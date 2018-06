Sorgte mit ihrem Treffer für den zwischenzeitlichen Ausgleich und holte sich auch die Torjägerkanone: Weyhes Leoni Pols (am Ball). (Thorin Mentrup)

Weyhe. So weit liegen Erwartungen und Realität nicht auseinander: Im Sommer glaubte Rolf Schwenke an einen soliden Platz im Tabellenmittelfeld der Verbandsliga Bremen. Am Ende landete seine Mannschaft in der Winter- und der Sommerrunde jeweils auf Platz eins und übertraf damit alle Erwartungen. „Damit hatte niemand gerechnet“, bestätigte Schwenke, der Trainer der Fußball-B-Juniorinnen des SC Weyhe.

Und was für ein Durchmarsch die Nachwuchs-Kickerinnen in der abgelaufenen Spielzeit hinlegten: Lediglich in einer Partie punkteten sie nicht dreifach und mussten sich mit einem Remis begnügen (0:0 gegen TV Eiche Horn in der Winterrunde, Anm. d. Red.). „Wir wussten zwar, dass wir gute Spielerinnen in unseren Reihen haben. Aber diese Entwicklung war auf keinen Fall zu erwarten.“ Auch am finalen Spieltag zeigten die Fußballerinnen noch einmal ihre Qualitäten und bezwangen den TuS Schwachhausen mit 3:1 (2:1).

Das Ziel vor der Sommerpause war eindeutig: „Wir wollten ohne Punktverlust die Saison beenden und spielten deshalb voll auf Sieg“, wusste Schwenke nichtsdestotrotz um die Stärken der Schwachhauserinnen. Doch besonders in den Anfangsminuten tat sich der SCW schwer. „Uns sind viele Fehler im Spielaufbau und bei der Ballannahme unterlaufen“, sah Schwenke ein wenig Nervosität bei seiner Elf. Diese Unsicherheit nutzten die Gäste aus und gingen durch Lena Wilkens in Führung (15.). „Der Gegentreffer hat uns wachgerüttelt, und wir fanden immer besser ins Spiel.“

Tore zum richtigen Zeitpunkt

So dauerte es auch nicht lange, ehe Weyhe durch Leoni Pols ausglich (21.). Nachdem sie sich gegen mehrere Abwehrspielerinnen behauptet hatte, schloss sie aus vier Metern überlegt ab. „Leoni kann den Ball wirklich gut behaupten und hat sich im Abschluss weiterentwickelt“, zollte ihr Schwenke Respekt. Nach einer Trinkpause und der taktischen Vorgabe, Schwachhausens Spielmacherin Eske Wortmann möglichst gut aus dem Spiel zu nehmen, bekamen die Weyherinnen den Gegner immer besser in den Griff. Mit einem Distanzschuss aus 18 Metern brachte Emelie Manns ihr Team kurz vor der Pause in Führung (39.). „Die Tore fielen zur richtigen Zeit“, freute sich Schwenke, der mit ansehen durfte, wie seine Spielerinnen bereits wenige Minuten nach Wiederanpfiff seine Vorgaben in die Tat umsetzten. Eine oft trainierte Standardvariante sorgte für die Entscheidung: Nele Schlagowsky lief nach einem Freistoß aus halbrechter Position dem Ball am langen Pfosten entgegen und brauchte nur noch einzunicken (49.). Der Sieg war den Weyherinnen, die zuvor bereits die Meisterschaft eingetütet hatten, nicht mehr zu nehmen.

Es war der Schlussstrich unter eine nahezu perfekte Saison. „Es macht sehr viel Spaß mit den Mädchen zu arbeiten. Es passt menschlich einfach perfekt und die Meisterschaft ist das I-Tüpfelchen“, bilanzierte Schwenke, der sich in der kommenden Spielzeit voll auf die B-Juniorinnen fokussieren will und dabei tatkräftige Unterstützung erhält, und zwar von Lucy Lord (B-Jugend, SC Weyhe) und Charlene Kettler (SC Weyhe II), die zu Trainerinnen ausgebildet werden. Auch auf dem Platz steht die eine oder andere Veränderung an. „In dieser Saison hatten wir einen 13er-Kader. Das war schon knapp“, sagt Schwenke, der dank diverser Zugänge jetzt auf 16 Spielerinnen kommt: „Wir haben zwar schon ein paar neue Spielerinnen hinzubekommen, aber wir brauchen natürlich noch mehr“, sagt er.

Das Ziel bleibt nach der ungefährdeten Meisterschaft bescheiden. „Wir wollen die positive Gemeinschaft weiterentwickeln. Die Meisterschaft ist komplett nebensächlich“, versichert Schwenke. Doch zunächst einmal gibt es an diesem Wochenende eine Meister- und Saisonabschlussfeier.