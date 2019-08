Der SC Weyhe jubelt weiter: Eine Woche nach dem 6:1 über die Leher TS bezwang er nun den TV Bremen-Walle 1875 mit 5:0. (Braunschädel)

Weyhe. Zweites Spiel, zweiter Sieg: Der SC Weyhe hat die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga Bremen eindrucksvoll verteidigt: Gegen den TV Bremen-Wallen 1875 brauchte die Mannschaft der beiden Trainer Harald Meyer und Dennis Lingnau zwar etwas Anlaufzeit, erspielte sich dann aber einen nie gefährdeten 5:0 (2:0)-Erfolg.

Der Wendepunkt im Spiel war die erste Trinkpause nach rund 20 Minuten: „Bis dahin waren wir überhaupt nicht gut im Spiel gewesen. Walle hat uns relativ früh angelaufen. Wir hatten keine Ruhe“, fasste Meyer zusammen. Er sah aber auch das Positive: Denn Weyhe hatte bis dato auch nichts zugelassen gegen einen Kontrahenten, der sein Heil in der Offensive suchte. Der SCW stand geordnet und sicher. Nur offensiv passte es noch nicht. „Darauf haben wir die Jungs in der Trinkpause auch hingewiesen. Das ging ihnen wohl doch an die Ehre“, vermutete Meyer. Auf jeden Fall steigerten sich die Gastgeber in der Folge und wollten offenkundig zeigen, wie gut sie wirklich sind. Das gelang ihnen dann auf durchaus beeindruckende Art und Weise. Die Tore fielen nicht nur zum richtigen Zeitpunkt, „sie waren auch alle schön herausgespielt“, freute sich Meyer. Beim 1:0 eroberten die Weyher den Ball im Mittelfeld, Dennis Lampe schickte Dennis Rohmeyer in die Gasse und der junge Stürmer schloss cool ab (39.). Und auch beim zweiten Tor hatte Lampe seine Füße im Spiel: Dieses Mal bediente er seinen Bruder Marco, der sich die Chance nicht entgehen ließ und noch vor der Pause erhöhte (45.).

Der dritte Treffer blieb Dennis Lampe dann selbst vorbehalten. Wieder ging es schnell, wieder steil in die Spitze – und dieses Mal zeigte Lampe, dass er nicht nur vorbereiten, sondern auch treffen kann (62.). „Die zweite Hälfte war richtig gut“, sah Meyer, wie seine und Lingnaus Elf wie aus einem Guss kombinierte. Sehenswert traf dann auch Florian Richter per Schlenzer aus 16 Metern genau in den Knick (80.). Doch noch schöner war laut Meyer der letzte Treffer: Aus der Abwehr startete der SCW den Angriff, noch in der eigenen Hälfte steckte Jesse Wieczorek zu Sven Bachmann durch, der den Kopf hob und wunderbar in den Lauf Rohmeyers passte. Der Rest war Formsache – und der Auftakt nach Maß der Gastgeber perfekt. „Wir haben einen weiteren Schritt in die richtige Richtung gemacht“, freute sich Meyer.