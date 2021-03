Martin Werner gibt in der neuen Saison beim TSV Bassum die Richtung vor. (Thorin Mentrup)

Spätestens seit dem 27. Juli 2019 ist Martin Werner allen, die es mit den Fußballern des TSV Bassum halten, ein Begriff: Damals besiegten die von dem 55-Jährigen trainierten Kreisliga-Kicker des TVE Nordwohlde den TSV im Nachbarschaftsduell der ersten Bezirkspokal-Runde mit 3:2. Verdient sogar. Nun kreuzen sich die Wege Werners und der Lindenstädter erneut, allerdings verlaufen sie zu einem Pfad, der in dieselbe Richtung führt. Denn Werner wird den TSV Bassum in der neuen Saison übernehmen. Der jetzige Amtsinhaber Torsten Klein wird, wie berichtet, zum Bezirksliga-Rivalen SV Bruchhausen-Vilsen wechseln.

Seinen Sieg im Pokal wird Werner seiner neuen Mannschaft wohl nicht unter die Nase reiben, wenn die Zusammenarbeit im Sommer beginnt. Ein Beleg dafür, was der B-Lizenzinhaber bewegen kann, war seine dreijährige Amtszeit beim Bassumer Nachbarn Nordwohlde allerdings allemal. Der Pokalcoup war nur eine der Erfolgsgeschichten. Die wohl größte war der Aufstieg in die Kreisliga, in der Werner den TVE auf Anhieb in die Spitzengruppe führte. Ein Erfolg, der auch den TSV-Verantwortlichen nicht verborgen blieb. „Es waren sehr positive Jahre, die Nordwohlde auch in der Außendarstellung hatte. Dort hat sich in dieser Zeit echt etwas entwickelt. Nordwohlde hat viel Interesse geschürt“, sagt Bassums Fußballabteilungsleiter Jürgen Schäfer voller Respekt.

Dass Werner zum Kreis der vier Kandidaten gehörte, mit denen sich die Bassumer näher beschäftigten, war daher alles andere als abwegig. Der Trainer hatte sich nach seinem Rücktritt in Nordwohlde wenige Wochen nach dem Sieg über Bassum eine Phase der Ruhe genommen. „So mache ich das zwischen meinen einzelnen Stationen“, sagt der ehemalige Coach des SC Dünsen und der SG DHI Harpstedt. Anfragen von Klubs erhielt er durchaus, mit einem anderen Verein traf er sich in den vergangenen Monaten allerdings nicht. „Weil die Parameter nicht passten“, verrät er und nennt drei Punkte, die er für sich festgelegt hatte, um wieder bei einem neuen Klub zu starten. Erstens: Der Verein sollte nicht zu weit weg sein. „Ich weiß, dass es auch im Amateurbereich Trainer gibt, die 60, 70 Kilometer anreisen. Für mich ist das aber eine zu starke Einschränkung.“ Von seinem Wohnort Kirchseelte bis nach Bassum dauert es mit dem Auto rund 20 Minuten. Das passt also.

Die Parameter stimmen

Werners zweiter Parameter: „Es muss ein Verein sein, der eine gute Organisation hat.“ Auch hier kann Bassum punkten. Die Spartenleitung um Jürgen Schäfer, Sven Plaumann und Dennis Hammer ist eine der umtriebigsten im Kreis Diepholz. „Bassum hat Strukturen, die du nicht überall vorfindest“, findet Werner. Sein dritter Wunsch: Ein Klub, der eine eigenständige Jugendabteilung hat. Und auch in dieser Hinsicht ist der Klub gut aufgestellt. Alle Jugendteams stellt der TSV aus eigener Kraft. Alles sprach aus Werners Sicht für Bassum. „Weil wir auch intensive und gute Gespräche hatten“, ergänzt er. „Es gab nicht einen Punkt, der auf der Kontra-Liste stand“, konnte und kann er sich diese Aufgabe sehr gut vorstellen. „Das kann eine gute Zusammenarbeit werden“, ist er überzeugt.

