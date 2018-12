Der TuS Sudweyhe (grüne Trikots) feierte am fünften Spieltag der Korbball-Bundesliga einen Pflichtsieg gegen Thedinghausen. (Heinzen)

Bremen-Findorff. Nur zwei Siege haben die heimischen Korbballteams beim Bundesliga-Spieltag in Findorff verbucht: Der TuS Sudweyhe fuhr einen Pflichtsieg gegen Schlusslicht TSV Thedinghausen ein, während der TSV Barrien das Derby gegen den TSV Heiligenrode, der genau wie die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst trotz guter Leistungen an diesem Tag ohne Punktgewinn blieb, gewann.

SG Findorff – TSV Heiligenrode 14:7 (5:3). Vor der Partie waren die Rollen klar verteilt. Dennoch gelang es den Heiligenroderinnen, den Spitzenreiter zu ärgern. „Wir waren viel besser als am vergangenen Spieltag und konnten unsere Spielzüge gut umsetzen“, freute sich TSV-Trainerin Dagmar Schnelle. Jana Pawlowski traf zum 2:3, Emma-Lee Ehlers markierte den 3:5-Pausenstand. Bis zur 30. Minute hielt der TSV gut mit, per Konter erzielte Jördis Detken noch das 6:8. „Leider haben die Findorfferinnen dann ihre eingespielte alte Garde aufs Feld geschickt. Das hat den Unterschied ausgemacht“, wusste Schnelle, die dennoch zufrieden war: „Trotz der Niederlage haben wir ein tolles Spiel hingelegt. Wir befinden uns auf einem guten Weg.“

Oldenbroker TV – TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 10:7 (6:5). Die Seckenhauserinnen hatten mit Oldenbrok und später mit der SG Findorff sehr schwierige Aufgaben vor sich. „Das Schöne dabei ist, dass wir in solchen Partien nichts zu verlieren haben. Wir können den Gegner umso mehr ärgern“, betonte TSG-Akteurin Luise Budig. Gegen den OTV agierte ihr Team mit einer neuen Abwehr, um die gefährlichen Distanzwürfe zu verhindern. „Das hat bis kurz vor Schluss super geklappt. Wir konnten stets mithalten, haben Druck gemacht und uns nicht aus dem Konzept bringen lassen“, freute sich Budig. „Unsere Korbfrau hat ebenfalls eine sehr starke Leistung gezeigt. Nur zehn Körbe gegen solch eine treffsichere Mannschaft zu kassieren, ist ein klasse Ergebnis.“

TSV Heiligenrode – TSV Barrien 7:11 (5:5). In der ersten Halbzeit war es ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Keine Mannschaft setzte sich ab. „Leider hat sich dann bemerkbar gemacht, dass wir nach unserer ersten Partie nur ein Spiel Pause hatten. Körperlich war das kein Problem, aber mental hat das erste Duell Kraft gekostet“, verriet Heiligenrodes Trainerin Dagmar Schnelle. Bis zum 7:8 durfte sie noch hoffen, doch danach „konnten wir keine Körperspannung mehr aufbauen und sind vorne erfolglos geblieben. Es ist uns schwer gefallen, im Angriff die richtigen Entscheidungen zu treffen“, erklärte sie. Barriens Coach Manfred Otto freute sich derweil über den dritten Saisonsieg. „Dass wir uns im zweiten Durchgang absetzen konnten, lag an der Wiederentdeckung unseres eigenen Willens“, formulierte er. Immer wieder versuchten seine Schützlinge, sich druckvoll im Positionsspiel durchzusetzen, was besonders über die beiden Außenpositionen mehrfach gelang. „Ein insgesamt verdienter Sieg für uns“, urteilte Otto.

SG Findorff – TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 16:9 (7:3). Auch gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter lieferten die Seckenhauserinnen eine tolle Leistung ab. „Das war ein ganz anderes Spiel, mit viel Tempo. Die Findorfferinnen waren zu jeder Zeit sehr treffsicher und haben alle Sechsmeter problemlos verwandelt“, staunte TSG-Spielerin Luise Budig über die Leistung des Gegners. „Aber auch wir konnten immer wieder nachlegen und haben versucht dranzubleiben. Es war ein tolles Spiel, das uns Spaß gemacht und uns darin bestätigt hat, dass wir für alle Mannschaften der Bundesliga gefährlich sein können“, resümierte Budig. Ein Dank ging an Vereinsmitglied Christian Meyer, der die verhinderte Trainerin Camilla Hahn ersetzte. „Ein besonderes Lob gilt auch der starken Pia Züdel, die sich mit drei hart erkämpften Körben am Erfolg beteiligte“, betonte Luise Budig.

TB Stöcken – TuS Sudweyhe 7:2 (3:1). Richtig unzufrieden war Sudweyhes Trainerin Andrea Bothmer nicht. „Wir haben eigentlich nicht schlecht gespielt, aber unsere Korbwürfe waren nicht so toll“, monierte sie. Nach dem 1:1 kassierte ihr Team direkt das 1:2, kurz vor der Pause wuchs der Rückstand an. „Der Gegner hat sehr druckvoll gespielt, schöne Kombinationen gezeigt. Letztlich hat Stöcken verdient gewonnen“, gab Bothmer zu.

TSV Barrien – TB Stöcken 7:13 (4:4). In der ersten Halbzeit sprach noch nichts für einen klaren Sieg des Tabellenzweiten. Bis dahin hatte es das Barrier Team verstanden, mit sehr beweglicher Raumdeckung den Stöckener Spielfluss erheblich zu stören. Das Remis nach den ersten 20 Minuten war redlich verdient. In den ersten fünf Minuten nach der Pause verloren die Barrierinnen in der Defensive aber völlig die Ordnung und gerieten mit 4:9 ins Hintertreffen. „Dieser Einbruch ist schwer zu erklären. Er hat uns das Genick gebrochen“, wusste Coach Manfred Otto. Dennoch zeigte er sich am Ende versöhnlich: „Besonders in kämpferischer Hinsicht sind wir heute endlich wieder als kompakte Einheit aufgetreten. Diesen Weg wollen wir im neuen Jahr fortsetzen. Ein besonderer Dank gilt erneut unserer lautstarken Fangruppe, die uns toll unterstützt hat.“

TuS Sudweyhe – TSV Thedinghausen 13:4 (6:3). Das punktlose Schlusslicht aus Thedinghausen spielt in dieser Saison ohne Korbfrau und ist daher chancenlos. Ein (klarer) Sieg ist demnach für alle Gegner Pflicht. Zunächst taten sich die Sudweyherinnen schwer, die ersten vier Würfe gingen daneben. „Nach und nach haben wir aber beständiger geworfen“, urteilte Trainerin Andrea Bothmer.

Zur Pause stand es zwar aus Sicht der Trainerin nur 6:3, aber in der zweiten Halbzeit drehte ihr Team dann richtig auf. „Wir haben gut und konsequent durchgespielt, wobei wir aber immer noch viel verworfen haben“, resümierte Bothmer. Nach diesem Sieg haben die Sudweyherinnen vier Punkte Vorsprung auf den fünftplatzierten TSV Heiligenrode, bei noch vier ausstehenden Partien. Nur die ersten vier Mannschaften nehmen an der Meisterrunde teil, die besten drei qualifizieren sich dann für die Deutsche Meisterschaft.