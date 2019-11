Zweiter Sieg im dritten Saisonspiel für den SC Weyhe in der Basketball-Bezirksoberliga. In der Auswärtspartie bei der BTS Neustadt II hatte der Aufsteiger keine Mühe und feierte einen ungefährdeten 94:64 (41:30)-Erfolg. Allerdings nahmen die Gäste auch neue personelle Sorgen mit auf die Heimreise.

Als es nach wenigen Minuten 12:0 für die Weyher stand, wusste Coach Jonas Klucken, dass er sich mit Blick auf das Ergebnis nur wenige Sorgen machen musste, wenn sein Team keinen totalen Einbruch erleben würde. Neustadts Zweite entpuppte sich als Perspektivmannschaft. An Fitness und Kondition mangelte es den Talenten nicht, „aber taktisch und körperlich waren wir ihnen klar überlegen“, sagte Klucken. Diese Vorteile spielten die Weyher direkt aus, um sich früh abzusetzen. Besonders die Defensivarbeit gefiel dem Trainer: „Wir haben sehr konsequent verteidigt und auch gut ausgeboxt“, lobte Klucken. Auf der anderen Seite spielten die Weyher ihre Spielsysteme nicht immer konsequent bis zum Ende durch. „Das ist auch manchmal schwierig, wenn man die Möglichkeit sieht, einen Angriff schnell zu beenden und leichte Punkte zu machen“, gestand der Trainer seiner Mannschaft diesen kleinen Makel zu. Anders sah das bei der Freiwurfquote aus. „Die war desaströs“, stellte Klucken mit Blick auf 15 Treffer in 29 Versuchen fest. Nur etwas mehr als jeder zweite Freiwurf fiel also. „Da müssen wir noch 30 bis 40 Prozent draufpacken“, forderte er eine Steigerung in den kommenden Partien.

Diese werden ohne Jonathan Kaiser und damit ohne einen der absoluten Leistungsträger stattfinden. Kaiser verließ früh mit einer Wadenverletzung das Feld. Auf zwei bis drei Wochen Pause schätzte Klucken die Ausfallzeit. Jetzt hofft er, dass mit Maik Lindemann ein anderer Topspieler zum Spiel beim Tabellenführer BG Bierden-Bassen-Achim zurückkehrt. Eine Alternative dürfte dann wieder Thore Boyce sein, der zuletzt bei der zweiten Mannschaft auflief. Positiv fiel im Neustadt-Spiel Dennis Kruslin auf: Er habe viel Verantwortung übernommen, lobte Klucken.

SC Weyhe: Guder (15 Punkte), Hollmann (27), Kaiser (2), M. Klucken (2), S. Klucken (6), Kovac (4), Kruslin (12), Sahbaz (10/1 Dreier), Schmedemann (16).