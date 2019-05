Tore fielen etliche beim Trainingsturnier in Twistringen. Funino beschert den Jungkickern viele Erfolgserlebnisse. (Michael Braunschädel)

Der Blick auf den Hauptplatz des SC Twistringen ist verwirrend. „Da muss man sich erst einmal orientieren“, sagt Jens Knabe, Fußballgeschäftsführer des SCT, und lacht. Auf dem Feld sind nicht zwei große Tore aufgebaut, sondern 24 kleine, nur 1,80 Meter breit und nicht ganz 1,10 Meter hoch. Und die sind auch nicht eckig, sondern rund. Eine Hälfte liegt auf dem Boden, der andere Part ist hochgeklappt. Das Runde muss also ins Runde. Das sehen die Jugendmannschaften der U6, U7 und U8 des FC Sulingen zum ersten Mal. Auch einige Eltern runzeln die Stirn. Die jungen Kicker des SC Twistringen dagegen wissen genau, was zu tun ist. Für sie ist die Spielform Funino, über die im Fußballkreis Diepholz viel diskutiert wurde in den vergangenen Monaten, nichts Neues mehr. Sie spielen sie regelmäßig bei ihren Einheiten oder auch auf Turnieren. Nun wollen die Blaumeisen, allen voran Jugendleiter und -trainer Kevin Krowiorsch, Funino den anderen Vereinen im Kreisgebiet näher bringen. Deshalb haben sie die Sulinger eingeladen – und deshalb schauen am Rand auch viele Jugendtrainer anderer Vereine zu.

Was sie sehen, bedarf einer Erklärung. Und so holt Krowiorsch die Trainer heran. Die 24 kleinen Tore reichen nämlich nicht für zwölf, sondern nur für sechs der 25 mal 28 Meter großen Spielfelder. Das ist einer der Clous am Funino: Jedes Team spielt auf zwei Tore und verteidigt – ohne Torhüter – genau so viele. „Das lernen die Kinder unfassbar schnell“, weiß Krowiorsch. Für das Spiel- und Raumverständnis sei Funino enorm sinnvoll. Die Regeln (siehe Infokasten) habe man versucht, so einfach wie möglich zu halten und sich auf das Nötigste zu beschränken. Schließlich soll es in erster Linie um Fußball gehen und vor allem darum, jedem Kind möglichst viel Spielzeit einzuräumen und viele Ballkontakte zu ermöglichen. Das funktioniert glänzend: Als Marcus Peters, beim Fußballkreis Diepholz Vorsitzender des Ausschusses für Qualifizierung und zugleich Talentförderkoordinator Bereich Nordost des Niedersächsischen Fußballverbandes, anpfeift, spielen auf den sechs Feldern jeweils zwei Teams mit jeweils drei Feld- und einem Ersatzspieler. Fast 50 Kinder. „Da kann ein normales Jugendturnier nicht mithalten. Da sitzen eher 50 Kinder auf der Tribüne und gucken zu“, sagt Knabe.

Torschusszone und eindribbeln

Nach wenigen Minuten haben diejenigen, die das erste Mal Funino erleben, eine bessere Übersicht. Sie verstehen, was die Torschusszone ist, und begreifen, dass ein Spieler, nachdem der Ball im Seitenaus war, eindribbelt oder passt statt einzuwerfen. Das Team, das Krowiorsch betreut, beginnt auf Feld 4. „Keine Pause! Spielt sofort weiter!“, ruft er seinen Jungs zu, als Sulingen zum 1:1 ausgeglichen hat. Zwei Tore in zwei Minuten: Funino ist ein atemloses Spiel. „Wenn die Großen spielen, sieht das noch einmal ganz anders aus“, weiß Krowiorsch. Längst habe die Spielform, die viele Variationsmöglichkeiten bietet, Einzug gehalten bei den Profis, so etwa in Hoffenheim und Leipzig. In Spanien wird Funino seit Jahrzehnten gespielt, auch in Belgien ist es seit Jahren verbreitet. Deutschland hinkt hinterher, auch der Kreis Diepholz. „Im Raum Oldenburg sind die Vereine viel weiter“, erklärt Krowiorsch. In Ippener lernte er mit seinem Team im vergangenen Herbst Funino kennen und war sofort begeistert. Also machte er sich stark dafür, diese Spielform nach Twistringen zu holen, besorgte sich einen Sponsor für die Tore. 36 kann er aufbauen.

