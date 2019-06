Josie Wallawitsch und der TSV Weyhe-Lahausen werden künftig in der Niedersachsenliga auf Torejagd gehen. (Thorin Mentrup)

Weyhe. Um ihrem Hobby weiter nachgehen zu können, haben die Nachwuchsfußballerinnen des TSV Weyhe-Lahausen vor zwei Jahren einen wahrlich seltenen Weg eingeschlagen: Als C-Jugendliche haben sie den Fußballkreis Diepholz verlassen und gingen fortan im Kreis Oldenburg/Ammerland/Wesermarsch auf Torejagd. Dort feierten sie unter anderem die Kreisliga-Meisterschaft und den Kreispokalsieg. Auch in der darauffolgenden Saison, eine Altersklasse und Liga höher, sind sie im Bezirk Weser-Ems geblieben.

Da es in der kommenden Saison für die Lahauserinnen aber keinen Platz mehr in dieser Liga geben wird, wagen sie den nächsten Schritt und werden künftig in der Niedersachsenliga auflaufen. „Das ist die zweithöchste Liga in unserer Altersklasse. Dort treffen wir auf richtige Schwergewichte“, freut sich TSV-Coach Max Hurdalek auf die neue Herausforderung.

Da die B-Juniorinnen des FC Eintracht Northeim ihr Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen, geschlossen in die erste Frauenmannschaft wechseln und mit dieser in der Landesliga Braunschweig auflaufen werden, nehmen die Lahauserinnen den freigewordenen Platz ein.

In der Niedersachsenliga warten dann Mannschaften wie Hannover 96, Osnabrücker SC und BV Cloppenburg auf den TSV. „Das sind schon harte Brocken. Deswegen bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir gegen den Abstieg spielen werden“, schätzt Hurdalek, der seine Mannschaft dennoch nicht chancenlos sieht. Im Pokal und auf Turnieren ist der TSV dem einen oder anderen Team schon mal über den Weg gelaufen – unter anderem im Pokalfinale gegen den FC Eintracht Northeim, das die Hurdalek-Elf mit 1:3 verlor.

Zwei Ausfälle auf einer Schlüsselposition

Die Mannschaft bleibt auch in der neuen Saison beisammen – bis auf die Torwartposition. Aufgrund eines Handbruchs beziehungsweise eines Auslandsjahres fallen bei den Lahauserinnen gleich zwei Keeperinnen weg. „Auf anderen Positionen hätte man es mit Sicherheit kompensieren können. Aber dass uns auf dieser Position gleich zwei Spielerinnen wegbrechen, ist besonders ärgerlich“, sagt Max Hurdalek, der nun fleißig auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz ist: „Ich hoffe, dass wir bis zum 30. Juni eine junge und gute Torfrau finden werden, die Lust hat, mit uns in der zweithöchsten Liga aufzulaufen und neue Erfahrungen zu sammeln.“