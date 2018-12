Gabi Brosowski (rechts) traf in der letzten Minute gegen Emtinghausen zum wichtigen 9:8-Erfolg für ihren TSV Heiligenrode II. (Björn Hake)

Thedinghausen. Die Korbballerinnen des TSV Heiligenrode II sind in der Niedersachsenliga nicht zu stoppen. Auch am fünften Spieltag feierte die Mannschaft um Trainerin Meike Daneke gegen den FTSV Jahn Brinkum und den TSV Emtinghausen zwei Erfolge. Der FC Gessel-Leerßen rutschte dagegen auf Rang drei ab. Die beiden Mannschaften des SV Heiligenfelde sind mit insgesamt drei Niederlagen und einem Remis endgültig am Tabellenende angekommen. Der TV Stuhr und der FTSV Jahn Brinkum (beide ein Unentschieden und eine Niederlage) haben ihre Plätze gehalten.

SV Heiligenfelde I - SV Brake II 5:16 (1:8). Schon zu Beginn machte die Zweitvertretung aus Brake den Heiligenfelderinnen das Leben schwer gemacht. „Ihre sauberen Distanzwürfe aus dem Sechs-Meter-Raum haben wir nicht in den Griff bekommen“, erzählte Isabel Ruppert, Co-Trainerin des SV Heiligenfelde. Nach neun Minuten führten die Brakerinnen mit 4:0 – auch weil es für den SVH kein Durchkommen gab. „Die Korbfrau hat zahlreiche Bälle von uns abgewehrt“, sagte Ruppert, deren Mannschaft zur Halbzeit mit 1:8 hinten lag. Nach Wiederanpfiff spielte der SVB II weiterhin stark auf und ermöglichte dem SVH nur wenige Chancen, sodass die Niederlage am Ende für Heiligenfelde nicht mehr zu verhindern war.

TV Stuhr - FC Gessel-Leerßen 7:7 (5:2). Der FCGL wollte das Spiel eigentlich gewinnen, um die Position in der Tabelle zu stabilisieren. In der ersten Halbzeit sah es auch gut aus: Die Mannschaft um Trainerin Anja Brüning lag mit 5:2 in Führung. Das lag auch daran, dass die Stuhrerinnen sich zu viele Fehler erlaubten. „Es war sehr zerfahren, womit ich überhaupt nicht einverstanden war“, monierte TVS-Trainerin Corinna Woltemade. Nach der Halbzeitpause ließen die Favoriten aber nach und ermöglichten den Stuhrern viele Chancen. „Wir haben Bälle verloren, zu schwache Würfe auf den Korb geworfen und standen uns teilweise auch selber im Weg“, monierte FCGL-Spielerin Zoe Turner, deren Team nach einer 7:6-Führung in der letzten Minute noch den Ausgleichstreffer kassierte.

SV Heiligenfelde - FTSV Jahn Brinkum 6:6 (2:3). Die Brinkumerinnen starteten etwas besser in die Partie und lagen nach wenigen Minuten mit 2:0 in Führung. Viele Körbe folgten aber nicht, sodass der FTSV mit einem 3:2 in die Pause ging. Zu Beginn der zweiten Hälfte änderte sich nicht viel. Erst in der 30. Minute folgte der nächste Treffer durch Heiligenfeldes Jacky Eitner, die den 3:3-Ausgleich erzielte. Vier Minuten später traf Frederike Haase zur Führung, die Eitner wenige Sekunden später auf einen Zwei-Körbe-Vorsprung ausbaute. Der FTSV ließ die Köpfe aber nicht hängen und glich innerhalb von zwei Minuten zum 5:5 aus. In der 38. Minute traf der SVH zur knappen 6:5-Führung. „Zu unserem Pech gelang den Brinkumerinnen aber kurz vor Abpfiff noch der Ausgleich“, bedauerte Ruppert. „Dass wir am Ende noch einen Punkt erreicht haben, lag am guten Zusammenhalt der Mannschaft und unserem kämpferischen Einsatz“, lobte FTSV-Trainer Torsten Behrens sein Team.

TV Stuhr - SV Brake II 10:14 (6:6). Nach dem überraschenden Punktgewinn gegen den FC Gessel-Leerßen hatten sich die Stuhrerinnen insgeheim auch etwas gegen Brake II erhofft. Allerdings kam es ganz anders: „Meiner Meinung nach wurden wir vom Schiedsrichter verpfiffen, was die Mädels völlig durcheinandergebracht hat“, ärgerte sich Corinna Woltemade, deren Team zu Beginn eine gute Leistung zeigte, nach Wiederanpfiff aufgrund der Schiedsrichterentscheidungen aber verunsichert war und schlussendlich mit 10:14 verlor.

