Das neue Trainergespann beim TVE Nordwohlde: Chefcoach Michael Wichmann (l.) und Co-Trainer Norman Heldt. (TVE Nordwohlde)

Nordwohlde. Der Fußball-Kreisligist TVE Nordwohlde und Christian Jeinsen gehen seit drei Wochen schon getrennte Wege. Nun hat der Verein einen neuen Trainer gefunden und am Sonntag der Mannschaft bereits vorgestellt. Ab der kommenden Saison 2020/21 wird Michael Wichmann das Kommando übernehmen. Der B-Lizenz-Inhaber war in der zurückliegenden Spielzeit Teil des Trainerteams des TSV Barrien, der den Aufstieg in die Kreisliga packte. Zuvor trainierte er diverse Jugendmannschaften auf Bezirk- und Landesebene. Als Co-Trainer bringt Wichmann Norman Heldt mit, der vorrangig für die Bereiche Kondition, Kraft und Koordination zuständig sein wird. Ein ausführlicher Bericht folgt in der Mittwoch-Ausgabe.