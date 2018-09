Das Angriffstrio um Christoph Hainke (Foto links), Christoph Harms (Mitte) und Lennart Bors steht für den Aufschwung des SC Twistringen. Auf das Konto der drei Offensivkräfte gehen nach nur fünf Spieltagen schon 15 Tore. (Fotos: Jonas Kako (1), Thorin Mentrup (2))

Twistringen. Es war ein Tor der Marke SC Twistringen: Christoph Harms eroberte auf der linken Seite den Ball – und dann rollte der SCT-Express. Im Vollsprint lief der 20-Jährige die Außenbahn entlang, hob den Kopf und entdeckte am langen Pfosten den auf der anderen Seite durchgestarteten Christoph Hainke. Der Rest war Formsache: Ein scharfer Pass vor das Tor, wo Hainke nur noch den Fuß hinhalten musste zur 1:0-Führung gegen den TuS Drakenburg. Der erste Gratulant war Lennart Bors, der dem Vorlagengeber und dem Torschützen in die Arme fiel. Es war ein Bild mit Symbolcharakter: Hainke, Harms und Bors stehen stellvertretend für den tollen Saisonstart der Twistringer, die in fünf Spielen satte zwölf Punkte geholt haben und momentan Dritter sind. Die Markenzeichen des Sturmtrios sind Tempo und Tore.

Hainke, Harms und Bors lehren die Bezirksliga-Abwehrreihen das Fürchten. 15 Tore hat das Trio bereits erzielt, 16 stehen insgesamt auf der Habenseite der Blaumeisen – der einzige Treffer, der nicht auf das Konto der drei geht, war ein Eigentor von Vilsens Kai Schiffbach. SCT-Co-Trainer Thomas Thiede weiß genau, was er an seinen drei Offensiven hat: "Sie geben uns sehr viel, jeder von ihnen bringt eine große Qualität mit. Sie sind sehr ehrgeizig, sehr gut ausgebildet und bereit, immer weiter zu lernen. Im Moment machen sie für uns den Unterschied." Die größte Waffe der drei Spieler sei ihre Geschwindigkeit: "Sie bringen ein enormes Tempo mit", weiß Thiede, dass Hainke, Harms und Bors kaum zu stoppen sind, wenn sie Platz bekommen. Oder um es mit den Worten Friedrich Schillers zu sagen: Wehe, wenn sie losgelassen.

Blindes Verständnis

"Es passt einfach zwischen uns", sagt Christoph Hainke über das Zusammenspiel mit seinen kongenialen Partnern. Es scheint so, als hätten sich die drei gesucht und gefunden. "Das liegt bestimmt auch daran, dass wir alle ungefähr im selben Alter sind. Wir sprechen über die gleichen Themen", sieht Hainke eine menschlich starke Verbindung, die die sportliche Leistung noch steigert. Hainke ist mit 22 Jahren der Älteste des Angriffstrios. Harms ist gerade 20 geworden und spielt seine zweite Saison im Herrenbereich, der 18-jährige Bors ist sogar erst in seinem Premierenjahr, wobei er in der vergangenen Serie noch als A-Jugendlicher aushalf und dabei mit acht Treffern seinen Torriecher nachdrücklich unter Beweis stellte. In dieser Saison hat er bereits fünf Mal getroffen. "Es läuft gut für mich", sagt er, "aber vor allem für die Mannschaft". Persönlich profitiere er sehr von Harms und Hainke. "Wir verstehen uns einfach gut, helfen uns gegenseitig und entwickeln gemeinsam viel Ehrgeiz", treibt sich das Trio seiner Meinung nach zu Höchstleistungen an.

Während Hainke und Bors in der vergangenen Saison bereits gemeinsam auf dem Platz standen, ist Harms erst in dieser Saison vom Nachbarn SV Mörsen-Scharrendorf zu den Blaumeisen gestoßen. Als Fremder aber kam er nicht, schließlich hat er schon in der Jugend dort gespielt, unter anderem an Bors' Seite und unter Thiede als Coach. "Wir kannten Christoph und sind froh, dass er sich für uns entschieden hat", freut sich der SCT-Co-Trainer. Harms hat den Wechsel noch keine Sekunde lang bereut. "Ich fühle mich sehr wohl. Es ist toll, mit den ganzen jungen Spielern, mit denen ich in der Jugend schon gespielt habe, wieder zusammen auf dem Platz zu stehen." Als Teil der jungen Twistringer Garde hat Harms viel zum Aufschwung beigetragen. Der Sprung von der Kreis- in die Bezirksliga ist ihm nahezu problemlos gelungen. "Man kann nicht erwarten, dass es von Beginn an so gut läuft. Aber die Mannschaft hat es mir auch leicht gemacht. Und wenn es gut läuft, ist es einfacher." Dass er sich im Spiel mit Bors gut verstehen würde, hatte er vorausgeahnt: "Lennart kannte ich ja schon." Dass es mit Hainke aber ebenfalls so gut läuft, wie nicht zuletzt das Führungstor gegen Drakenburg zeigt, freut ihn ungemein: "Wir haben im Training oft zusammengespielt. Da haben wir schnell gemerkt, dass es passt."

Ein stabiles Team

Den starken Twistringer Saisonstart machen Harms, Hainke und Bors nicht an ihren Toren und Vorlagen fest, sondern an den guten Leistungen des gesamten Teams. "Wir haben eine sehr gute Mischung. Wir haben gute Spieler aus der Jugend dazu bekommen, aber auch viele Spieler wie Danny (Lange, d. Red.) im Kader, die schon viel Erfahrung haben" sagt Hainke. Das Potenzial sei schon immer da gewesen, findet Bors und lobt Neu-Coach Walter Brinkmann: "Er hat uns noch einmal vorangebracht und sehr intensiv mit uns gearbeitet. Dass wir insgesamt stabiler stehen, hilft uns auch vorne sehr." Für Harms ist Brinkmann ein "Top-Trainer". Er habe bereits jetzt gemerkt, dass er sich verbessert habe. Das Vertrauen, dass ihm der Coach und die Mannschaft schenken, zahlt er mit guten Leistungen, Toren und Vorlagen zurück – genauso wie Hainke und Bors.

Ein interner Wettkampf, wer am Ende der Saison die meisten Tore geschossen hat, läuft zwischen den Twistringer Offensiven übrigens nicht. "Hauptsache wir spielen eine erfolgreiche Saison", sagt Hainke. Auch das zeichnet ihn, Bors und Harms aus: Sie gönnen sich gegenseitig den Erfolg – auch aus rein logischen Gründen, denn wenn der eine trifft, haben schließlich auch die anderen einen Grund zu feiern. Wenn es so gut weiterläuft wie bisher, dann vielleicht sogar in der Landesliga. "Wir wollen erst einmal diese Saison gut wie möglich beenden", wiegelt Bors ab. "Das käme vielleicht noch ein bisschen zu früh." Die sechste Liga aber haben die Blaumeisen schon auf dem Zettel: "Mittelfristig wäre das toll", betont Harms. Mit weiteren starken Auftritten mit Tempo und Toren von ihm, Hainke und Bors erscheint das auf jeden Fall nicht unmöglich.