Energie und Ausstrahlung stimmten beim A-Team des TSC Hansa Syke besonders im großen Finale. Mit dem vierten Platz am Ende waren die Hachestädter allerdings nicht zufrieden. (Anciferov)

Bremen/Syke. Zwischen dem ersten Turnier im Januar und dem zweiten jetzt in Bremen lagen insgesamt acht Wochen. Zeit, die das A-Team des TSC Hansa Syke in der Oberliga Nord Latein dringend benötigte, denn die Tänzerinnen und Tänzer aus der Hache-stadt mussten vielen Widerständen trotzen: Einer davon war die Grippewelle, die auch die Syker Formation heimgesucht hatte und die Proben erschwerte. Während sich diese Phase langsam, aber sicher legte, musste das Team in Bremen abermals einen Tänzer ersetzen, der aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Verfügung stand. Bereits zum dritten Mal in dieser Saison mussten die Syker also in sehr kurzer Zeit einen neuen Tänzer integrieren. Der Zusammenhalt wurde auf eine harte Probe gestellt – doch wie bereits in den vergangenen Monaten raufte sich das Team zusammen und zeigte auf dem Turnier des direkten Verfolgers Grün-Gold-Club Bremen eine ordentliche Leistung, die allerdings nur mit dem vierten Platz belohnt wurde. Nach zwei Oberliga-Turnieren belegt der TSC damit den zweiten Rang.

In der Vorrunde hatte die Mannschaft hier und da noch kleine Probleme mit der Orientierung, sodass einige Bilderfehler zu erkennen waren. Dennoch landete das Team sicher im großen Finale. Hier strahlten die Hachestädter deutlich mehr Sicherheit aus, sie stellten die Bilderfehler aus der Vorrunde größtenteils ab und steigerten sich auch in Bezug auf Energie und Ausstrahlung deutlich – zumindest aus TSC-Sicht. Nur ein Teil der Wertungsrichter urteilte ähnlich. Die Richter waren sich, wie bereits beim vergangenen Turnier in Nienburg, nicht einig: Einer sah die Syker ganz vorn, jeweils einer auf der Zwei und der Drei, zweimal gab es für den TSC aber auch die Vier. Das bedeutete am Ende nur den vierten Rang. Der Grün-Gold-Club Bremen landete mit seinem C- und D-Team auf den ersten beiden Plätzen. Dritter wurde das A-Team des 1. Tanzsportzentrum im Turn-Klubb zu Hannover. „Gerade aufgrund der gemischten Wertung ist unsere Mannschaft mit dem Ergebnis natürlich nicht zufrieden, sie hatte sich sichtlich mehr von diesem Turniertag erhofft“, sagte TSC-Pressewartin Katrin Haverkamp, fügte dann aber kämpferisch hinzu: „Doch das ist kein Grund, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken. Wir werden die nächsten fünf Wochen nutzen und weiter an uns arbeiten. Denn beim nächsten Turnier am 22. April in Bremerhaven werden die Karten wieder neu gemischt.“

Einen Tag zuvor ist das Syker B-Team, das in der Landesliga Nord A mit dem TSZ Delmenhorst eine Formationsgemeinschaft bildet, in Nienburg im Einsatz.