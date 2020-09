Der TVE Nordwohlde (am Ball Bastian Ohlendieck) hatte gegen den TSV Barrien keine Probleme. (Braunschädel)

Nordwohlde. Bis zum Sommer gehörte Michael Wichmann zum Trainerteam ddes zuletzt überaus erfolgreichen TSV Barrien, der in den letzten Jahren einen Durchmarsch aus den untersten Kreisklassen bis in die Fußball-Kreisliga gemacht hatte. Wichmann wechselte dann auf die Trainerbank des schon länger in der Kreisliga kickenden TVE Nordwohlde. Nun stand das Duell mit dem Ex-Klub an. Das Ergebnis war eindeutig, der TVE Nordwohlde schlug den TSV Barrien mit 5:0 (2:0).

Jan-Hendrik Soller und Bastian Ohlendieck trafen jeweils und rahmten mit dem ersten und fünften Tor den Dreierpack von Matheis Heikoop ein. „Mein Abschied aus Barrien war ja nicht ganz reibungslos gelaufen“, erklärte Wichmann, der dementsprechend angespannt war. „Ich kenne das Team gut, das hat uns sportlich natürlich geholfen. Ich war dann recht schnell ruhiger.“ Auch Barriens Trainer Daniele Guerra war vor der Wiedersehen etwas unsicher gewesen. „Wir waren uns am Ende der letzten Saison ja nicht ganz einig gewesen. Aber vor dem Spiel haben wir kurz gesprochen. Ich denke, es ist in Ordnung zwischen uns.“

Kreisliga eine Nummer zu Groß

Nordwohlde hat nun sechs Punkte auf dem Konto und in fünf Spielen damit einen einigermaßen ordentlich Start hingelegt. Barrien dagegen ist bei immer noch null Punkten auf dem Boden der Tatsachen angekommen. „Zurzeit ist die Kreisliga eine Nummer zu groß für uns“, gab Guerra zu. „Wir werden die restlichen Spiele nutzen, um Aufstellung und Formation zu testen.“ Die Niederlage sei verdient und unstrittig gewesen. „Gleich nach dem 0:1 in der ersten Minute gingen die Köpfe runter.“ Gleichwohl haderten die Barrier mit zwei Entscheidungen, die Schiedsrichter Mirel-Ioan Arghir (Dreye) zu ungünstigen Zeitpunkten traf. Zunächst köpfte Daniel Babel aus ganz kurzer Distanz. TVE-Keeper Alexander Brockhoff konnte noch klären, doch soll der Ball schon hinter der Linie gewesen sein (29.). Der verhinderte Torschütze zum vermeintlichen 1:2 sah wegen Meckerns die Gelbe Karte.

Die sah später auch noch Teamkollege Ali Hassan (48.). Offenbar frustriert meldete Hassan sich schon vor der Auswechslung beim Linienrichter ab und ging vom Feld. Da das passierte, bevor der Einwechselspieler schon bereit war, wertete Arghir das als unerlaubtes Verlassen des Platzes und Hassan sah kurz vor der Kabinentür die Ampelkarte (52.). „Zu zehnt war das für uns natürlich nicht mehr aufzuholen“, so Guerra, der hinzufügte: „Verloren hätten wir trotzdem, wir waren einfach schlecht.“ Deutlich wurde, dass Barrien erneut gegen gestandene Kreisligisten nicht mithalten kann. Cleverness und Erfahrung in schon normalen Spielsituationen fehlen. Zudem fehlt es vor allem in der Offensive an Akzenten. Der letztjährige 19-fache Torschütze Matthias Lankenau konnte nicht ersetzt werden.

Babel war seine Zerrung anzumerken und Said Hassan schoss zwar einige Male aufs Tor, wird aber im Sturm keine Alternative sein. Deutlich torgefährlicher waren die Nordwohlder. Nach handgestoppten 48 Sekunden hatte Jan-Hendrik Soller schon ins kurze Eck getroffen – 1:0 (1.). Angespielt von Bastian Ohlendieck erhöhte Heikoop nach Sololauf auf 2:0 (18.). Barrien hatte danach Chancen durch Ali Hassan (20.), doch insgesamt boten die Gäste zu wenig. Der TVE konnte das Spiel ruhig angehen. „Wir haben Barrien in deren Hälfte festgespielt“, so Wichmann, dessen Plan voll aufgegangen war. Heikoop mit Doppelschlag setzte die Überlegenheit auch in Tore zum 3:0 und 4:0 um (53., 55.). Sehenswert war das 5:0 durch Ohlendiecks Fernschuss unter die Latte (66.). Soller, Heikoop und Daniel Schorling hatten noch Torchancen. Wichmann: „Insgesamt waren wir am Ende auch etwas zu platt."