FC Gessel-Leerßen - SV Heiligenfelde II 19:10 (9:6). Gegen den Favoriten schlug sich die Zweitvertretung aus Heiligenfelde wacker und ging nach zehn Minuten sogar mit 4:1 in Führung, profitierte dabei aber auch von den FCGL-Fehlern. „Wir waren einfach nicht wach. So hatten wir uns das nicht vorgestellt“, monierte Zoe Turner. Die Führung konnte Heiligenfelde um Frauke und Jörg Spalkhaver aber nicht halten, sodass es fünf Minuten vor der Pause 6:6 stand. Danach zog der FCGL davon, die Heiligenfelderinnen mussten sich am Ende mit 10:19 geschlagen geben. „In unseren Augen ist das Ergebnis etwas zu hoch ausgefallen. Der Sieg war aber verdient“, sagte Jörg Spalkhaver.

FTSV Jahn Brinkum - TSV Heiligenrode II 9:13 (7:7). Gegen den Tabellenführer kamen die Brinkumerinnen gut ins Spiel. „Durch tolle Aktionen am Kreis und gute Würfe konnten wir uns nach elf Minuten eine 6:2-Führung erspielen“, freute sich Torsten Behrens. Danach ließ die Konzentration aber nach, „zudem wurden unsere Bälle von der guten Korbfrau gehalten“, fügte der FTSV-Trainer an. Die Heiligenroderinnen holten auf, erspielten sich zur Pause ein 7:7 und gingen nach Wiederanpfiff direkt in Führung. „Zwischen der 25. und 30. Minute haben sie unsere kurze Schwächephase eiskalt ausgenutzt und sind mit fünf Körben davongezogen“, bedauerte der Behrens. Brinkum lief dem Rückstand hinterher und konnte ihn bis zum Schlusspfiff nicht mehr aufholen.

SV Heiligenfelde II - Ovelgönner TV 9:23 (2:12). Während die Heiligenfelderinnen gegen den FCGL einen guten Start hingelegt hatten, funktionierte in der zweiten Partie gegen Ovelgönne gar nichts mehr. „Vorne wollte der Ball einfach nicht in den Korb“, monierte Jörg Spalkhaver, dessen Team mit einem 2:11 in die Pause ging. In Halbzeit zwei erzielte der SVH II den einen oder anderen Korb, doch auch die Gegner blieben weiterhin treffsicher, sodass es im gesamten Spielverlauf kein Herankommen gab und Heiligenfelde deutlich mit 9:23 verlor.

TSV Emtinghausen - TSV Heiligenrode II 8:9 (4:6). Emtinghausen stellte den Spitzenreiter auf eine harte Probe. Beide Mannschaften lieferten sich ein spannendes Spiel und die Mannschaft aus dem Landkreis Verden verkaufte sich gut. „Sie haben gut dagegengehalten und die Korbfrau hat viele Bälle rausgefischt“, sagte Yvonne Rixen. Nach Wiederanpfiff ließ die Konzentration der Gäste etwas nach, doch im weiteren Spielverlauf fingen sie sich wieder. „Wir haben uns nicht verunsichern lassen und sind ruhig geblieben“, berichtete Rixen. 8:8 stand es kurz vor dem Schluss, dann erlöste Gabi Brosowsky die Heiligenroderinnen und traf zum 9:8-Erfolg.

Weitere Informationen

TSV Heiligenrode II: Brosowsky (5 Körbe), Cordes (4), Solte (4), Kattau (3), Rixen (3), Meyer (2), Erlewein (1)

FC Gessel-Leerßen: Brüning (7), Turner (6), Schriefer (6), Gierth (3), H. Brünning (2), Ehlers (1), Rahm (1)

FTSV Jahn Brinkum: Elfers (5), Brummerhoop (4), Menke (3), Peters (1), Daneke (1)

TV Stuhr: Harzmeyer (6), Drawert (3), Nordloh (3), Wessels (2), Jenßen (1), Freiheit (1)

SV Heiligenfelde: Eitner (3), Schäfer (2), Weidmann (1), Alms (1), Boschen (1), Brackmann (1), Winte (1), Haase (1)

SV Heiligenfelde II: Evers (6), Löhmann (4), Klöcker (2), Supernok (2), Kling (2), Dräger (2) Boschen (1) NKN