Für Jonathan Schmedemann und seinen SC Weyhe hat sich das Thema Meisterschaft endgültig erledigt. (Jonas Kako)

Weyhe/Brinkum. Das Thema Meisterschaft hat sich für die Basketballer des SC Weyhe endgültig erledigt. Der Spitzenreiter BTS Neustadt III gewann nämlich auch sein letztes Spiel gegen den VfL Stade III und ist nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen. Zwar entschieden die Weyher ihr Spiel gegen TV Bremen 1875 mit 82:61 (44:28) für sich und könnten in den kommenden beiden Partien mit zwei Siegen nach Punkten mit der BTS noch gleichziehen. „Den direkten Vergleich haben wir allerdings verloren. Dennoch freuen wir uns über den Vizetitel“, sagte SCW-Coach Jonas Klucken. Der FTSV Jahn Brinkum musste dagegen erneut eine Niederlage gegen den TSV Osterholz-Tenever einstecken.

SC Weyhe - TV Bremen 1875 82:61 (44:28). Nach einem Sieg sah es für die Gastgeber zu Beginn nicht aus, denn die Weyher lagen nach fünf Minuten mit acht Punkten zurück. „Die Gegner sind nur zu siebt angetreten. Die Jungs haben es wohl auf die leichte Schulter genommen und nur 80 Prozent gegeben“, vermutete SCW-Coach Klucken. Ab dem zweiten Viertel verbesserten sich die Gastgeber und stellten auf eine aggressive Mann-Mann-Deckung um. „Damit sind die Gegner nicht zurecht gekommen, sodass wir uns einen Vorsprung aufbauen konnten“, berichtete Klucken, dessen Team im letzten Viertel etwas nachließ. Der Sieg war am Ende aber nicht mehr gefährdet. „Trotz der zwischenzeitlichen Schwächephasen hat die Mannschaft eine gute Leistung gezeigt“, bilanzierte Klucken.

SC Weyhe: Lindemann (22), Kaiser (15 Punkte/1 Dreier), Guder (12), Schmedemann (9/1), Kruslin (9), Herzner (7), Klucken (5), Kovac (3/1), Backhaus, Haase

FTSV Jahn Brinkum - TSV Osterholz-Tenever 62:78 (29:41). Zwar trat OT erneut nicht mit seiner besten Truppe an, dennoch hatten die Brinkumer keine Chance, auch weil sich das Spiel in keine gute Richtung entwickelte. „OT hat sehr körperbetont gespielt, teilweise sind sie auch wirklich zu hart rangegangen. Dazu war die Schiedsrichterleistung besonders schwach“, berichtete Trainer Lothar Weyd. Im ersten Viertel konnte man aus Sicht des Coaches noch von einem Spiel sprechen, „danach allerdings nicht mehr“, betonte er. Während die Gastgeber in der ersten Hälfte gerade noch so mithielten, „wurde uns im zweiten Abschnitt der Zahn gezogen“, musste Weyd mit Bedauern feststellen. Gegen erfahrene und körperbetonte Mannschaften habe sich der FTSV in dieser Saison immer etwas schwergetan. „Das hat sich über die gesamte Saison so durchgezogen. Außerdem haben wir uns viele Fehler erlaubt – dadurch konnten die Gegner an uns vorbeiziehen“, wusste der FTSV-Trainer.

FTSV Jahn Brinkum: Boyce (19 Punkte), Weber (13/2 Dreier), Blume (7/1), Karwelies (6), Kleps (6/2), Schmidt (5), Hellmuth (4), Buß, Weyd