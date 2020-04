Ein Neider ist York Stolte nicht. „Wir gönnen es ihnen“, sagt er, angesprochen darauf, dass die Golfer in Bremen seit einigen Tagen wieder spielen dürfen. Beim Golfclub Syke, dessen Clubmanager er ist, warten die Sportler derweil noch darauf, wieder abschlagen zu dürfen. „Für uns ist das natürlich schade“, sagt Stolte. Damit, dass in Bremen, also quasi um die Ecke, wieder gespielt wird, hat diese Einschätzung allerdings wenig zu tun. „Da ist es egal, ob das 200 oder fünf Kilometer entfernt ist“, verdeutlicht er. Dennoch fühle es sich ein bisschen komisch an, dass der eine Partner im gemeinsamen Golf-Verband Niedersachsen-Bremen schon wieder auf dem Grün unterwegs ist, während der andere noch warten muss. Doch Stolte setzt darauf, dass die Zeit des Ausharrens bald vorbei ist.

„In Anbetracht der Lage, dass sich die Lage der Neuinfektionen so stark verbessert hat gegenüber dem 16. März, als wir alles schließen mussten, glaube ich, dass man durchaus Lockerungen machen kann und sogar muss“, erklärt Stolte. Er verweist darauf, dass Golfen die Gesundheit fördert und darüber hinaus Ablenkung schafft. Genau das, was sich in tristen Tagen viele Menschen wünschen. „Da geht es auch um Lebensqualität“, so Stolte.

Wenn der Neustart kommt, dann wird auch beim Golfclub Syke einiges anders sein als noch vor der Corona-Krise. „Wir haben uns natürlich viele Gedanken gemacht, was man machen kann. Wir werden aber auch vom Deutschen Golfverband unterstützt“, berichtet Stolte. Der Bundesverband hat in Zusammenarbeit mit allen Landesgolfverbänden ein Leitlinien-Dokument zum Umgang mit Covid-19 erarbeitet und allen Golfanlagen zur Verfügung gestellt. Die Pläne, so Stolte, sind fix und fertig in der Schublade. Es kann also losgehen, sobald grünes Licht von der Politik kommt.

Interessiert blicken die Syker darauf, wie die Clubs in Bremen den Neustart meistern. Der Golf-Club Oberneuland etwa hat aus einem 18-Loch-Platz zwei Neun-Loch-Plätze gemacht. Im Syker Stadtteil Okel, wo die Hachestädter inmitten der Geestlandschaft eine idyllische Bleibe gefunden haben, steht den Sportlern sogar ein 27-Loch-Kurs zur Verfügung. Es läuft also auf drei Neun-Loch-Plätze hinaus. Das macht laut Stolte auch Sinn, denn: „Alle Mitglieder möchten wieder spielen, am liebsten alle auf einmal.“ Mit drei Plätzen kann der Golfclub dem Andrang besser gerecht werden. Wie lange das so gehen soll, steht noch nicht fest. Anhand der Buchungen und den Startzeiten, die der Club eingeführt hat, lassen sich aber Frequenzen erkennen.

Obwohl Golfplatz und Driving-Range seit mehr als einem Monat geschlossen sind, ging das Leben innerhalb des Clubs doch weiter. „Das Arbeitsaufkommen war sehr groß, denn der ganze administrative Part läuft weiter“, erklärt Stolte. Personal, Rechnungen, Einkäufe – all das stand weiterhin auf der To-Do-Liste. Dazu die interne und externe Kommunikation, zum Beispiel via Newsletter. „Der Kontakt zu den Mitgliedern ist gerade jetzt besonders wichtig“, weiß der Clubmanager, der auch damit befasst war, die Wiederaufnahme des Betriebs vorzubereiten. Wenn das zeitnah geschieht, dann hat die Zwangspause für die Mitglieder auch positive Folgen. Diese werden sie erkennen, wenn sie den Platz betreten. Der ist in den vergangenen Wochen aus dem Winterschlaf komplett erwacht. „Die Platzpflege ist weitergelaufen“, können sich die Golfer laut Stolte auf ein gepflegtes Grün und beste Bedingungen freuen. Unter anderem wurde die Rasenfläche aerifiziert, also belüftet. „Das sind intensive Arbeiten, nach denen die Mitglieder das Grün zunächst nicht benutzen können. Kurz danach hat es auch nicht die hohe Qualität wie sonst. Wenn es wieder losgeht, werden sie aber nichts mehr davon merken.“ Der Golfclub hat also alles dafür getan, um seine Mitglieder wieder empfangen zu können. Wenn es nach Stolte geht, bereits in den kommenden Tagen. Denn er weiß selbst, wie schwer es ist, ohne Golf zu leben, besonders „wenn man fast tagtäglich auf der Anlage ist und die herrlichen Plätze und Fairways sieht“.