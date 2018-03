Twistringen. Dass sie ihre Laufbahn in der ersten Handball-Mannschaft der HSG Phoenix mit Abschluss der laufenden Saison beenden wird, hatte Nadine Berger vor Monaten bereits angekündigt. Dass sie von der Mannschaftsführerin zur Trainerin des Oberliga-Teams werden wird, hatte sie da freilich noch nicht geahnt – und wahrscheinlich auch keinen Gedanken daran verschwendet. Doch nun steht fest: Berger wird auf Thomas Reinberg folgen, der sein Amt am Saisonende zur Verfügung stellen wird. Unter Berger wird die HSG in ein Jahr des Umbruchs starten.

Noch elf Partien in der Oberliga und im Pokal – dann wird Berger ihren Rollentausch vollziehen. Eine Rückkehr auf das Feld wird es für sie in der ersten HSG-Mannschaft nicht mehr geben. „Entweder bin ich Spieler oder Trainerin. Ich kann nur einen Job richtig machen“, sieht sie sich nicht als Spielertrainerin. Sie will dem Team von der Seitenlinie aus helfen. Die neue Saison wird im Zeichen des Umbruchs stehen. Bis zu zehn Spielerinnen könnten die HSG verlassen, manche aus Alters- oder Verletzungsgründen, andere wegen beruflicher Perspektiven. „Es wird eine herausfordernde Zeit“, ahnt Berger, die Respekt, aber keine Angst vor ihrer neuen Aufgabe hat. „Ich gehe da locker-flockig ran. Natürlich ist immer ein bisschen Druck da. Aber mir ist wichtig, dass wir den Umbruch in Angriff nehmen.“

Das Ziel sei, langfristig etwas aufzubauen, sagt Berger. Damit liegt sie mit dem Vorstand der HSG auf einer Wellenlänge, wie Tanja Hoffmann deutlich macht: „Wir wollen eine Mischung aus jungen und erfahrenen Spielerinnen in der ersten Mannschaft.“ Auch in Zukunft soll bei der HSG Phoenix leistungsorientiert Handball gespielt werden. Sie sei überzeugt davon, dass Berger die Richtige für die Umsetzung dieses Ziels sei: „Nadine kennt den Verein und die Struktur. Sie verfügt über große Erfahrung und Kompetenz und hat die Nähe zur Jugend und das nötige Durchsetzungsvermögen.“ Der Tipp, die Mannschaftsführerin zur Trainerin zu machen, sei von Thomas Reinberg selbst gekommen. „Er hat uns auf die Idee gebracht“, so Hoffmann. Generell hätte der Verein gerne mit dem Coach weitergearbeitet, mit der sportlichen Situation – der Abstieg aus der Oberliga ist kaum zu verhindern – habe der Wechsel nichts zu tun. Reinberg, der die HSG in der Saison 2015/16 übernommen und direkt in die Oberliga geführt hatte, sei beruflich stark eingespannt. Ihm fehle die Zeit, um zu jedem Training und zu jedem Spiel zu kommen.

Im Seniorinnenbereich ist die HSG zwar ihre erste Trainerstation, im Jugendbereich hat Berger aber schon Erfahrung gesammelt. Sie trainiert bei Phoenix die C- und die B-Juniorinnen. Die Aufgabe bei der ersten Frauen-Mannschaft ist auch deshalb eine besondere für sie, weil sie Spielerinnen trainieren wird, mit denen sie jetzt gemeinsam auf dem Feld steht. „Ich gehe davon aus, dass das kein Problem sein wird. Wenn ich einen Job mache, mache ich ihn zu 100 Prozent. Ich kann auch meine beste Freundin auf die Bank setzen. Ich mache da keine Unterschiede“, betont Berger. Unter ihr werde keine Spielerin Sonderrechte genießen. „Wichtig ist, dass die Mannschaft mich in meiner Rolle respektiert, aber auch sagt, wenn etwas nicht läuft.“ Ein wichtiger Faktor sei für sie die Zusage von Stefan Honscha gewesen, weiter Co-Trainer zu sein. „Stefan gehört einfach zur Mannschaft. Ohne ihn können wir es uns alle nicht vorstellen.“ Auch Hoffmann ist glücklich über Honschas Treue: „Das ist ein entscheidender Punkt, weil er großes Einfühlungsvermögen und ein offenes Ohr für alle hat. Wir sehen im Duo Berger/Honscha die Zukunft.“