Nick Plate hat als Innenverteidiger das Spiel meist vor sich. Er hat bislang nicht nur im Aufbau, sondern auch als Zweikämpfer überzeugt und sich seinen Platz erobert. (Thorin Mentrup)

Unter all den Neuzugängen des SV Heiligenfelde nimmt Nick Plate eine besondere Rolle ein. Torben Budelmann, der den Fußball-Bezirksligisten im Gespann mit Mustafa Cali trainiert, kannte ihn im vergangenen Sommer nämlich gar nicht so genau. Denn Plate hatte sich selbst angeboten. Natürlich wusste Budelmann, dass der 21-Jährige beim Landesligisten TSV Melchiorshausen Stammspieler war und sich schnell im Herrenbereich etabliert hatte. „Aber genau beobachtet hatte ich ihn nicht“, gibt der detailverliebte Coach zu. Insofern war Plate für ihn beim Start eine Wundertüte. Diesen Status hat der Neuzugang jedoch schnell abgelegt. Er ist ein Glücksgriff.

Budelmann beschreibt das so: „Nick ist genau das, was wir gebraucht haben: ein kompromissloser Zweikämpfer, der sich für nichts zu schade ist.“ Diese Qualität war besonders gefragt, um den Fehlstart mit nur einem Sieg aus den ersten fünf Spielen auszubügeln. Der SVH suchte nach Sicherheit und fand sie auch dank Plate, der in der Innenverteidigung mehr als grundsolide spielte. Sieben Mal stand er in neun Partien auf dem Platz. Ein klares Zeichen dafür, dass er das Vertrauen von Budelmann und Cali genießt. „Nick passt als Linksfuß super rein in unsere Verteidigung und hat auch menschlich einen hohen Stellenwert. Er hat sich überragend eingefügt“, hat sich Plate laut Budelmann sowohl auf als auch neben dem Platz schnell integriert.

Bei seinem Trainer hat der Neuzugang einen Stein im Brett. Plate hat Budelmann mit seiner Einstellung beeindruckt: „Nick lernt dazu, setzt sich mit den Spielen auseinander. Wenn er nicht spielt, ist er nicht sauer, sondern ehrgeizig und fragt nach, was er tun muss, um beim nächsten Mal wieder von Beginn an auf dem Platz zu stehen.“ Zusätzlich zu dem Willen, Neues zu lernen und sich zu verbessern, bescheinigt Budelmann seinem Schützling gute Grundlagen: „Er bringt fußballerisch viel mit und macht vor allem kaum Fehler.“ Plate überzeugt mit Verlässlichkeit. Und sogar mit Torgefahr, wie zwei Treffer belegen. Beide mit dem Kopf, nicht mit seiner linken Klebe. „Das war auch für mich eine neue Qualität“, sagt der 21-Jährige, der seine Laufbahn im Sturm startete, und lacht.

Er hat allen Grund, zufrieden zu sein. „Für mich ist es ganz gut gelaufen“, sagt er und fügt dann, etwas euphorischer, hinzu: „Es macht mich schon stolz, mir dass Vertrauen der Trainer geholt zu haben. Das zeigt, dass ich gute Leistungen gezeigt habe.“ Der Wunsch nach etwas Neuem habe ihn im Sommer nach Heiligenfelde gebracht. „Ich habe die Mannschaft ein paar Mal gesehen und dann einfach meine Chance genutzt und Torben angerufen.“ Die Erfolgsgeschichte begann tatsächlich so simpel.

Vielleicht habe ihm seine Herausfordererrolle zunächst sogar geholfen, überlegt Plate: „Du hast den Druck nicht, sofort abliefern zu müssen. Ich konnte befreit aufspielen.“ Beim Derby in Okel am zweiten Spieltag setzte er die erste Duftmarke, beeindruckte vor allem auch Cali, der Budelmann vertrat, nachhaltig. Gemeinsam mit dem Spiel gegen Seckenhausen sei das sein bester Auftritt gewesen, findet der Defensivmann, der sich schnell an die Unterschiede zwischen der Landesliga Bremen und der Bezirksliga Niedersachsens gewöhnte. „Das Spiel ist körperlicher und intensiver. Es ist viel mehr auf Tempo ausgelegt“, schildert er seine Eindrücke.

Plate kann nicht nur innen, sondern auch außen spielen. „Aber innen fühle ich mich wohler. Da kann ich auch beim Spielaufbau helfen“, hat Plate eine Priorität entwickelt. Seine Einschätzung deckt sich mit der Budelmanns. „Als Innenverteidiger kann uns Nick noch mehr helfen.“ Das hört sich stark danach an, als würde der Coach auch in Zukunft auf den 21-Jährigen bauen. Und auch Plate, der in Syke wohnt, sieht seine Zukunft in Heiligenfelde. „Der Verein hat langfristig etwas vor. Ich möchte ein Teil davon sein.“

Wenn die fußballlose Zeit vorbei ist, wird Plate allerdings in einer anderen Rolle sein als im Sommer. Dann ist er nicht mehr der Herausforderer, sondern einer der Spieler, die ihren Platz gegen die zahlreichen Konkurrenten im Kader verteidigen müssen. Verstecken muss sich Plate allerdings nicht. Diesen Status hat er sich innerhalb kurzer Zeit erarbeitet.