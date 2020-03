Bremen. In der Bremer Verbandsliga der Frauen hat der SC Weyhe im Kellerduell beim TuS Schwachhausen II den nächsten Tiefschlag hinnehmen müssen. Mit 0:1 (0:0) unterlag das von Rolf Schwenke und Danny Lumpe trainierte Team denkbar knapp und überaus unglücklich.

„Wir haben eigentlich über 90 Minuten gut gespielt, waren top im Gegenpressing, schnell im offensiven wie defensiven Umschaltspiel und haben uns auch Torchancen herausgespielt“, gab Schwenke nach dem Abpfiff zu Protokoll, um dann dunkel zu resümieren: „Aber wir machen die Bälle im Moment nicht rein und kassieren in der Schlussminute einen aus meiner Sicht unberechtigten Strafstoß.“ Zuvor verpassten die Weyherinnen tatsächlich zahlreiche Gelegenheiten, einen beruhigenden Vorsprung herauszuschießen. Gleich in der Anfangsphase stocherte Pia Domke das Leder aus dem Gewühl heraus an der gegnerischen Torhüterin, aber auch am Pfosten haarscharf vorbei. Kurz darauf musste SC-Torhüterin Celina Ludes bei einem Konter ihr ganzes Können aufbieten, allzu oft wurde ihre Leistung nicht abgefragt.

Auf der Gegenseite versuchte sich Emma Domke aus rund 14 Metern, doch TuS-Keeperin Laura Faulstich parierte. Nach der Pause schien die Führung nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Jolanda Bäumer brachte Leoni Pols mit einem Diagonalball in Stellung, die Stürmerin nahm das Risiko, zog direkt ab und verpasste das Ziel um Zentimeter. Mit einem langen Ball über Schwachhausens Abwehr hinweg schickte wenig später Franziska Hellmuth Pia Domke in eine Eins-gegen-eins-Situation mit Laura Faulstich, die sich hier ebenso durchsetzte wie kurz darauf in einer ähnlichen Szene. Den Nachschuss setzte Leoni Pols am Kasten vorbei. Als dann auch Emma Pols alleine auf die TuS-Torhüterin Faulstich zulief, den Ball aber nicht an ihr vorbeibekam, schwante Rolf Schwenke längst Böses. In der 89. Minute ging eine Spielerin Schwachhausens im Weyher Strafraum-Tumult zu Boden und zur Überraschung der Gäste zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Christin Jarecki ließ sich die Chance nicht entgehen und traf zum 1:0. „Das Ergebnis spiegelt unsere Leistung nicht korrekt wider“, zeigte sich Schwenke nach dem Abpfiff kämpferisch.

TuS Schwachhausen II – SC Weyhe 1:0 (0:0)

SC Weyhe: Ludes – Nonnast, Pols, E. Domke, P. Domke (86. Daneke), Manns (73. Lord), Schlagowsky, Bäumer, Luhmann, Schierloh, Hellmuth



Tor: 1:0 Christin Jarecki (89./FE) LAL