Nach sieben Minuten pfeift Peters das erste Spiel auf allen Feldern ab. Auf Platz 4 sind acht Tore gefallen. Es steht 4:4. Es muss eine Entscheidung her. Die fällt beim Funino nicht fußballerisch, sondern spielerisch mit Stein, Schere, Papier. Twistringen hat mehr Glück und behält die Oberhand. Zeit zum Verschnaufen gibt es danach nicht. Es geht nach dem Platzwechsel – der SCT steigt in Feld 3 auf, Sulingen in Feld 5 ab – direkt weiter. Erst nach drei Spielen ist Pause. Nach rund 25 Minuten ist die erste Hälfte des Turniers, bei dem keine Ergebnislisten geführt werden, vorbei. Kein Vergleich zu normalen Turnieren. „Und trotzdem sind die Kids kaputt. Sie sind froh, wenn sie jetzt einmal durchatmen können“, sagt Krowiorsch, ehe dann noch einmal drei Partien anstehen. Die braucht es allerdings gar nicht, um die Sulinger von Funino zu überzeugen. „Das ist überragend“, findet Florian Bolte. „Jeder Spieler hat seine Erfolgserlebnisse, weil alle zum Einsatz kommen. Durch die Platzwechsel spielen die Stärkeren gegen die Stärkeren und die etwas Schwächeren gegen die etwas Schwächeren. So wird jeder vernünftig gefördert. Die Kinder haben ganz schnell verstanden, was sie machen müssen. Wir Trainer wollen, dass alle Spaß haben und Spielzeit bekommen. Wir dürfen nicht immer nur auf Ergebnisse schauen, es geht darum, die Kinder voranzubringen.“

Dass Funino dafür ein guter Weg ist, glaubt auch Dirk Siedenberg, D-Jugendtrainer beim TuS Syke, der das Geschehen vom Seitenrand beobachtet. „Für die ganz Kleinen ist das eine tolle Sache. Ich hätte nicht gedacht, dass sie die Räume schon so gut nutzen und das Umschaltspiel so schnell umsetzen können. Ich hoffe, dass sich das durchsetzen wird, weil es für die Spielintelligenz sehr gut ist.“ Für die Älteren – etwa in seiner D-Jugend – könne er sich Funino als Bestandteil des Trainings sehr gut vorstellen. Da die Tore – für zwei Stück wird ein niedriger dreistelliger Betrag fällig – preislich ordentlich ins Kontor schlagen, müsse man wahrscheinlich den Fußballkreis mit ins Boot holen. Siedenbergs einziger Kritikpunkt: „Das Feld war etwas zu groß“, erkennt er, dass die jungen Kicker einen Seitenwechsel oft nicht mit einem Pass leisten konnten. „Aber das sind Erfahrungswerte“, weiß er. Diese werden die Vereine im Kreis Diepholz in Zukunft weiterhin sammeln. Auch in Twistringen: Dort wird am 31. August und am 1. September ein Funino-Turnier stattfinden.

Zur Sache

Die Funino-Regeln in Twistringen

1. Gespielt wird im Drei-gegen-drei mit einem Ersatzspieler, nach einem Tor muss die Mannschaft wechseln.

2. Beim Anstoß stehen beide Teams an der Grundlinie, der Trainer spielt an der Mittellinie den Ball ein.

3. Tore zählen nur innerhalb der Sechs-Meter-Zone.

4. Es gibt keinen Einwurf. Der Spieler kann einen Pass spielen oder eindribbeln.

5. Es gibt keinen Eckball. Der Ball wird vor die Sechs-Meter-Zone gelegt und von dort wird weitergespielt.

6. Führt ein Team mit drei Treffern, darf der Gegner den vierten Spieler einwechseln. Dieser Spieler muss wieder runter, wenn ein Tor erzielt wird.

7. Bei Unentschieden wird Stein, Schere, Papier gespielt.