dienstag und den MTV Almstedt am Sonnabend konnten die Rot-Weißen um die beiden Trainer Christian Meyer und Stephan Stindt also kein Selbstvertrauen mehr tanken. Dass der Sieg der Gäste verdient war, daran gab es keinerlei Zweifel in beiden Lagern: „Wir hätten sogar noch höher gewinnen können“, fand Ramlingens Trainer und Klub-Urgestein Kurt Becker. Stuhrs Christian Meyer sah das ähnlich, fand aber, „dass wir nach der ersten Halbzeit zumindest am Punkt geschnuppert haben.“

Die Ramlinger, die als Spitzenteam und Titelanwärter keinesfalls beim Aufsteiger aus dem Landkreis Diepholz stolpern wollten, drängten die Gastgeber von Beginn an weit zurück. Bevor sich die Stuhrer auf das variable und schnelle Spiel der Gäste eingestellt hatten, lagen sie auch schon im Hintertreffen: Entschlossen behaupteten sich die Ramlinger bei einem hohen Ball im Mittelfeld und nach einer Weiterleitung in die Spitze gegen die noch herausrückende Stuhrer Abwehr tauchte Kirill Weber, einer von drei Neuen in der Startformation des SV im Vergleich zum 1:1-Remis gegen Hemmingen-Westerfeld, frei im Strafraum auf und schloss wuchtig, aber mit Übersicht ins lange Eck ab. Nach noch nicht einmal einer Minute lag Stuhr hinten. Vom beschworenen Schwung nach dem Sieg bei Iraklis Hellas schien schon nichts mehr übrig zu sein.

Azzarellos schnelle Antwort

Doch die Gastgeber bewiesen Nehmerqualitäten. Zwar standen sie auch in der Folge unter Druck, doch ihnen reichte ein Angriff, um die Partie auszugleichen. Nach einer Vorarbeit von Dimitri Steen kam Riccardo Azzarello an den Ball. Als er von der Strafraumgrenze nicht direkt abzog, schien die Chance schon verpufft zu sein, doch der Angreifer legte sich den Ball noch einmal zurecht und traf dann flach zum 1:1 (11.). Es war der erste Landesliga-Treffer des 25-Jährigen, der in der vergangenen Saison mit 26 Toren noch Bezirksliga-Torschützenkönig geworden war.

Das Unentschieden stand aber auf wackligen Füßen, denn die Gäste waren keineswegs geschockt und hielten das Tempo hoch. Weil sie sich auch ohne Ball gut bewegten, fanden sie immer wieder Lücken in der Stuhrer Ordnung. Torhüter Daniel Bischoff verhinderte mit mehreren starken Paraden einen Rückstand seines Teams. Sowohl gegen Weber (13.) als auch gegen Marvin Omelan (20.) und Maximilian König (29.) behielt er mit tollen Reflexen die Oberhand. „Wir haben die eine oder andere Chance zu viel zugelassen“, wusste Meyer, „aber insgesamt war es ein durchaus offenes Spiel nach dem Ausgleich.“ Stuhr tat sich schwer, gegen die technisch und körperlich starken Ramlinger kontrolliert nach vorn zu spielen und sich gute Gelegenheiten zu erarbeiten, verbuchte durch Riccardo Azzarello (27.) und Adrian Herrmann (42.) jeweils nach Kontern aber auch Abschlüsse. Ramlingen hatte dennoch deutlich mehr von der Partie und bestimmte das Geschehen. Allein in Tore münzten die Becker-Schützlinge, bei denen Johannes Lübow und Marvin Omelan die Fäden zogen, ihre Überlegenheit vor dem Seitenwechsel nicht um.

Das holten sie allerdings nach der Pause nach. Stuhr konnte sich überhaupt nicht mehr befreien. Der TVS wehrte sich zwar nach Kräften, doch den Angriffswellen, die nun über ihn hereinbrachen, konnte er irgendwann nicht mehr standhalten. Ramlingen erdrückte Stuhr. Kirill Weber und Marvin Omelan sorgten mit ihrem Doppelschlag innerhalb einer Minute für die Vorentscheidung (58., 59.). „Der Druck ist einfach zu groß geworden“, erkannte Meyer. Die Stuhrer Beine wurden immer schwerer, während die Ramlinger immer mehr Lust am Ballbesitz-Fußball entwickelten. Sie warteten geduldig auf ihre Chance und schraubten das Ergebnis letztlich durch Sahin Caran (80.) und Dennis Yeboah (84.) weiter in die Höhe. „Man hat gesehen, dass Ramlingen zu den besten Mannschaften der Liga gehört. Sie haben die gesamten 90 Minuten spielerische Lösungen gefunden und haben auch nach dem Doppelschlag nicht zurückgeschaltet“, zollte Meyer dem Gegner Respekt. Er hatte aber auch einige positive Dinge ausgemacht, die ihm und allen Stuhrern Mut machen sollten für die kommenden Herausforderungen: „Für uns ist wichtig, dass die kämpferische Leistung wieder vollkommen in Ordnung war. Wir haben alles reingeworfen. Am Ende muss man dann auch mal zugeben, dass der Gegner besser war.“

Weitere Informationen

TV Stuhr - SV Ramlingen/Ehlershausen 1:5 (1:1)

TV Stuhr: D. Bischoff – Bülders, Rusche, Troue, Peters (73. L. Bischoff), Langreder, Schwirz, F. Bischoff, Herrmann (62. Drawert), Steen (77. Rogalla), Azzarello

Tore: 0:1 Kirill Weber (1.), 1:1 Riccardo Azzarello (11.), 1:2 Kirill Weber (58.), 1:3 Marvin Omelan (59.), 1:4 Sahin Caran (80.), 1:5 Dennis Yeboah (84.) THR