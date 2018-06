Tanzte auf Platz eins: die Mini-Gruppe der Tanzschule Nadine Reiners. (fr)

Bad Oldesloe. Derzeit läuft es rund für die Tanzschule Nadine Reiners aus Weyhe. Bei der kürzlich ausgetragenen Norddeutschen Meisterschaft in Bad Oldesloe trat sie mit gleich vier Teams an. „Es lief perfekt“, stellte eine glückliche Reiners fest. Das ist wahrlich keine Untertreibung, schließlich haben sich alle vier Tanzgruppen für die Deutsche Meisterschaft am 10. und 11. November in Mühlheim/Ruhr qualifiziert. Und wie: Zweimal Norddeutscher Meister, einmal Vizemeister und ein vierter Platz – so lautete am Ende die Bilanz der Wehyer Tanzschule.

Besonders überrascht war Reiners vom guten Abschneiden der Adults. „Wir haben zwar vorher alles versucht und viel trainiert, aber trotzdem haben wir damit nicht gerechnet“, gab die Tanzlehrerin zu. Das lag vor allem daran, dass lediglich zwei Aktive älter als 18 Jahre alt waren, die übrigen stammten aus den Junioren-Gruppen. So mussten sie gegen eine Menge Erfahrung antanzen. „Wir freuen uns wirklich riesig“, war Reiners voll des Lobes über den vierten Platz der ältesten Tänzer.

Auch bei den jüngsten „läuft es gerade ganz gut“, wie die Weyher Tanzlehrerin versicherte. Die Mini-Kids-Gruppe Little Feet (sechs bis neun Jahre) wurde sogar Norddeutscher Meister. „Das Team passt wunderbar zusammen, und die Kinder harmonieren sehr gut. Man kann gut mit ihnen arbeiten“, freut sich Reiners. Ihnen traut sie auch den Titel bei der Deutschen Meisterschaft zu, „sie haben das Zeug dazu.“

Für die Kids-Gruppe (neun bis zwölf Jahre) und die Junioren (zwölf bis 15 Jahre) war es ebenfalls ein erfolgreiches Wochenende. Die Kids wurden Vizemeister, die Junioren gewannen den Norddeutschen Meistertitel. „Sie sind richtig gut drauf“, lobte Reiners, die mit den Jugendlichen vor dem Turnier gezielt auf einen Erfolg hingearbeitet hatte. „Wir waren schon immer im Kinderbereich erfolgreich. Einen Titel für die Junioren hatten wir vorher aber noch nicht“, erzählte sie. Aus diesem Grund ist im Vorfeld auch ein Trainingslager abgehalten worden, bei dem in einer Jugendherberge zehn bis zwölf Stunden trainiert worden ist.

Das nächste Ziel ist nun das Heimturnier am Sonnabend, 15. September, ehe es im Winter nach Mühlheim zu den Deutschen Meisterschaften geht.