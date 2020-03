Das waren noch Zeiten: 2011 beobachten Fleckenbürgermeister Peter Schmitz, SVBV-Vorsitzender Thomas Warnke und Fachmann Harald Kuserow (von links) die neue Beregnungsanlage auf der Sportanlage am Marktplatz bei der Arbeit. (Udo Meissner)

Thomas Warnke ist kein Freund von Kunstrasen. „Mir fehlt schon der Geruch von Naturrasen“, sagt er. Auch deshalb dürfte sich der Vorsitzende des SV Bruchhausen-Vilsen auf der heimischen Sportanlage am Marktplatz besonders wohlfühlen. Zwei Plätze, beide Natur pur. Und beide in richtig gutem Zustand angesichts von zuletzt häufig verregneten Wochen. Als am 8. März mit Ausnahme von Kunstrasenplätzen fast alle Fußballspiele ausfielen, konnten die Brokser ihre Partien noch austragen. Nicht zuletzt ist das ein Verdienst der Beregnungsanlagen, die der Verein auf seinen beiden Plätzen installiert hat. Damit ist der SVBV zum Vorreiter geworden: Viele Klubs im Kreisgebiet wollen nun ebenfalls in die Bewässerung investieren oder haben das im vergangenen Jahr bereits getan.

Das ist ohne Frage eine Lehre der vergangenen Jahre mit den langen, extrem trockenen Sommermonaten. Steinhart wie Asphaltböden waren manche Plätze, zudem völlig verdorrt und verbrannt. Die Vereine auf der einen Seite mussten erhebliche Summen in die Hand nehmen, um ihre Spielfelder wieder auf Vordermann zu bringen, die Spieler auf der anderen Seite hatten kaum Spaß auf den Rumpelplätzen. Abhilfe erhoffen sie sich durch die Beregnungsanlagen, die sich fernsteuern lassen und dementsprechend immer zum richtigen Zeitpunkt bewässern können. Das tun sie dann auch gleichmäßiger und weniger zeitaufwendig für die Platzwarte. Eine Installation verspricht also Vorteil und Erleichterung gleichermaßen – ist allerdings auch kein günstiges Vergnügen. Zwischen etwa 13 700 Euro, die der TSV Martfeld für die Erweiterung seiner Anlage investiert, und 35 000 Euro, die der TSV Barrien für seine beiden Plätze in die Hand nehmen will, bewegen sich die Kosten. Auch der TSV Okel, der TSV Ristedt, der FC Sulingen und der TSV Jahn Ströhen investieren in Beregnungsanlagen. Wasser ist das Thema der Zukunft, auch für die Sportvereine. Ein weiteres Beispiel ist der TV Syke, der Fördergelder, dessen Bewilligungen der Kreissportbund Diepholz vor Kurzem verteilt hat, für den Bau einer Brunnenanlage mit Pumpe und Pumpensteuerung für acht Plätze beantragt hat.

Eine dichtere Grasnarbe

Thomas Warnke versteht nur zu gut, warum die Vereine auf-, aber auch nachrüsten. Und er verspricht: „Es lohnt sich.“ Der obere Sportplatz der Brokser ist bereits seit 2011 mit den versenkbaren Sprengern ausgestattet, der untere folgte drei Jahre später. „Man denkt, dass der Rasen immer gut und immer bespielbar ist. Das ist er auch. Aber es gibt noch einen weiteren Vorteil, der viel interessanter ist: Der Platz kommt viel besser durch den Winter“, erklärt der Chef der Lilahemden. Auffällig sei das insbesondere beim unteren Platz. „Der steht unter Dauerbelastung. Da wird das ganze Jahr über trainiert“, schildert Warnke die Ausgangssituation. Entsprechend sah der Platz auch lange Zeit aus. „Früher hatten wir im November und Dezember immer eine riesengroße Fläche, auf der kein Rasen mehr war. Mittlerweile ist das anders“, sind die Plätze wesentlich widerstandsfähiger geworden, seit sie vernünftig beregnet werden. Auch die Grasnarbe sei wesentlich dichter. Bei den Broksern rollt der Ball das ganze Jahr über auf ordentlichem Untergrund.

