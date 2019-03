Sudweyhes Trainer Andreas Weger in gewohnter Umgebung auf dem Sportplatz. Im Hintergrund trainieren seine B-Junioren. (Jonas Kako)

Aus welchen Gründen haben Sie sich entschieden aufzuhören?

Andreas Weger: Aufhören werde ich, weil ich selber mal wieder Fußball spielen will und die Zeit dafür im Moment einfach nicht habe. Außerdem denke ich, dass es nach so vielen Jahren Zeit wird, dass meine Mannschaft noch einmal einen anderen Trainer bekommt, bevor die Jungs in den Herrenbereich wechseln.

Ich habe damals schon eine C-Jugend in Sudweyhe trainiert, da ich in Bassum gelebt habe und somit vor dem Herrentraining nicht immer nach Hause fahren musste. Meine zehn Jahre begannen dann so, dass ich mit meinem Sohn beim Fußballtraining war und es ausschließlich für die damalige G-Jugend einen Trainer gab. Den Anfängern wurde einfach ein Ball hingelegt und keiner fühlte sich so wirklich verantwortlich. Also habe ich mich der Kleinen angenommen und bin bis heute von Altersklasse zu Altersklasse mit ihnen weiter gewandert.

Dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, junge Leute zu trainieren und zuzusehen, wie sie immer besser werden. Außerdem habe ich viele Jungs aus der Mannschaft aufwachsen sehen, und es haben immer alle mitgezogen. Sonst wäre ich auch nicht so lange Trainer geblieben.

Zu Beginn waren mir immer die Grundlagen sehr wichtig. Meine Spieler sollten den Ball vernünftig spielen und annehmen können. Heute lege ich auch viel Wert auf Taktik, die ich den Jungs nahebringen will. Allerdings ist das Thema Taktik immer sehr eigen, da jeder Trainer ein anderes Spielkonzept verfolgt und man nichts verallgemeinern kann. Hauptsächlich ist es so, dass ich es wichtig finde, Fußball zu spielen. Im Training setzen wir immer wieder auf verschiedene Spielformate und trainieren nicht ausschließlich Kraft und Kondition.

Ich bin ja selber Fußballer, und mir gefällt es einfach, jungen Leuten das weiterzugeben, was ich selber als Jugendspieler gelernt habe. Aber vor allem macht es mir Spaß, den Jungs Dinge beizubringen, die mir selbst nicht gelehrt wurden, ihnen also meine eigenen Ideen zu vermitteln.

Viele denken, der Trainer fährt in der Woche zum Training, am Wochenende zum Spiel und das war’s. Zum Trainersein gehört jedoch viel mehr. Mit der Vorbereitung des Trainings, den langen Fahrten zu den Spielen und der Nachbereitung ergibt sich ein enormer Zeitaufwand.

In meinen Augen gibt es nicht den einen großen Erfolg in diesen zehn Jahren. Wir waren in jeder einzelnen Saison stark und erfolgreich zugleich. Ob es zu Anfangszeiten im Kreis Diepholz war oder in den letzten drei Spielzeiten in der Landesliga. Bevor wir in die Landesliga kamen, sind wir in jedem einzelnen Jahr Meister geworden und haben hier im Kreis nicht ein einziges Ligaspiel verloren. Zudem sind wir Pokalsieger und Hallenkreismeister geworden, was noch einmal mehr verdeutlicht, wie erfolgreich wir waren. Im ersten Jahr C-Jugend konnten wir sogar als komplett jüngerer Jahrgang den Kreismeistertitel erspielen. Auf dieses Jahr folgte für mich dann das erste Jahr Landesliga. Mir war bewusst, was meine Mannschaft kann, doch es war auch klar, dass das Niveau etwas anders sein wird. Als Aufsteiger hatten die meisten nicht die größten Erwartungen an uns, allerdings konnten wir uns behaupten und haben in der Hinrunde nicht ein Spiel verloren. Wir haben lediglich zweimal unentschieden gespielt, die Hinrunde ungeschlagen beendet und die komplette Saison schlussendlich auf Platz drei. Hinzu kommt, dass wir auch jetzt noch zahlreiche Spieler wie Arne Weger, Jonas Grund, Lukas Schewe, Michael Pfafenrot und Finn Kastens in der Mannschaft haben, die bei Werder Bremen eingeladen waren, also an Trainingseinheiten teilgenommen haben und somit auch die Chance hatten, zum Bundesligisten zu wechseln. Das ist für mich als Trainer ein sehr großer Erfolg, weil es meiner Meinung nach ein Beweis für gute Arbeit ist.

