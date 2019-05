Ahmed Khatib (li.) und der TSV Okel lieferten sich mit dem TVE Nordwohlde um Bastian Ohlendieck (re.) ein spannendes Match. (Dinev)

Es war die Szene des Spiels und hätte die Entscheidung in letzter Sekunde bringen können: Kurz vor Abpfiff entschied Schiedsrichter Felix Goebel auf Strafstoß, nachdem ein Nordwohlder einen Okeler Spieler im Strafraum gefoult hatte. Da der sicherste Schütze des TSV, Rico Volkmann, verletzungsbedingt bereits den Platz verlassen musste, übernahm Kapitän Manuel Hopp die Verantwortung. Seinen schwachen Schuss, den er in die untere rechte Ecke platzierte, parierte TVE-Keeper Marcel Kappermann problemlos und hielt damit den Punkt für sein Team fest.

Die Fußball-Kreisligisten TSV Okel und TVE Nordwohlde trennten sich dadurch bei bestem Wetter folgerichtig mit 2:2 (2:2). Ein Ergebnis, mit dem beide Trainer einverstanden waren. „Wenn man sich den Spielverlauf anschaut, geht dieser Punkt völlig in Ordnung“, sagte TVE-Coach Martin Werner etwas erleichtert. Ähnlich sah es auch sein Trainerkollege Lutz Schröder, der zum Saisonendspurt mit argen Verletzungssorgen zu kämpfen hat: „Der verschossene Elfmeter ist sehr schade. Dennoch sind wir mit dem Punkt weiterhin im Aufstiegsrennen und haben alles noch selbst in der Hand.“

Das war auch in den ersten zehn Minuten der Begegnung der Fall: Marvin Zwiebler brachte seinen TSV mit einem Schuss aus 15 Metern in Führung (8.). Vier Minuten später folgte die Antwort der Gäste aus Nordwohlde: Nach einem schönen Kombinationsspiel über Melvin Majowski und Nils Wessels war es Majowski, der mit einem flachen Schuss ins lange Eck den Ausgleich erzielte (12.). Daraufhin übernahmen die Nordwohlder das Zepter, wodurch sich das komplette Spiel überwiegend in der Hälfte der Gastgeber abspielte.

Viele Möglichkeiten ergaben sich für die Gastgeber nicht. „Viele Faktoren führten dazu, dass wir unser eher technisch geprägtes Spiel nicht vernünftig ausführen konnten“, begründete TSV-Coach Schröder das holprige Spiel seiner Mannen. Doch wenn sie einmal vor das Tor der Gäste kamen, wurde es richtig gefährlich, wie Volkmann und Reyher öfter unter Beweis stellten und das Tor nur knapp verfehlten.

Die Führung zum 2:1 folgte allerdings aufseiten der Gäste. Von halblinker Position aus traf Bastian Ohlendieck mit einem Sonntagsschuss aus knapp 30 Metern für seine Nordwohlder (33.). Okel tat sich weiterhin schwer und agierte mit halbhohen Bällen, die nur schwer zu verarbeiten waren. Alles sah nach einem weiteren Treffer für die Nordwohlder aus, doch dann folgte kurz vor dem Pausenpfiff der Schock für die Gäste: Das Schiedsrichter-Gespann um Goebel entschied auf Strafstoß für die Gastgeber. Der sichere Elfmeterschütze Volkmann traf zum wichtigen 2:2.

Trotz des Okeler Treffers änderte sich in Hälfte zwei nicht viel am Spielverlauf. Von Minute zu Minute merkte man beiden Mannschaften aber an, dass ihnen die warmen Temperaturen langsam zu schaffen machten. Dadurch ließ die Konzentration nach, wodurch sich auf beiden Seiten einige Fehler im Spielaufbau einschlichen. Dazu war das Spiel von vielen Fouls geprägt, wodurch kein richtiger Spielfluss zustande kam. Schröder und Werner reagierten und brachten mit neuen Spielern wieder frischen Wind in die Partie, unter anderem auch mit Kevin Volkmann, der zuletzt 2018 auf dem Platz stand und gegen Nordwohlde sein Comeback feierte. Auch Okels Tobias Baumann, der wenige Minuten nach seiner Einwechslung den Pfosten traf, machte auf sich aufmerksam (75.). Zum Schluss machte Nordwohlde noch einmal richtig Druck und erspielte sich einige Chancen. Weitere sehenswerte Aktionen, bis auf den Elfmeter, blieben aber aus, sodass es bei der Punkteteilung blieb.

„Man merkt schon, dass wir auf dem Zahnfleisch gehen. Zum Saisonfinale wird uns vielleicht auch Rico fehlen. Die Verletzung scheint schlimmer zu sein“, war sich Lutz Schröder sicher.