Bremen. In der Verbandsliga Bremen haben die Fußballerinnen des SC Weyhe beim ATS Buntentor III mit 2:4 (2:3) verloren und damit die fünfte Niederlage in Serie kassiert. Dennoch hatte SC-Trainer Rolf Schwenke bei seinem Team eine Leistungssteigerung im Vergleich zu den vorherigen Partien ausgemacht. „Wir waren spielerisch und kämpferisch wesentlich stärker und haben uns viele Torchancen herausgespielt“, zog der Coach eine positive Bilanz, räumte aber ebenfalls ein: „Insgesamt machen wir noch zu viele Fehler und haben speziell bei den vier Gegentoren nicht gut verteidigt.“

Dabei erwischten die Gäste den besseren Start und gingen sogar in Führung. Catharina Stelljes setzte sich auf der linken Außenbahn durch, beschäftigte Buntentors komplette Abwehrreihe im Strafraum und legte quer zu Alia Bormann (17.), die aus fünf Metern einnetzte. Eine etwas zu zaghafte Weyher Zweikampfführung erlaubte es Johanna Schmieder (22.) kurz darauf, mit einem trockenen Schuss von der Strafraumgrenze den schnellen Ausgleich zu erzielen. Fast eine Kopie dieses Treffers führte fünf Minuten später zum 2:1, nur hieß Buntentors Torschützin diesmal Neele-Johanna Buchholtz (27.). Die Weyherinnen ließen sich von dem Rückstand nicht einschüchtern, suchten ihr Glück weiterhin mit spielerischen Mitteln in der Offensive und wurden belohnt. Nach einem abgefangenen Eckball der Gastgeberinnen schaltete der SCW blitzschnell um. Bormann schickte Stelljes (31.) auf die Reise, die sich im Laufduell durchsetzte und auch ATS-Torfrau Sarah-Luisa Colmorgen mit einem Schuss ins kurze Eck das Nachsehen gab.

In der Folge ließen Leoni Pols und Bormann gute Führungsmöglichkeiten liegen, ehe Buntentor mit einem sauber ausgespielten Konter das 3:2 erzielte. Die erste Angriffswelle wehrte die Weyher Defensive noch ab, gegen den Pass in die Spitze auf Johanna Schmieder (41.) und deren Abschlussqualitäten war jedoch kein Kraut gewachsen. Die Gäste kamen zwar angriffslustig aus der Kabine, kassierten aber umgehend den nächsten Nackenschlag. Einen Ballverlust in der Offensive bestraften die Gastgeberinnen mit dem nächsten schulbuchmäßigen Konter. Schmieder (48.) gewann ihr Laufduell, umkurvte auch noch die einen Tick zu spät herauseilende Schlussfrau Milena Daneke und schob die Kugel ins verwaiste Tor zum 4:2.

Weitere Informationen

ATS Buntentor III – SC Weyhe 4:2 (3:2)

SC Weyhe: Daneke – Sparkuhl, Pols, E. Domke (Stelljes), P. Domke, Manns (Warnecke), Stelter, Bormann, Schlagowsky (Pätzoldt), Luhmann (Schierloh), Hellmuth

Tore: 0:1 Alia Bormann (17.), 1:1 Johanna Schmieder (22.), 2:1 Neele-Johanna Buchholtz (27.), 2:2 Catharina Stelljes (31.), 3:2 Johanna Schmieder (41.), 4:2 Johanna Schmieder (48.) LAL