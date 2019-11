Mitten unter ihren Kindern: Hier fühlt sich Birgit Malguth-Meyer (Mitte) am wohlsten. (Michael Braunschädel)

Die Worte fehlen Birgit Malguth-Meyer selten. Das ist auch gut so. Denn ein bisschen Durchsetzungsvermögen gehört schon dazu, wenn sie Mittwoch für Mittwoch die beiden Eltern-Kind-Turngruppen des TSV Ristedt leitet. Aber dieses Mal wusste sie nicht so recht, wohin mit sich. „Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll“, murmelte sie leise, während sie Blume um Blume und später auch Geschenk um Geschenk entgegennahm, eine von jedem Kind. Das Rampenlicht hat Malguth-Meyer nicht gesucht – „und ich bin eigentlich auch kein Fan davon, im Mittelpunkt zu stehen“, fügte sie hinzu. Doch dieses Mal sollte der Moment ihr gehören. „Biggi hat es verdient“, sagte Nicole Renner, Jugendwartin und Medienbeauftragte des TSV in Personalunion. Und auch Sigrid Fischer und Wiebke Kestermann, ebenfalls beim Sportverein aktiv, wussten: „Was sie hier macht, ist unbezahlbar.“ Deshalb war Malguth-Meyer für sie genau die Richtige für ein Dankeschön im Rahmen der Aktion Ehrenamt überrascht des Landessportbundes Niedersachsen und seiner 18 Sportregionen.

Seit zehn Jahren leitet Birgit Malguth-Meyer nun die Eltern-Kind-Turngruppen. Sie ist zum Aushängeschild des Sportvereins geworden, aber vielmehr auch eine Türöffnerin zur Dorfgemeinschaft. „Es gibt viele Neubürger hier in Ristedt, und die meisten haben auch Kinder. Die landen dann alle hier bei mir. Wenn man neu im Dorf ist und Kontakte knüpfen will, dann muss man in den Verein“, weiß sie. Sie selbst ist Ristedterin und beim TSV, seit sie 14 Jahre ist. Sie machte Damengymnastik, „als noch bei Eggers im Saal geturnt wurde“, verrät sie. Auch im Tischtennis versuchte sie sich, genauso beim Steppen. Heute kann sie mit Fug und Recht von sich behaupten: „Ich kenne alle Kinder in Ristedt.“ Sobald die Lütten laufen können, dürfen sie sich bei Biggi, wie Malguth-Meyer auch von den zahlreichen Eltern genannt wird, austoben. „Manche glauben, dass du in der Turnhalle lebst“, flachste Renner. Schließlich wird Malguth-Meyer auch bei der Blutspende, dem Laternelaufen, der Übernachtung in der Turnhalle und „eigentlich bei allen Veranstaltungen im Kinderbereich“, wie die Jugendwartin verriet, zur Mitstreiterin.

In der Halle finden die jungen Sportlerinnen und Sportler des Vereins einen bunten und abwechslungsreichen Bewegungspark vor. „Meistens überlege ich mir zu Hause schon etwas, der Rest kommt dann spontan“, kann Malguth-Meyer auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückblicken. Sie weiß, was die Kinder wollen: „Die Schaukel bauen wir immer auf. Auch Rutschen und Springen muss sein“, verrät sie. Die gleichen Übungen und Stationen finden die Kids allerdings nie vor. „Da muss schon Abwechslung sein“, weiß Malguth-Meyer. Routine ist gut, darf aber nicht zur Eintönigkeit führen. Das hat die Übungsleiterin in einem Jahrzehnt als Ristedter „Vorturnerin“ gelernt. Grundsätzlich gilt: „Hier darf jeder machen, was er will.“ Malguth-Meyer trifft dabei auf ganz unterschiedliche körperliche Voraussetzungen: Einige Kinder hätten noch nie eine Rolle vorwärts gemacht. „Das zeigt doch, wie wichtig Bewegung ist.“ Ihr gehe es dabei nicht um Leistung. Allerdings wäre das spielerische Lernen ohne sie nicht möglich beim TSV. Bevor Malguth-Meyer die Eltern-Kind-Gruppen übernahm, war der Posten eine ganze Zeit lang verweist. „Am Glühweinstand hat man mich dann gefragt“, sagt die Übungsleiterin lachend. Sie ließ sich breitschlagen, obwohl ihre Tochter Alina bereits aus dem Alter für die Gruppen herausgewachsen war. „Dass ich das dann so lange mache, hatte ich auch nicht erwartet“, gibt sie zu.

Warum sie geblieben und noch immer aktiv ist? „Weil es mir einfach Spaß macht. Ich liebe Kinder, sie sind einfach toll.“ Das Wissen, dass sie mit ihrer Arbeit dem Sportverein, aber auch der Dorfgemeinschaft einen großen Dienst erweist, spielt für sie eine untergeordnete Rolle. Daraus entwickelt sie auch keinen Anspruch, ausgezeichnet werden zu müssen. „Dafür kommen hier im Verein auch noch viele andere in Frage.“ Gefreut hat sie sich natürlich trotzdem. „Das zeigt ja auch, dass man in den vergangenen Jahren nicht so viel falsch gemacht hat.“ Geschenke gab es übrigens nicht das erste Mal, denn Ristedter sind dankbar: Einmal habe sie einen riesigen Präsentkorb zu Weihnachten bekommen, erinnert sich Malguth-Meyer. „Das ist ja eigentlich gar nicht nötig“, findet sie. Schließlich will sie viel lieber den Kindern ihre Aufmerksamkeit widmen, als dass das Ganze andersherum passiert. Für diesen kleinen Moment jedoch, das verriet das Lächeln, das über ihr Gesicht huschte, war das aber auch einmal in Ordnung.

Zur Sache

Ehrenamt überrascht

Die Aktion des Landessportbundes Niedersachsen und seiner 18 Sportregionen stellt die Ehrenamtlichen und Freiwilligen in den Sportvereinen in den Mittelpunkt. Nach offiziellen Angaben trifft das allein in Niedersachsen auf mehr als 670 000 Menschen zu. „Ziel der Aktion ist, für mehr Anerkennung und Wertschätzung für freiwillig und ehrenamtlich Engagierte zu sensibilisieren und diese aktiv zu leben“, heißt es in der Erklärung des Landessportbundes. Alle Engagierten verdienten größtmögliche Anerkennung. Die Aktion läuft auch in der Sportregion Diepholz-Nienburg noch bis Jahresende.

