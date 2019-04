Unter Zugzwang: Die TSG Seckenhausen (hier am Ball mit Moritz Drescher) trifft auf den FC Sulingen. (Jonas Kako)

Seckenhausen/Fahrenhorst. Ein bisschen schien die Aufbruchstimmung beim Fußball-Bezirksligisten TSG Seckenhausen-Fahrenhorst nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge verflogen zu sein. Doch der Verein hat unter der Woche mit der Verlängerung von Trainer André Schmitz ein positives Zeichen gesetzt. „Ich hoffe natürlich, dass das noch einmal neue Kräfte freisetzt“, sagt der Coach, immer im Wissen, dass in den kommenden Wochen die Duelle mit den Schwergewichten der Liga auf sein Team warten. Im ersten bekommen es die Seckenhauser am Sonntag ab 14 Uhr auf eigener Anlage mit dem FC Sulingen zu tun.

Die Gäste haben ihre Ambitionen auf einen Spitzenplatz in der Bezirksliga mit dem 3:0-Sieg beim TSV Wetschen am Mittwoch eindrucksvoll untermauert. Dementsprechend erwartet Schmitz „einen Gegner mit Euphorie“. Doch auch er hat Grund zur Hoffnung, schließlich ist das Mannschaftsgefüge seiner Elf intakt: Zum Dienstagstraining begrüßte der Trainer 18 Spieler – trotz der ernüchternden Pleite in Diepholz. „So macht es Spaß“, sagt Schmitz, der von seinem Team eine Steigerung gerade im Spiel mit dem Ball erwartet. Die personellen Vorzeichen stimmen, einzig Felix Marschall wird mit Rückenproblemen definitiv ausfallen.