Das hat sich natürlich herumgesprochen. Auch der TSV Martfeld setzt auf eine Beregnungsanlage. Er hat seine bestehende bereits erweitert und nun Fördergelder beantragt. Vorsitzender Dieter Hustedt erklärt einen weiteren Vorteil der Bewässerung per Knopfdruck. „Die Manpower fehlt mehr und mehr in den Vereinen“, weiß er, wie verzweifelt die Suche nach Ehrenamtlichen teilweise verläuft. Da geht es seinen Kollegen nicht anders: „Man findet ja die Freiwilligen am Wegesrand“, fügt Gerhard Mey, Vorsitzender des TSV Barrien, mit einer gehörigen Portion Ironie hinzu. Es ist allerdings auch schwierig, jemandem das Schleppen eines schweren, fünf Zentimeter dicken Schlauches schmackhaft zu machen. Eine automatische Anlage ist da eine gewaltige Entlastung. Die Barrier müssen „noch ein bisschen vorbereiten“, bis es losgehen kann. Weiter, nämlich fertig, ist der TSV Ristedt. Er verfügt als erster Verein im Syker Stadtgebiet über eine Beregnungsanlage für einen Fußballplatz. Vor allem für den Württemberg-Cup, das große Turnier mit acht Teams auf Bezirksebene und höher, erhoffen sich die Ristedter eine Erleichterung. „Wir haben früher teilweise sechs, sieben Wochen vorher mit der intensiven Bewässerung angefangen, weil dann die trockene Phase schon begonnen hat“, sagt Henry Stöver vom Fußballförderkreis Grün-Weiß ‘92 Ristedt. Ein Mammutprojekt für die Helfer. „Da steckt viel Arbeit hinter“, weiß er. Arbeit, die nun automatisch erledigt wird – und bessere Plätze verspricht. Und zwar von Okel bis Martfeld. Da Kunstrasenplätze wegen des häufig verwendeten Granulats als umweltschädlich gelten und vermehrt in die Kritik geraten sind, „muss jeder Verein seine Rasenplätze noch mehr hegen und pflegen“, betont Stöver.

Platzpflege ist nicht nur um Fußball, sondern auch im Tennis wichtig. Deshalb hat der TV Syke eine Brunnenanlage mit Pumpe und Pumpensteuerung für acht Plätze gebaut. Auch er bekommt dafür Fördergelder. „Wasser spielt eine ganz große Rolle und ist für die Pflege der Plätze im Sommer unabdingbar“, erklärt Lutz Frauenheim, der Vorsitzende des Tennisvereins. Ohne vernünftige Wasserzufuhr seien die Plätze bei langer Trockenheit „wie eine Sandkiste“. Der Untergrund sei nicht mehr fest genug, das Spielen quasi unmöglich. Der Verein hatte bereits eine Beregnungsanlage und einen entsprechenden Brunnen, diese war jedoch abgängig. „Wir haben die Chance genutzt, um den Komfort zu erhöhen“, verrät Frauenheim. Sprich: Den Gang zum Pumpenhaus, um die Bewässerung zu starten, können sich die Spieler nun sparen. Sie müssen direkt am Platz jetzt nur noch auf einen Knopf drücken. Darüber hinaus agiere man nun umweltfreundlicher, „denn wir haben die Möglichkeit, auch nachts zu sprengen. Das sorgt für eine geringere Verdunstung und eine höhere Grundfeuchte“, ergänzt der Vorsitzende. Diesen Luxus können alle Vereine mit Zeitschaltuhr für sich in Anspruch nehmen. „Wichtig ist nur, dass es nicht während des Spiels losgeht“, sagt Mey und lacht.

Mit einer Beregnungsanlage muss allerdings jeder Verein seine eigenen Erfahrungen machen. Diesen Tipp gibt Warnke seinen Vorstandskollegen mit auf den Weg. Man müsse zum einen richtig beregnen. „Wir haben am Anfang alle zwei Tage ein bisschen bewässert. Jetzt bewässern wir viel intensiver, bis Spatentiefe, aber nur zweimal pro Woche. Dadurch ist der Rasen sehr dicht und sehr fest geworden.“ Ein zweiter entscheidender Punkt: die richtige Menge an Jahreszeit-Dünger. „Seit wir das besser machen, hält der Platz viel mehr aus.“ Aber da müsse jeder Verein für seinen Boden die richtige Lösung finden. „Da muss man auch ein bisschen ausprobieren. Auf lange Sicht lohnt es sich auf jeden Fall“, sagt Warnke. Man müsse allerdings wie zuvor genau hinschauen und das richtige Augenmaß entwickeln: „Wenn der Rasen stumpf aussieht, ist es schon zu spät.“ Der richtige Zeitpunkt im Jahr, um mit der Beregnung zu starten, sei gekommen, wenn man das erste Mal auch zu Hause den Rasen mäht.

Einen Nachteil gebe es aber auch: den höheren Stromverbrauch. Doch auch da haben die Brokser bereits einen Lösungsansatz. Sie wollen selbst Strom produzieren, und zwar mit einer Photovoltaikanlage. Strom für die Beregnung speichern, das macht besonders im Sommer Sinn, wenn mehr gewässert werden muss, aber auch die Sonne intensiver scheint. „Da sind wir mit der Samtgemeinde im Gespräch“, sagt Warnke. Die Vereinsmitglieder hätten den Plan, die Lilahemden mit Blick auf die Umweltfreundlichkeit ein Stück weit grüner zu machen, bei der Jahreshauptversammlung befürwortet. Die Anlage will sich der Verein selbst zum 100. Geburtstag in diesem Jahr schenken. Mit ihr wäre er vielen Vereinen erneut einen Schritt voraus.