Ein Ergebnis, mit dem sich der TSV definitiv aller Abstiegssorgen entledigte, während bei den Blaumeisen eher unerwartet doch alle Alarmglocken schrillen und ein Abrutschen auf den 13. und damit einen Relegationsrang im Bereich des Möglichen erscheint. „Daran haben viele kaum noch geglaubt, dass wir den Liga-Verbleib einen Spieltag vor Schluss in trockene Tücher bringen“, zeigte sich TSV-Trainer Torsten Klein zufrieden und erleichtert. „Aber die Jungs haben in der zweiten Saisonhälfte einfach richtig gut gearbeitet und sich diesen Ausgang verdient.“

Obwohl es im Derby für beide Teams um viel ging, war die Stimmung keineswegs aufgeheizt. Man schenkte sich nichts, ging aber doch fast ausschließlich mit fairen Mitteln in die zahlreichen Zweikämpfe. Die Hausherren erwischten dabei einen Start nach Maß. Kaum fünf Minuten war die Partie alt, da setzte Tobias Cordes mit einem langen Ball Oliver Meyer in Szene (7.). Der Stürmer fackelte nicht lange, nahm das Spielgerät volley aus der Luft ab und traf in den Winkel zur frühen 1:0-Führung. In der Folge waren die Spielanteile etwa gleich verteilt, sogar mit leichten Vorteilen bei den Blaumeisen, doch Bassum schien den entscheidenden Tick willensstärker und entschlossener zu sein. Diese Entschlossenheit fand noch vor der Pause ihren Ausdruck im zweiten Treffer Oliver Meyers (44.). Chris Helms leitete die Situation mit einem weiten Einwurf ein, Alexander Pestkowski verlängerte den Ball per Kopf zu Meyer, der sich nicht aufhalten ließ und auf 2:0 stellte – der Pausenstand.

Bassum spielt zwingender

Auch nach Wiederanpfiff waren die Gäste nicht das schlechtere Team, aber das weniger zwingende. Der SCT spielte gefällig nach vorne, brachte jedoch den entscheidenden Pass nicht unter. Anders die Hausherren, die noch zwei weitere Möglichkeiten ausließen, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Ein Kopfball Michael Wiehles aus acht Metern zischte über den Querbalken. Der nicht nur wegen seiner Tore auffällige Oliver Meyer traf mit einem Distanzschuss nur das Außennetz. So blieb es bis zum Schlusspfiff spannend, zumal Twistringen in den finalen Spielminuten alle Offensivscheu ablegte. Erst musste Bassums Mathis Hoffmann einen Ball für seinen bereits geschlagenen Keeper Dominik Overmeyer per Kopf auf der Linie klären. Dann setzte Christoph Hainke einen Distanzschuss denkbar knapp über den Querbalken. Die Gäste legten alles in ihre Schlussoffensive, Trainer Stefan Müller beorderte Innenverteidiger und Kopfballungeheuer Simon Beuke in die Sturmspitze – mit Erfolg.

Nach einer Ecke stieg Beuke am höchsten und wuchtete das Leder per Kopf in die Maschen (87.). Doch der Anschlusstreffer fiel zu spät, den Gästen lief die Zeit davon. „Diese Niederlage schmerzt“, räumte Müller nach dem Abpfiff ein. „Auf den Showdown am kommenden Wochenende gegen Heiligenfelde hätten wir gut verzichten können. Aber Bassum hat den absoluten Willen gezeigt und damit auch verdient gewonnen.“ Im schlimmsten Fall droht nun der Absturz auf den Relegationsrang, der Vorsprung ist auf zwei Zähler geschmolzen. Zumal die Personaldecke nach dem Ausfall von Dennis Kuhangel immer dünner wird.