Mörsen. Der TSV Weyhe-Lahausen nimmt langsam Fahrt auf in der Fußball-Kreisliga. Schon unter der Woche feierten die Schwarz-Weißen einen 5:1-Erfolg über den TSV Barrien, nun kam am Sonntag noch ein 3:0 (0:0)-Sieg beim SV Mörsen-Scharrendorf hinzu. „Wir waren von Anfang an da, haben ein gutes Spiel gemacht. Deswegen geht der Sieg auch so in Ordnung“, resümiert TSV-Trainer Thorsten Eppler.

Die ersten beiden Großchancen der Begegnung hatte jedoch der SV Mörsen-Scharrendorf. Zunächst scheiterte Christian Horstmann aus acht Metern an Keeper Felix Eichhorn (15.), ehe Hanno Block nur wenig später die Latte traf (20.). Daraufhin schien der TSV Weyhe-Lahausen auch aufzuwachen, fand besser in die Partie. So war es Kevin Gibek, der von Jannis Berendt freigespielt wurde, aber dann aus neun Metern das Spielgerät nicht im Tor unterbrachte (26.). Zudem konnte SVMS-Keeper Marcel Bavendiek einen wuchtigen Schuss von Berendt noch zur Ecke lenken (30.). „Zur Halbzeit müssen wir eigentlich schon führen, da hätten wir den Grundstein für einen erfolgreichen Ausgang legen können“, beschrieb SVMS-Fußballchef Andreas Siegmann die ersten 45 Minuten.

TSV zeigt sich zielstrebiger

Mit mehr Dampf kamen dann die Gäste aus der Kabine. Noch gar nicht alle Zuschauer hatten wieder ihren Platz eingenommen, da zappelte der Ball schon im Netz. Auf dem linken Flügel setzte sich Marcel Westpfahlen gegen zwei Gegenspieler durch und netzte dann aus spitzem Winkel zum 0:1 ein (47.). Dominik Mahn konnte nach einer Stunde nachlegen. Der Stürmer wurde von Dominik Lindenborn mustergültig bedient und musste nur noch seinen Kopf hinhalten. Nun kam nur noch wenig Gegenwehr vom SV Mörsen-Scharrendorf, sodass die Gäste die Entscheidung herbeisehnten. Diesmal traf Mahn nach Vorarbeit von Westpfahlen zum 0:3 (67.). Weitere Kontermöglichkeiten ließ der TSV in der Folge noch liegen. „Wir haben im zweiten Durchgang mehr investiert und deshalb geht der Sieg auch so in Ordnung“, analysierte Eppler, während Siegmann entgegnete: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, daher kann man der Mannschaft eigentlich nur wenig vorwerfen. Der Sieg des TSV fällt am Ende um zwei Tore zu hoch aus.“