Hat das Ziel im Blick: Marcel Trachsel vom Schützenverein Bassum von 1848 schießt mittlerweile auch für Deutschland. (Tobias Denne)

Drebber/Bassum. Er selbst hat zwar einen großen Garten bei sich zu Hause, doch Platz für sein Hobby hat Marcel Trachsel trotzdem nicht. Für sein Training fährt er daher entweder zu seinen Eltern oder zum Übungsplatz nach Diepholz. Und das macht er drei- bis viermal in der Woche. „Das braucht man, um ein gutes Level zu halten“, sagt Trachsel über seine Leidenschaft. Und für die trainiert der 22-Jährige unentwegt eineinhalb bis zwei Stunden pro Einheit. Das zahlt sich aus: Marcel Trachsel ist erfolgreicher Compound-Bogenschütze und hat es mittlerweile in den Bundeskader des Deutschen Schützenbundes geschafft. Im vergangenen Jahr wurde der Sportler des Schützenvereins Bassum von 1848 mit dem Mixed-Team Vize-Weltmeister und sicherte sich darüber hinaus den dritten Platz beim World Cup im Herren-Team.

Auch dieses Jahr stattete er dem World Cup im Bogenschießen in der türkischen Stadt Antalya einen Besuch ab. Beim kürzlich abgehaltenen Turnier – seinem ersten internationalen des Jahres – lief es für den gebürtigen Goldenstedter jedoch nicht ganz optimal. Er selbst schied im ersten Duell in der Finalrunde aus. „Die Vorrunde war leider nicht so gut, daher habe ich einen starken Gegner bekommen“, sagt Trachsel zur Ansetzung. So trifft etwa der stärkste Schütze der Vorrunde auf den schwächsten und der zweitstärkste auf den vorletzten. Trachsel, der seit rund sieben Jahren den Bogen spannt, duellierte sich mit Abhishek Verma aus Indien. Beide schossen 15 Pfeile, sodass maximal 150 Punkte möglich gewesen wären. Am Ende gewann Verma mit 149:148 gegen Trachsel. Dennoch ist er zufrieden: „Zwar haben wir uns mehr erhofft, aber die Finalrunde war top“, bekräftigt er.

300 bis 400 Pfeile pro Woche

Die Turniere des World Cups fanden neben Antalya bereits in Schanghai und Salt Lake City statt. Berlin als vierte Station stand im Juli auf dem Programm. „Mal schauen, was dieses Jahr so möglich ist“, gibt sich der 22-Jährige bescheiden hinsichtlich seiner Ziele für die nächsten Turniere. So will Trachsel unbedingt nach Polen zur Europameisterschaft. Für das kommende Jahr peilt er die Weltmeisterschaft in den Niederlanden an.

Für Trachsel sind insbesondere die Reisen und die anderen Athleten der Antrieb dafür, dass er trotz Vollzeitjob, Freundin und drei Katzen noch Zeit fürs Training findet. „Viel mehr würde auch nicht funktionieren“, gibt er ehrlich zu. Vor einiger Zeit hat er sich mit drei anderen Sportlern in einer Mannschaft in Hamburg zusammengetan. Allerdings muss er die Strecke zwischen seinem Wohnort Drebber und der Hansestadt nicht fürs Training zurücklegen. Für ausreichend Übung muss schon jeder Sportler selbst sorgen – bei ihm kommen da schon mal 300 bis 400 Pfeile pro Woche zusammen. So macht sich Trachsel dann auf den Weg nach Diepholz, wo seine Bogensport-Karriere ihren Anfang genommen hat. „Ich war bei einem Tag der offenen Tür an einer Schule, und seit dem Tag bin ich dabei“, erinnert sich der 22-jährige Schütze.

Dabei faszinierte ihn zu Anfang besonders das Schießen mit dem Compound-Bogen, mit dem lediglich ein Schütze in Diepholz geschossen hatte. Über die Kreisstadt kam er zum Schützenverein Bassum von 1848, bei dem er den Sprung in den Landeskader des Niedersächsischen Sportschützenverbands geschafft hat. „In Bassum hatte ich mehr Möglichkeiten, mich zu verbessern“, nennt Trachsel den Grund für den Wechsel in die Lindenstadt. Mittlerweile schießt er auch im Nationalkader für Deutschland.

Doch die Plätze bei den Turnieren sind begrenzt. Nicht alle Schützen dürfen mitfahren. So entscheiden beispielsweise die Ranglisten-Turniere darüber, ob jemand mit zur EM fährt oder nicht. Die drei Bestplatzierten dürfen sich über einen Platz im Kader freuen. Für Trachsel sieht es derzeit ganz gut aus: Er liegt auf Rang zwei und muss seine Leistung bestätigen, um mitfahren zu dürfen. Diesbezüglich ist er ambitioniert: „Wenn ich an einem Turnier teilnehmen kann, dann versuche ich das auch.“