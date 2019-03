Rieke Sparkuhl und Weyhe stießen im Pokal an (personelle) Grenzen. (Mentrup)

Buntentor/Weyhe. Eine Halbzeit lang durften die Fußball-Verbandsliga-Frauen des SC Weyhe an die große Pokalüberraschung beim ATS Buntentor glauben. Nach 90 Minuten aber hieß es 6:1 (1:1) für die Favoritinnen und das von Torsten Döpke und Danny Lumpe trainierte Gäste-Team war im Halbfinale sang- und klanglos aus dem Bremer Pokal-Wettbewerb ausgeschieden.

Die Voraussetzungen für einen anderen Ausgang der Partie waren freilich von Beginn an denkbar schlecht. Mit Müh und Not bekamen die Trainer elf spielfähige Frauen auf den Platz, davon einige so angeschlagen, dass sie die Begegnung vorzeitig abbrechen mussten. In den ersten 45 Minuten ging der Matchplan hingegen halbwegs auf. „Wir haben mit zwei Viererketten gut verteidigt und kaum Torchancen zugelassen“, lobte Döpke den Einsatz seines Teams. „Zudem haben wir mit langen Bällen einige Male für Gefahr sorgen können, da schien Buntentor ein wenig überrascht.“ Catharina Stelljes (13.) hatte den SCW nach einem solchen langen Pass mit einem sehenswerten Lupfer früh in Führung gebracht und dabei – obwohl ebenfalls nicht voll bei Kräften – ihre ganze Schnelligkeit ausgespielt.

In der Folge gelang es den beiden Viererketten eine Weile, die Räume eng zu machen und die Gastgeberinnen vom eigenen Strafraum fernzuhalten. Erst ein Freistoß aus rund 18 Metern änderte die Situation. Jennifer Brimmer (27.) zirkelte das Leder unhaltbar in den Winkel und sorgte für den 1:1-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel forderte der Aufwand, den Weyhe gegen ein klar dominierendes und spielstärkeres Team betreiben musste, seinen Tribut. Mit Wiederanpfiff quittierte Josina Nonnast entkräftet den Dienst. Die Gäste hatten in Unterzahl nichts mehr entgegenzusetzen, Jennifer Brimmer (48.) traf zum 2:1. Buntentors Offensivmaschine kam nun ins Rollen, während bei den Gästen die Zuordnung verloren ging. Angriffe in Überzahl, Schüsse aus der zweiten Reihe, brandgefährliche Eckbälle, allzu oft kam die Weyher Defensive einen Schritt zu spät und befand sich nach 65 Minuten und einem lupenreinen Hattrick Aline Stenzels (52./63./65.) aussichtslos mit 1:5 im Hintertreffen.

Die finalen 20 Minuten bestritten die letzten aufrecht gehen könnenden Weyherinnen nur noch zu acht, Catharina Stelljes und Süeda Caliskan waren ausgelaugt vom Platz gegangen. Buntentor aber nutzte den Vorteil zurückhaltend und beließ es bei einem weiteren Treffer. Carolin Arndt (77.) setzte mit dem 6:1 den Schlusspunkt unter das hochverdiente Ergebnis, das Buntentor als erstes Team ins Finale des Bremer Lotto-Pokals führte.

Weitere Informationen

ATS Buntentor – SC Weyhe 6:1 (1:1)

SC Weyhe: Daneke – Ludes, Sparkuhl, Frank, Stelljes, Nonnast, Caliskan, Heinemann, Manns, Hellmuth, Lehmann

Tore: 0:1 Catharina Stelljes (13.), 1:1 Jennifer Brimmer (27.), 2:1 Jennifer Brimmer (48.), 3:1 Aline Stenzel (52.), 4:1 Aline Stenzel (63.), 5:1 Aline Stenzel (65.), 6:1 Carolin Arndt (77.) LAL