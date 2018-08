Die erste Auswärtsfahrt ist die angenehmste für die Fußballer des TV Stuhr: Knapp 100 Kilometer sind sie hin und zurück am 15. August zum TuS Sulingen unterwegs. Danach beginnen für die Rot-Weißen die langen Touren: Insgesamt gut 4150 Kilometer werden die Stuhrer in der Landesliga-Saison zu den 15 Partien in der Fremde und zurück abspulen. Zum Vergleich: In der vergangenen Bezirksliga-Saison waren es knapp 1500 Kilometer.

Zum TV Stuhr werden sich die Landesliga-Rivalen nur ungern aufmachen, denn die Anreise ist für sie mit Ausnahme des TuS Sulingen um Trainer Maarten Schops immer mit vielen Kilometern verbunden. Denn der TV bildet den nördlichsten Zipfel des Fußball-Bezirks Hannover. "Wir haben so eine Belastung jedes zweites Wochenende", blickt Christian Meyer, der die Stuhrer gemeinsam mit Stephan Stindt trainiert, voraus. Denn wirklich kurze Wege gibt es für den TVS in der sechsten Liga nicht mehr. Vor dem Aufsteiger liegen viele weite Busreisen. „Nach Sulingen können wir noch mit dem Auto anreisen, für alle anderen Strecken nehmen wir dann den Bus“, erklärt Meyer. Neu ist die Fahrt zu einem Auswärtsspiel mit diesem Verkehrsmittel nicht für den Aufsteiger, in dieser Häufigkeit allerdings schon. Auch in der Bezirksliga spulten die Stuhrer etliche Kilometer ab, besonders wenn sie auf Kontrahenten aus dem Kreis Nienburg wie den ASC Nienburg (123 Kilometer hin und zurück) oder den SC Uchte (152) trafen.

Die Bezirksliga hielt aber auch kurze Wege für das nördlichste aller fußballerischen Nordlichter bereit: Zum Gemeinde-Derby bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst zum Beispiel hätten die Stuhrer gut und gerne mit dem Fahrrad anreisen können. Knapp 13 Kilometer sind es von ihrer Sportanlage in der Pillauer Straße zur Spielstätte der TSG und wieder zurück. Auch die Spiele beim TuS Sudweyhe (beide Wege zusammen rund 42 Kilometer) oder auch beim SV Heiligenfelde (rund 44) und TSV Bassum (rund 45) waren mit wenig Zeitaufwand zu erreichen.

Von diesen kurzen Wegen können die Stuhrer in der Landesliga nur träumen. Eigentlich hat sich nur eine Sache nicht verändert: Es geht in Richtung Süden. Fahrttechnisch aber stoßen die Stuhrer in neue Dimensionen vor. „Jetzt müssen wir nach dem Sulingen-Spiel jedes Mal das Navi anmachen. Das kennen wir aus der Bezirksliga gar nicht“, stellt Stindt lachend fest. Das werde mit Sicherheit ein Moment, in dem man sich dann wirklich auch als Landesligist fühle. Denn die Sportplätze der Kontrahenten kennen die Stuhrer nicht. In der neuen Saison gehört die Fahrt nach Steimbke im Landkreis Nienburg mit insgesamt gut 200 Kilometern An- und Abreise noch zu den kürzeren Strecken. Die weiteste Fahrt haben die Stuhrer nach Bad Pyrmont: Die Kurstadt, Heimat der Spielvereinigung, liegt südwestlich von Hameln. Hin und zurück kommen mehr als 400 Kilometer und damit fast fünf Stunden im Bus zusammen. „Das wird eine neue Erfahrung für uns und ist mit Sicherheit erst einmal ungewohnt. Aber daran werden wir uns gewöhnen“, weiß Meyer, dass die Auswärts-Spieltage nun deutlich länger werden für den TVS. Ein lockeres Stelldichein gegen Mittag ist fast schon unmöglich, um sich vor Ort noch vernünftig auf das Spiel vorbereiten zu können.

Der Großteil der Auswärtsfahrten führt die Stuhrer in die Region Hannover. Die Landeshauptstadt und das direkte Umland bilden den Mittelpunkt der Landesliga. Hier haben insgesamt acht Mannschaften vom Heesseler SV bis zum TSV Pattensen ihre Heimat. Für die Stuhrer bedeutet das jedes Mal 250 Kilometer und mehr auf dem Bordcomputer.

Mit dem VfL Bückeburg (rund 220 Kilometer) ist auch ein Team aus dem Fußballkreis Schaumburg in der Landesliga vertreten. Den Kreis Hildesheim repräsentieren der Aufsteiger MTV Almstedt und der SV Bavenstedt. Einzig aus dem Kreis Holzminden fehlt ein Vertreter in der Landesliga Hannover. Für die Stuhrer ist das sicherlich zu verkraften, denn so bleiben ihnen die wohl weitesten Anreisen erspart. Letztlich aber sollten die langen Fahrten ohnehin der Motivation dienen – denn bei einem Erfolgserlebnis lassen sich die Touren wesentlich besser genießen.