Diese Einschätzung teilt er mit den Bassumer Verantwortlichen, die wissen, dass sie mit einer ersten Herrenmannschaft in der Bezirksliga, einer Reserve in der 1. Kreisklasse und einer A-Jugend, die auf Dauer den Weg zurück in den Bezirk finden soll, durchaus reizvoll sind. Oder wie Schäfer sagt: „Wir bieten einen guten Rahmen.“ Er traut Werner zu, dem Klub „neue Nuancen und neue Wege aufzuzeigen“, wie er sich weiterentwickeln kann. Er schätze insbesondere die Geradlinigkeit, mit der der 55-Jährige agiere und die er auch vorlebe. Dazu komme das ruhige und sachliche Naturell. „Die Kommunikation ist sehr angenehm“, findet Schäfer.

Diese Erkenntnis hat auch Andreas Merdon aus seinen Gesprächen mit Werner mitgenommen. „Wir hatten einen sehr intensiven Austausch über bestimmt zwei, zweieinhalb Stunden. Da habe ich gespürt, dass wir in der Vorgehensweise und in der Art, wie wir Fußball arbeiten wollen, gut zusammenpassen. Wir sind da auf einer Wellenlänge.“ Der Nordwohlder Merdon hatte Werner als Nachfolger für Klein vorgeschlagen. „Weil ich die Arbeit, die Martin beim TVE geleistet hat, zu schätzen weiß“, erklärt der Co-Trainer, der ebenso wie Physiotherapeut Holger Beckmann beim TSV bleiben wird. Seinen neuen Partner schätzt er bereits. „Wir“, sagt er und schließt dabei nicht nur sich und Beckmann, sondern auch die Mannschaft und die Spartenleitung mit ein, „haben alle das Gefühl, dass es weitergeht, dass wir mit Martin nicht stagnieren werden, sondern zielgerichtet weiterarbeiten können.“

Dem Bassumer Weg treu bleiben

Für Werner werden Merdon und Beckmann wichtige Bezugsgrößen sein. Denn erst einmal gilt es für den neuen Trainer, in die Ist-Analyse zu gehen, die Mannschaft mit ihren Stärken und Schwächen kennenzulernen, die Potenziale zu erkennen, selbst Stallgeruch anzunehmen. „Das wäre im normalen Spielbetrieb natürlich einfacher“, weiß er. Umso wichtiger sei es, mit Merdon und Beckmann zwei TSV-erfahrene Mitstreiter an seiner Seite zu haben. „Andreas ist lange dabei, er wird bei der Ist-Analyse sehr hilfreich sein. Es ist nicht selbstverständlich einen guten Co-Trainer zu haben. Es gibt nur wenige gute. Dass Andreas schon so lange in Bassum ist, zeigt, dass er dazugehört. Das spricht auch für eine gewisse Kontinuität im Verein.“ Auch Beckmann werde eine wichtige Unterstützung sein, „besonders dann, wenn es in die Trainingssteuerung geht. Es ist sehr wichtig, wenn man einen Physiotherapeuten hat, der einen ganz engen Draht zur Mannschaft hat“, zählt Werner auf das Duo.

So, wie es derzeit aussieht, kann der Coach auf einen Großteil des jetzigen Kaders zurückgreifen. Einzig der Abgang von Ole Scharf zum TuS Sudweyhe steht fest. Womöglich werde noch der eine oder andere Spieler zum Team stoßen. Vielleicht auch von außerhalb. Dem Bassumer Weg, auf eigene Talente zu setzen und sie in den Herrenbereich zu integrieren, will Werner, der die Bezirksliga Hannover für sehr attraktiv hält, aber treu bleiben. Auch in Nordwohlde hat er junge Spieler entwickelt und mit ihnen schönen, aufmerksamkeitsstarken und erfolgreichen Fußball gespielt. Das mussten im Sommer 2019 auch die Bassumer erfahren. Sie setzen darauf, dass Werner das auch bei ihrem TSV gelingt.