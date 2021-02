Jörg Bender (recht, hier mit seinem Sohn Jannik) könnte mit seinem Brinkumer SV nach neun Spieltagen Meister sein. Sein Wunsch ist das allerdings nicht. (Thorin Mentrup)

Brinkum. Der 7:0-Sieg des Brinkumer SV in der Bremen-Liga über den SC Borgfeld war ein ganz wichtiger: Er beförderte die Elf von Trainer Mike Gabel am letzten Spieltag vor der Unterbrechung am Bremer SV vorbei an die Spitze der Liga. Nun könnte er sogar noch größere Bedeutung erhalten. Denn es könnte der Sieg sein, der die Mannen vom Brunnenweg in die Aufstiegsrunde zur Regionalliga befördert.

Denn der Beirat des Bremer Fußball-Verbandes (BFV) hat über die Wertung der Saison 2020/2021 im Falle eines Abbruchs entschieden. Dabei wurden die Ergebnisse einer Umfrage unter allen BFV-Vereinen berücksichtigt. Wie der BFV mitteilt, wird wie folgt verfahren: Sollte die Hinrunde der Saison 2020/2021 aufgrund der behördlichen Verfügungslage nicht beendet werden können, werden die ausgetragenen Spiele annulliert. „Der Bremer Aufstiegskandidat zur Regionalliga Nord wird gemäß der Bremen-Liga-Tabelle der Hinrunde zum Zeitpunkt des Abbruchs nach der Quotienten-Regel ermittelt“, heißt es weiter.

Was den Quotienten angeht, liegen der Brinkumer SV und der Bremer SV gleichauf. Beide haben 22 Zähler in acht Spielen geholt und damit im Schnitt 2,75 Punkte pro Partie. Weisen laut BFV-Mitteilung zwei oder mehr Teams denselben Quotienten auf, wird hinsichtlich des Tabellenstandes nach den Vorschriften der BFV-Spielordnung verfahren. In dieser steht in Paragraf 25: „Bei gleicher Punktzahl entscheidet die nach dem Subtraktionsverfahren ermittelte Tordifferenz über Meisterschaft und Abstieg.“ Damit wäre Brinkum im Falle eines Abbruchs genau ein Tor besser als der Bremer SV. Die Gabel-Elf steht bei 26:8 Treffern, das Team von Benjamin Eta bei 25:8.

Bender hofft auf sportliche Lösung

In Brinkum bricht man angesichts dieser Lage allerdings nicht in Jubelstürme aus. „Wir hoffen weiterhin darauf, dass wir zumindest die Hinrunde und den Pokal zu Ende spielen können“, betont Manager Jörg Bender. Ein Saisonabbruch „ist letztendlich nicht das, was wir wollen. Wir alle wollen wieder Fußball spielen.“ Die Entscheidung über die Meisterschaft könnte dann am letzten Spieltag am Panzenberg des Bremer SV fallen. Dort muss Brinkum ran. „Es gibt doch nichts Schöneres, als am letzten Spieltag ein Endspiel am Panzenberg zu haben“, sagt Bender – genau wissend, dass dieses Finale um den Titel noch ein ganz schönes Stück entfernt ist, selbst wenn der Ball wieder rollt. „Da kann noch viel passieren. Manche werden Glück haben, andere Pech. Wir müssen die Bedingungen annehmen. Die Alternative ist, gar nicht zu spielen. Und das will wohl niemand.“

Auch der Verband selbst baut noch darauf, die Serie fortsetzen zu können. Er wirft in seiner Mitteilung ein: „Klarzustellen ist, dass die beschlossene Regelung nur dann greift, wenn die Saison auch tatsächlich abgebrochen werden muss. Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht der Fall.“ Noch besteht also Hoffnung auf eine Fortsetzung der Saison. Momentan sehen die Planungen des Verbandes vor, im April wieder loszulegen. Zumindest die verbliebenen acht Partien der Hinrunde sollen genauso wie der Pokal, in dem noch 32 Mannschaften vertreten sind, ausgespielt werden. Seinen Vereinen hat der Verband eine Vorbereitungszeit von 14 Tagen eingeräumt.

Was macht der NFV?

Selbst bei einem Abbruch dürften sich die Brinkumer laut Bender nicht zu sicher fühlen. Sie werden zwar die Lizenz für die Regionalliga beantragen, wissen aber auch noch nicht, wie es beim Norddeutschen Fußballverband (NFV), unter dessen Regie die Regionalliga ausgetragen wird, weitergeht. „Wenn der Verband sagt, wir brechen ab ohne Auf- und Absteiger, dann hilft es uns auch nicht, wenn wir Bremer Meister sind“, sagt Bender. Nach dem Saisonabbruch im vergangenen Sommer war der Weg des Verbandes ein anderer: Damals stiegen mit dem SV Atlas Delmenhorst, dem FC Oberneuland, Teutonia 05 Ottensen, Borussia Hildesheim und dem 1. FC Phönix Lübeck gleich fünf Mannschaften auf.