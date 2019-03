In der Offensive agierte die HSG Phoenix in Altenwalde ohne Durchschlagskraft. Nur zwölf Treffer brachten Lina Horstmann (am Ball) und Co. zustande. (Jonas Kako)

Wer in 60 Minuten nur zwölf Tore erzielt, kann nicht gewinnen – diese schmerzvolle Erfahrung musste die HSG Phoenix im Auswärtsspiel der Handball-Landesliga der Frauen beim TSV Altenwalde machen. Durch die 12:26 (4:11)-Niederlage an der Elbmündung und den gleichzeitigen Erfolg des TSV Bremervörde bei der HG Bremerhaven (29:22) sind die Kreisdiepholzerinnen drei Spieltage vor Saisonende auf den vorletzten Tabellenrang zurückgefallen. Nach einer Dreiviertelstunde wären bei seiner Mannschaft „alle Dämme gebrochen“, klagte HSG-Coach Christoph Schweitzer. Drei Spiele bleiben der Spielgemeinschaft Zeit, um den Klassenerhalt doch noch einzutüten – vor eigenem Anhang geht es gegen die HG Bremerhaven und die HSG Delmenhorst, in der Fremde steht noch das Kellerduell beim Ligaschlusslicht TV Oyten III an.

Zehn Siebenmeter bekam die HSG Phoenix in ihrem vorletzten Auswärtsspiel der Saison zugesprochen – nur vier davon saßen. „Obendrein lassen wir noch diverse gute Möglichkeiten liegen“, zeigte sich Christoph Schweitzer enttäuscht von der Angriffsleistung seiner Sieben. An der Abwehr habe es nicht gelegen, erläuterte der Trainer der Gäste. „Mareike Landwehr hat stark gehalten“, lobte Schweitzer seine Torfrau.

Das erste Tor nach zwölf Minuten

Die ersten vier Tore der Partie erzielte der TSV Altenwalde. Nach einer Auszeit von Schweitzer traf Mareen Kunze per Siebenmeter zum 4:1. Etwas mehr als zwölf Minuten waren zu diesem Zeitpunkt bereits gespielt. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung. Das 7:4 (25.) durch Jaqueline Hanke sollte der letzte Treffer für Phoenix in Halbzeit eins sein. Dagegen traf der TSV Altenwalde vor dem Wechsel noch viermal – damit war die Begegnung vorzeitig entschieden. Im zweiten Abschnitt hielten die Gäste bis zum 18:10 (45.) dagegen, bevor die Schlussviertelstunde dann mit 8:2 an die Gastgeberinnen ging, die somit einen klaren Sieg einfuhren, während Phoenix nach zwei Partien ohne Niederlage nun wieder mit leeren Händen da stand.

Dennoch ist noch nichts verloren für die Schweitzer-Crew. Einen Punkt liegt die HSG Phoenix hinter dem TSV Bremervörde auf dem Relegationsplatz. Allerdings weiß auch Christoph Schweitzer, was die Uhr geschlagen hat. „Jetzt wird es ganz eng.“