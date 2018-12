Platzierte sich beim Málaga-Marathon nach verpasstem Start noch weit vorn: Oliver Sebrantke. (Christina Kuhaupt)

Der Málaga-Marathon passte zur nicht immer einfachen Saison von Oliver Sebrantke. Hatte sich der Triathlet und Langstreckenläufer des LC Hansa Stuhr in den vergangenen Monaten den Arm gebrochen und eine Zerrung zugezogen, war er in Spanien zwar körperlich fit, verpasste aber aufgrund einer Fehlinformation den Start und lief erst 13 Minuten später als der Rest des Feldes los. Die erhoffte Top-Ten-Platzierung war damit nicht mehr zu schaffen, doch enttäuscht war der erfahrene Langstreckenläufer nicht: „Es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber sicherlich eine Erfahrung Wert“, lautete sein Fazit.

Statt um 9 Uhr, wie es Sebrantke erwartet hatte, begann der Marathon schon um 8.30 Uhr. Doch davon wusste der Athlet nichts. Er hatte sich auf der offiziellen Seite des Veranstalters informiert, der die Vorverlegung des Starts laut Sebrantke allerdings nur auf der spanischen Homepage kommuniziert hatte. „Ich kam erst gegen 8.43 Uhr gemütlich an die Startlinie geschlendert und habe mich schon gewundert, wo die ganzen Läufer sind“, erzählte der Triathlet. Daraufhin fragte er einen Offiziellen, wann der Marathon denn beginne. „Er lachte und sagte, dass das Rennen schon seit 13 Minuten läuft und ich sofort loslaufen sollte.“ Ohne zu zögern rannte Sebrantke los und bemerkte erst nach einigen hundert Metern, dass er noch seine „Warmhalte-Kleidung“ trug. Dieser entledigte er sich während des Rennens nach und nach. „In meinem Kopf herrschte ein absolutes Durcheinander. Ich war auch viel zu schnell unterwegs“, beschrieb Sebrantke seine Gefühlslage.

Nach fünf Kilometern holte er den Besenwagen mit den letzten Läufern ein. Sebrantke schöpfte noch einmal Hoffnung. „Mein Ziel war es, unter die Top-Ten zu kommen.“ Als er sich auf einen Zick-Zack-Kurs durch die Massen begab, merkte er jedoch schnell, dass es mit einer Top-Ten-Platzierung wohl nichts mehr wird. „Es war einfach viel zu voll auf der Strecke. Während die normalen Läufer mit durchschnittlich sieben Kilometern pro Stunde unterwegs waren, lief ich mit 17. Irgendwann habe ich bewusst das Tempo rausgenommen und angefangen, die restlichen 35 Kilometer einfach zu genießen.“ Und das tat er in vollen Zügen: Während des Rennens klatschte er mit Zuschauern ab und unterhielt sich zwischendurch mit anderen Läufern. „Ich fühlte mich wie zu meinen Anfangszeiten. Das war wirklich toll“, schmunzelte Sebrantke. Die Zeit und die Platzierung wurden für den erfahrenen Langstreckenläufer zur Nebensache.

Dennoch überholte er im weiteren Verlauf Tausende der rund 8000 Läufer und platzierte sich am Ende in seinem 64. Marathon auf Rang 84 seiner Altersklasse M40 mit einer Netto-Zeit von 2:53 Stunden. „Wo ich genau gelandet bin, weiß ich nicht. Das war mir auch egal“, betonte Sebrantke.

Entspannter Jahresausklang

An diesem Wochenende geht es für den Athleten vom LC Hansa Stuhr direkt weiter. Doch beim 37. Country-Lauf-Halbmarathon in Syke wird er es ruhiger angehen lassen. „Die Verletzungsgefahr ist einfach zu groß. Außerdem steckt mir noch der Marathon in den Knochen.“ Zum Ende des Jahres folgt dann der Silvesterlauf seines LC Hansa. Nach einer kurzen Pause möchte der Langstreckenläufer im Februar wieder ins Training starten. „Zunächst fliege ich für zehn Tage nach Mallorca und dann für sieben Tage nach Teneriffa und bereite mich dort auf die neue Saison vor“, kündigte er an.