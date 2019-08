Varrel. Aufsteiger TuS Varrel steht nach dem zweiten Spieltag in der Kreisliga Diepholz noch ohne Punkte da. Nach dem Nichtantritt zum Auftakt kassierte die von Kolja Schnackenberg trainierte Elf nun eine 0:1 (0:1)-Niederlage gegen den Barnstorfer SV. „Die Personalsituation ist aktuell nicht einfach, da müssen wir zusammenrücken“, erklärte der Trainer, verwies aber auch auf Positives: „Über weite Strecken haben wir das Spiel gemacht, unsere Torchancen leider nicht genutzt und so gegen einen cleveren Gegner verloren – obwohl mehr drin war.“

Die Hausherren begannen selbstbewusst, insbesondere Außenverteidiger Dennis Klumker sorgte für eine gute Spieleröffnung. In vorderster Front demonstrierten Kevin Soyke und Jan-Phillip Brünings in Kombination oder nach gelungenen Sololäufen ihre Torgefahr, brachten das Spielgerät jedoch nicht unter. Nach 25 Minuten erlaubten sich die Hausherren eine kleine Schwächephase, die das Spiel entschied. Björn Pattke (36.) traf mit einem abgefälschten Schuss zum 1:0, an dem sich Varrel fortan die Zähne ausbiss. Zahlreiche Standards und gefährliche Torraumszenen führten nicht zum erhofften Ausgleich und als Jan-Phillip Brünings kurz vor Schluss in der Eins-gegen-eins-Situation in BSV-Keeper Torben Kolkhorst seinen Meister fand, war die Partie entschieden und der Fehlstart des Aufsteigers Faktum.