Ja, ich hätte zu Werder gehen können. Da wir aber zu dem Zeitpunkt viele neue talentierte Spieler wie Jonas Grund, Lukas Schewe, Maarten Falkenstern und Jan Kaufmann dazubekommen haben und eine starke Mannschaft hatten, bin ich nicht gegangen. Das, was ich zu der Zeit alles aufgebaut hatte, wollte ich nicht einfach aufgeben und zurücklassen. Als Trainer fühlst du dich deiner Mannschaft vor allem im Jugendalter zugehörig. Hinzu kommt, dass man mit einem so guten Team super arbeiten kann, und wenn du weißt, du hast diese Mannschaft größtenteils selber aufgebaut, macht dich das doppelt stolz.

Jetzt am Wochenende sind wir ja leider auswärts bei Calenberger Land ein wenig ins Stocken geraten. Mein eigentliches Ziel war immer, unter die Top fünf zu kommen. Nach den beiden Siegen zum Rückrundenauftakt hatte ich gehofft, wir könnten noch einmal vorne angreifen. Die Auswärtsniederlage hat das natürlich deutlich erschwert, aber möglich ist es weiterhin. Im vergangenen Jahr haben wir mit unserem fast ausschließlich jüngeren Kader die Saison auf Platz sieben beendet. Aus diesem Grund glaube ich, dass jetzt ein Platz unter den ersten fünf, wenn nicht sogar unter den ersten drei, möglich ist. Dritter zu werden, wäre als Abschluss schön, denn dann könnten wir die Platzierung aus der C-Jugend-Landesliga wiederholen.

Ich habe dem Verein gesagt, ich höre vorerst als Trainer auf. Das wurde so hingenommen, und es kam kein anderweitiges Angebot seitens des Vorstands. Aus diesem Grund bin ich erst einmal raus als Trainer. Ich habe aber auch direkt gesagt, dass ich bei Problemen gerne helfe oder einspringe. Es ist also nicht so, dass ich kein Trainer mehr sein will. Wenn mir in nächster Zeit ein interessantes Angebot eines anderen Vereins vorliegen sollte, kann es auch sein, dass ich ab dem Sommer woanders Trainer bin. Ich möchte jedoch nicht in den Herrenbereich wechseln, sondern in der Jugendabteilung bleiben. Für die Zukunft steht also noch alles offen. Ich werde es einfach auf mich zukommen lassen.

Zur Person

Andreas Weger,

Trainer der Fußball-B-Junioren des TuS Sudweyhe, wird am Saisonende seine Laufbahn beenden. Mit ihm als Coach feierte die TuS-Jugend etliche Erfolge. Im Interview blickt er auf diese Zeit zurück, schaut aber auch voraus.

Weitere Informationen

Das Gespräch führten unsere Praktikanten Arne Weger und Jonas Grund. Beide haben die Sportredaktion zwei Wochen lang tatkräftig unterstützt und kennen – Sie ahnen es nach der Lektüre – ihren Interviewpartner ganz gut: Beide spielen derzeit in der B-Jugend von Andreas Weger. Arne ist darüber hinaus dessen Sohn. Und trotzdem sind beide im Interview zum „Sie“ übergegangen. Denn die Praktikanten haben in der Redaktion gelernt, dass Journalisten gegenüber ihren Gesprächspartnern professionelle Distanz wahren müssen.