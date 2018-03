Der Start verlief holprig, das Resultat am Ende hat dennoch gestimmt. Mit klarem Vorsprung hat Dreispringerin Neele Eckhardt (LG Göttingen) bei den Norddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Hamburg den Titel gewonnen. 14,07 Meter bedeuteten für die gebürtige Asendorferin auch, dass sie das selbst gesteckte Ziel von mindestens 14 Metern erreicht hat.

Und trotzdem: Ganz zufrieden war Eckhardt mit ihrem Wettkampf nicht. „Das war eine sehr schwere Geburt“, fasste sie das Geschehen zusammen. Angesichts der Weite von gut 14 Metern sollte sie zwar nicht meckern, merkte sie an. Die 25-Jährige hatte trotzdem einiges an ihrer Leistung auszusetzen. „Die Technik bei vielen Versuchen war schlecht“, erklärte Eckhardt und führte weiter aus: „Das war einfach nicht dynamisch am Ende.“ So seien die Schwankungen in ihren Sprüngen zustande gekommen.

Wie erwartet konnte die Konkurrenz Eckhardt bei Weitem nicht das Wasser reichen. Bereits ihr erster Versuch mit 13,53 Metern hätte zum Titelgewinn gereicht. Birte Damerius (TSV Rudow) zeigte später mit 13,45 Metern den zweitbesten Sprung des Wettkampfes. Doch Eckhardt blieb trotz allem weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. In ihren folgenden Versuchen mit 13,86 und 13,79 Metern stimmte das Ergebnis bereits optimistischer, doch wirklich rund sahen ihre Versuche noch immer nicht aus. „Es war sehr mühsam und holprig“, stellte Eckhardts Trainer Frank Reinhardt fest. Letztlich sei klar gewesen, dass die Sportsoldatin in Hamburg gewinnen würde. Entsprechend wenig Druck habe auf ihr gelastet. „In ihren sechs Versuchen hat Neele jedes Mal andere Probleme gehabt“, stellte Reinhardt verwundert fest, „das ist nicht typisch für sie. Sonst springt sie beständiger.“

Mehr Dynamik, mehr Erfolg

Das zeigte sich vor allem bei Eckhardts folgenden beiden Versuchen: Zuerst lieferte sie einen ungültigen ab, beim zweiten verpasste sie den Absprung und sprintete durch die Sandgrube bis rüber zur Bande. Auch anschließend lief es nicht so recht, 12,40 Meter waren abermals weit unter den Möglichkeiten der vorjährigen WM-Elften. In ihrem letzten Versuch stellte sie ihre Technik noch einmal etwas um – dieses Mal mit mehr Erfolg: Es waren die erhofften 14,07 Meter. Ihr Erfolgsrezept? „Die letzten vier Schritte waren dynamischer, ich habe sie mit mehr Kniehub gesetzt.“

Technisch sei das zwar noch nicht das Optimum gewesen, merkte Trainer Frank Reinhardt an. „Es ist beachtlich, dass sie damit so eine Weite schafft. Das ist eine fantastische Leistung“, lobte er deshalb umso mehr. Auch Neele Eckhardt zeigte sich „umso glücklicher“, dass es noch mit den 14 Metern geklappt hatte. Angesichts dieser Leistung konnte sie sich schließlich mit dem Gesamtresultat anfreunden. „Ich habe mein Ziel erreicht, aber es war kein schöner Wettkampf“, stellte sie klar. Gerade dieser Aspekt lasse hoffen, wie Trainer Reinhardt fand: „Wenn Neele das technisch besser hinbekommt und mehr Konkurrenz hat, ist noch Luft nach oben.“