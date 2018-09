Elke Seeliger durfte sich über weitere Medaillen freuen. (Jürgen Juschkat)

Chateauchroux/Weyhe. Die Sudweyher Sportschützin Elke Seeliger hat ihren Glücksgefühlen von den starken Auftritten bei den Deutschen Meisterschaften noch weitere hinzugefügt: Beim Para-Sport-Weltcup im französischen Chateauroux erreichte sie nach der Luftgewehr-Disziplin im Liegendwettbewerb Kleinkaliber 50 Meter zum zweiten Mal das Finale und gewann außerdem mit der deutschen Mannschaft durch 1849,2 Ringe auch die Goldmedaille vor Frankreich (1836,3) und Italien (1834,3). Und auch Silber wird die Schützin mit auf die Heimreise nehmen.

Elke Seeliger, die in der Mixed-Kategorie R6/SH1 startete, schoss mit 618,9 Ringen nach Zehntelwertung das drittbeste Ergebnis der Qualifikation. Die fünfte der sechs Serien fiel mit 104,5 Ringen am besten aus. Im Finale der acht besten Teilnehmer schied die Rollstuhlfahrerin aus Sudweyhe jedoch mit 119,9 Ringen nach zwölf Schüssen als Erste aus. Es gewann der Spanier Saavedra Reinaldo, der sich im Kampf um Gold mit 248,1:245,5 gegen den US-Amerikaner John Joss III durchsetzte. Für das deutsche Team schossen zusätzlich zu Seeliger noch Bernhard Fendt (616,8) und Natascha Hiltrop (613,5).

Zweite mit dem Kleinkaliber-Gewehr

Tags zuvor hatte Elke Seeliger mit dem Luftgewehr geschossen und mit 609,4 Ringen in der Klasse R2/SH1 ebenfalls das Finale erreicht. Hier wurde sie mit 140,2 Ringen nach 14 Schüssen Siebte. Natascha Hiltrop, die sich mit Seeliger Ende August bei der Deutschen Meisterschaft in Garching-Hochbrück mehrere Duelle im Kampf um die Medaillen geliefert hatte, sicherte sich Silber und zog dabei erst im Shoot-Off gegen die Australierin Natalie Smith (10,0:10,1) knapp den Kürzeren.

Im Wettbewerb 3 x 40 mit dem Kleinkaliber-Gewehr belegte Seeliger in der Kategorie R8/SH1 den zweiten Platz hinter ihrer Teamkollegin Natascha Hiltrop. Im Kampf um Gold unterlag sie mit 437,7:439,9 Ringen. Mit 1151 Ringen nach 3 x 40 Schuss über drei Positionen hatte sie sich für das Finale der acht besten Frauen qualifiziert. Mit ihrem Ergebnis errang sie zudem den Quotenplatz für die kommenden Paralympics.

Am Freitag stand für die Sudweyherin Luftgewehr-Liegend-Training auf dem Programm, am Sonnabend findet der Wettkampf statt. „Wir schauen mal, was so geht. Das Starterfeld ist groß und es werden hohe Ergebnisse geschossen. Ich kann mich da noch nicht einordnen, da ich zum ersten Mal einen Weltcup schieße“, erklärte sie.