Dennis Lampe zeichnete für den Schlusspunkt verantwortlich. (Michael Braunschädel)

Bremen. Nach dem Pokalcoup aus der Vorwoche ist den Fußballern des SC Weyhe nun auch der Auftakt in die Bremer Landesligasaison gelungen. Der Aufsteiger setzte sich dank einer reifen Leistung verdient mit 3:1 (1:0) beim TSV Hasenbüren durch und feierte damit einen Start nach Maß.

SCW-Trainer Dennis Lingnau freute sich sehr über den Auswärtssieg: „Ich denke, dass das Ergebnis in Ordnung geht. Es war das erwartet harte Spiel gegen robuste Gastgeber. Wir haben uns gegen Hasenbüren immer schwergetan und gefühlt noch nie etwas mitnehmen können. Umso mehr freuen wir uns über die drei Punkte.“

Das von ihm, Harald Meyer und Simon Peters trainierte Team kam gut in die Partie und ging früh in Führung. Bereits in der zehnten Spielminute schalteten die Gäste nach einem Ballgewinn schnell um. Über Florian Richter kam der Ball zu Tayfun Cavus, der in den Strafraum zog, geschickt querlegte und es dem Torschützen Dennis Rohmeyer leicht machte. Der perfekte Start für die Gäste.

Bei widrigen Bedingungen hielt der SC Weyhe in der Folge gut dagegen und nahm – und das war ein ganz entscheidender Punkt – die Zweikämpfe an. Kurz nach dem Seitenwechsel war es dann wieder Dennis Rohmeyer, der zum 0:2 traf. Er nahm einen von Georg Tylla tief gespielten Ball auf, zog in die Mitte und setzte das Spielgerät sehenswert ins lange Eck (48.). Die Partie blieb allerdings spannend, denn aus einem Ballverlust im Zentrum resultierte wenig später das Anschlusstor der Gastgeber durch Ugur Kurt (57.).

Wiechmann pariert Strafstoß

„Anschließend war es etwas wackelig. Wir hatten eine unruhige Phase und auch etwas Glück, dass es nicht 2:2 stand“, erklärte Dennis Lingnau und dachte vor allem an einen Treffer von Hasenbürens Michel Kruse, der aber wegen eines vorangegangenen Foulspiels aberkannt wurde. Für Beruhigung sorgte das 1:3 durch Dennis Lampe, der einen Ausflug des sehr offensiv spielenden Torhüters der Gastgeber bestrafte (83.). In der Schlussphase parierte SC-Keeper Finn Wiechmann noch einen zweifelhaften Strafstoß des Gegners. „Sicherlich hatten wir fußballerisch zuletzt schon stärkere Auftritte. Heute waren aber andere Basics gefragt und das haben die Jungs sehr gut umgesetzt“, lobte Dennis Lingnau seine Schützlinge.