Denis Rother feierte seine Saisonpremiere bei Bassums Schützen. (Jonas Kako)

Bremerhaven. Am Freitag landete Joonas Kallio in Hamburg. Damit stand dem Debüt des finnischen Neuzugangs bei den Luftpistole-Schützen des SV Bassum von 1848 in der 1. Bundesliga Nord nichts mehr im Wege. In Bremerhaven betrat Kallio die große Schützen-Bühne in Deutschland. Der Neuzugang enttäuschte nicht, verlor aber dennoch seine beiden Duelle. „Trotzdem hat Joonas einen sehr guten ersten Eindruck hinterlassen“, zeigte sich Trainer Jens Voß einverstanden mit den ersten beiden Auftritten Kallios. Er fügte sich nahtlos ein in das gute Bild, das die Bassumer in der Seestadt hinterließen. Zweimal schossen sie Saisonbestleistung. Das reichte unter dem Strich für eine ausgeglichene Bilanz von einem Sieg und einer Niederlage. Dem 0:5 gegen die Braunschweiger SG ließen die Lindenstädter ein 4:1 gegen die Sportschützen Fahrdorf folgen.

„Der Spieltag ist so gelaufen, wie wir uns das erhofft hatten“, zog Voß ein positives Fazit. Der Sieg und die Niederlage halten den 1848ern alle Chancen auf einen Platz bei der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft im kommenden Frühjahr offen. Nach sieben von elf Wettkämpfen ist Bassum auf Quali-Kurs und belegt Rang vier, punktgleich mit dem SV Falke Dasbach und mit den Sportschützen Raesfeld. Das Trio weist jeweils 8:4 Zähler auf. Dahinter lauern drei weitere Teams mit 6:6 Punkten auf dem Konto. Das Feld ist also enorm eng, lediglich die beiden Topmannschaften Braunschweig und Kriftel haben sich mit ihrer jeweils weißen Weste abgesetzt.

Braunschweiger SG - SV Bassum von 1848 5:0 (1902:1864). „Natürlich erhofft man sich ein besseres Ergebnis als ein 0:5, aber gegen Braunschweig ist es eben nicht so einfach“, kommentierte Voß das klare Resultat, für das sich die Lindenstädter aber nicht zu schämen brauchten. Ganz im Gegenteil: Mit insgesamt 1864 Ringen schossen Joonas Kallio, Valerij Samojlenko, Thomas Hoppe, Sascha Sandmann und Martin Mohnke Saisonbestleistung für die 1848er. Zuvor waren 1857 Ringe im Auftaktwettkampf gegen die Sportschützen Raesfeld der Bestwert gewesen.

Doch trotz durchweg guter Schießleistungen der Bassumer gingen alle fünf Duelle an die Braunschweiger. Am engsten ging es zwischen den beiden Spitzenschützen zu. Oleg Omelchuk und Joonas Kallio, der die Nacht von Freitag auf Sonnabend in Bassum verbracht hatte und am Sonntag nach dem Wettkampf von Hamburg aus wieder nach Finnland flog, trennten nur drei Ringe. Voß machte den entscheidenden Unterschied auch in der Erfahrung aus: „Oleg ist ein Weltklasse-Schütze. Für Joonas war es dagegen der erste Bundesliga-Wettkampf überhaupt.“ Trotzdem lagen zwischen beiden Schützen nur Nuancen. Das durfte Kallio durchaus als Erfolg für sich verbuchen. Aber auch die anderen Bassumer enttäuschten nicht, auch wenn es nicht reichte, um dem klaren Favoriten ein Bein zu stellen. „Wenn man selbst das Optimum aus sich herausgeholt hatte, dann muss man akzeptieren, wenn der Gegner besser ist“, fand Voß, dass die eigene Leistung stimmte. „Man muss aber auch anerkennen, wie stark Braunschweig geschossen hat“, sagte er mit Blick auf die 1902 Gesamtringe der SG, bei der gleich vier der fünf Schützen die 380-Ringe-Marke knackten.

SV Bassum von 1848 - Sp.Sch. Fahrdorf 4:1 (1872:1848). Was für ein Thriller! „Der Wettkampf war unglaublich spannend. Viel spannender, als es das Ergebnis aussagt“, verdeutlichte Voß. Nach rund 30 Minuten beobachtete er ein Novum: „Da sah es in den Hochrechnungen so aus, als würden alle fünf Duelle ins Stechen gehen“, lagen die Sportler in jedem Vergleich gleichauf. In den letzten 15 Schuss jedoch bewiesen die Bassumer Nervenstärke. Der Wettkampf kippte zu ihren Gunsten. „Meine Fünf, die da vorn gestanden haben, haben richtig gut geschossen und total gefightet“, war Voß voll des Lobes für das Quintett, das die beiden Zähler für sich verbuchte. Valerij Samojlenko setzte sich von Gagik Sahakian noch auf acht Ringe ab, der neu ins Team gerückte Denis Rother distanzierte Michael Bäcker mit sieben Ringen Vorsprung ebenfalls noch recht klar. Und auch Thomas Hoppe, der am Ende sechs Ringe mehr aufwies, und Sascha Sandmann, dem vier Ringe Unterschied reichten, punkteten für die Bassumer. Spannend bis zum letzten Schuss blieb es zwischen Joonas Kallio und Jonas Hansen. Das finnisch-dänische Duell ging hauchdünn an den Fahrdorfer.

Unter dem Strich stand dennoch ein überzeugender Sieg und erneut eine neue Saisonbestleistung, was die Gesamtzahl der Ringe anging. Die Bassumer steigerten sich also ein weiteres Mal. „Darauf können wir alle stolz sein“, fand Voß die richtigen Worte nach einem Wochenende, das genau nach Bassumer Plan verlief.

Weitere Informationen

Braunschweiger SG - SV Bassum von 1848 5:0 (1902:1864)

Oleg Omelchuk - Joonas Kallio 382:379

Jonathan Mader - Valerij Samojlenko 380:374

Patrick Meyer - Thomas Hoppe 385:378

Michael Bittner - Sascha Sandmann 382:371

Vanessa Seeger - Martin Mohnke 373:362

SV Bassum von 1848 - Sp.Sch. Fahrdorf 4:1 (1872:1848)

Joonas Kallio - Jonas Hansen 379:380

Valerij Samaojlenko - Gagik Sahakian 378:370

Thomas Hoppe - Siv Marit Løvhaug 379:373

Sascha Sandmann - Stefan Vollertsen 366:362

Denis Rother - Michael Bäcker 370:363